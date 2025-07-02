Должностная инструкция Электромонтера по ремонту электрооборудования

Электромонтер по ремонту электрооборудования отвечает за выполнение ремонтных работ, обслуживание и наладку различных электрических установок, оборудования и систем.

Электромонтер по ремонту электрооборудования обязан вести отчеты о выполненных работах, затраченных материалах, запчастях, а также о выявленных неисправностях.

Электромонтер по ремонту электрооборудования имеет право на самостоятельное проведение ремонтных и обслуживающих работ, а также на выдвижение предложений по улучшению процессов ремонта и обслуживания электрооборудования.

Эффективность работы электромонтера по ремонту электрооборудования оценивается по качеству выполненного ремонта, соблюдению технических норм и стандартов, а также по безотказной работе оборудования после проведенных работ.

