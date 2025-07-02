Должностные обязанности Электрослесарь АЗС

Общие положения Электрослесаря АЗС

Электрослесарь АЗС — технический специалист, отвечающий за эксплуатацию, профилактическое обслуживание и ремонт электротехнического и механического оборудования на автозаправочной станции (ТРК, насосные агрегаты, системы заземления, щиты управления, системы утечки и контроля). Обеспечивает бесперебойную и безопасную работу оборудования в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности, действующими нормативами и внутренними регламентами компании. Подчиняется начальнику смены/техническому руководителю АЗС или ответственному инженеру.

Квалификационные требования Электрослесаря АЗС

  • Среднее профессиональное или высшее техническое образование (электротехника, эксплуатация и ремонт электрооборудования, топливо‑ и нефтехимическое оборудование) или эквивалентный опыт.
  • Наличие допуска по электробезопасности (группа по электробезопасности II–III или выше в зависимости от объёма работ).
  • Сертификаты/допуски по работе с опасными производственными объектами и взрывоопасными средами — преимущество (обучение ПБ, ATEX/EX знания — для АЗС с требованиями).
  • Опыт работы на автозаправочных станциях или с ТРК / насосным оборудованием от 1–2 лет.
  • Знание принципов работы топливораздаточных колонок, насосных агрегатов, счётчиков топлива, датчиков уровня в резервуарах, систем уравновешивания паров (VR) — желательно.
  • Навыки ремонта и обслуживания электрических щитов, автоматических систем управления (PLC/контроллеры), реле, преобразователей частоты.
  • Понимание правил эксплуатации систем заземления и молниезащиты, методов проверки изоляции, измерений сопротивления.
  • Умение работать с технической документацией, схемами электрических цепей, схемами трубопроводов и регламентами ТО.
  • Навыки безопасного обращения с ОМВ и соблюдение техники пожарной безопасности.
  • Водительское удостоверение категории B — преимущество (выезд на объекты).
  • Внимательность, ответственность, умение работать в условиях сменного графика.

Должностные обязанности Электрослесаря АЗС

  • Ежедневный осмотр и проверка работоспособности электрического и насосного оборудования АЗС (ТРК, насосы, щиты, датчики уровня, блоки учёта).
  • Выполнение планового профилактического обслуживания и регламентных работ в соответствии с графиком ТО.
  • Диагностика и оперативный ремонт электрических цепей, автоматизации, преобразователей частоты, реле и блоков управления.
  • Проверка и обслуживание систем заземления, защитных автоматов и молниезащиты; проведение измерений изоляции и оформление замеров.
  • Обслуживание и мелкий механический ремонт гидравлических и насосных узлов, замена расходных и изнашиваемых элементов ТРК.
  • Настройка и проверка работы систем учёта топлива (счётчики, датчики), взаимодействие с поставщиками/сервисными компаниями при необходимости.
  • Оперативное реагирование на аварийные ситуации: отключение оборудования, локализация неисправности, информирование руководства и переключение на резервные схемы.
  • Ведение технической документации: журналы обслуживания, акты выполненных работ, отчёты по измерениям и дефектам.
  • Соблюдение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, требований по работе с горючими жидкостями и взрывоопасной средой.
  • Участие в плановых работах по модернизации оборудования и внедрению технических решений для повышения надёжности.
  • Обучение и инструктаж младшего персонала по безопасной эксплуатации и простому ремонту оборудования.

Отчетность Электрослесаря АЗС

Электрослесарь АЗС подотчётен начальнику смены/техническому руководителю и предоставляет:

  • ежедневные сводки о состоянии оборудования и выполненных работах;
  • журналы профилактических осмотров и акты технического обслуживания;
  • отчёты по авариям/инцидентам с описанием причин и выполненных работ (root‑cause, corrective actions);
  • предложения по запасным частям, расходникам и плановым работам.

Права Электрослесаря АЗС

  • Останавливать работу оборудования/участка АЗС при выявлении опасных нарушений, угрожающих безопасности людей или окружающей среды, с последующим уведомлением руководства.
  • Запрашивать у смежных подразделений и поставщиков запасные части, инструменты и материалы, необходимые для своевременного ремонта.
  • Привлекать сервисные организации для проведения сложных работ и поверок, согласуя расходы в пределах регламента.
  • Вносить предложения по улучшению надёжности и безопасности оборудования, оптимизации графика ТО и закупке комплектующих.
  • Получать доступ к технической документации, схемам и инструкциям для выполнения работ.

Критерии эффективности и ответственность Электрослесаря АЗС

  • Основные KPI: время простоя ТРК/ключевого оборудования, время реакции на неисправность, процент выполнения планового ТО, количество аварий/инцидентов, стоимость ремонтов.
  • Примеры целевых значений:
    • Время простоя ТРК (суммарно) ≤ 2% рабочего времени в месяц;
    • Среднее время реагирования на неисправность ≤ 2 часа (в рабочее время);
    • Выполнение планового ТО ≥ 95% по графику;
    • Количество инцидентов с нарушением ПБ = 0.
  • Электрослесарь несёт ответственность за техническую исправность закрепленного оборудования, корректность оформляемой документации, соблюдение правил безопасности и регламентов ТО. За нарушения применяются меры в соответствии с локальными правилами и трудовым законодательством.

Почему выбирать кадровое агентство ФАВОРИТ

  • Подбор электрослесарей АЗС с проверкой практических навыков: тестовые задания по диагностике ТРК, проверка замеров и чтения электрических схем.
  • Оценка знаний по электробезопасности, ПТБ, опыту работы с системами учёта топлива и автоматикой.
  • Проверка рекомендаций, допусков и сертификатов; сопровождение адаптации на объекте.
  • Предоставление кандидатов с гибким графиком (сменные бригады) и возможностью срочных замен.

Для оперативного подбора квалифицированного электрослесаря АЗС, способного обеспечить техническую надёжность и безопасность вашей автозаправочной станции, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы подберём специалиста с нужными допусками, опытом работы с ТРК и навыками аварийного реагирования. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

