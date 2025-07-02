Должностная инструкция Электромонтера связи и радиофикации

Электромонтер связи и радиофикации отвечает за монтаж, обслуживание и ремонт систем связи, радиооборудования, а также технических средств передачи и приема информации.

Электромонтер связи и радиофикации обязан вести отчеты о проведенных работах, затраченных материалах и использованных запасных частях.

Электромонтер связи и радиофикации имеет право на самостоятельное выполнение монтажа и обслуживания оборудования, выдвижение предложений по улучшению систем связи и радиофикации.

Эффективность работы электромонтера связи и радиофикации оценивается по качеству выполненных работ, безотказной работе систем связи, радиооборудования, их соответствию техническим требованиям и стандартам.

