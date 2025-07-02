Общие положения Электрослесаря АЗС

Электрослесарь АЗС — технический специалист, отвечающий за эксплуатацию, профилактическое обслуживание и ремонт электротехнического и механического оборудования на автозаправочной станции (ТРК, насосные агрегаты, системы заземления, щиты управления, системы утечки и контроля). Обеспечивает бесперебойную и безопасную работу оборудования в соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности, действующими нормативами и внутренними регламентами компании. Подчиняется начальнику смены/техническому руководителю АЗС или ответственному инженеру.

Квалификационные требования Электрослесаря АЗС

Среднее профессиональное или высшее техническое образование (электротехника, эксплуатация и ремонт электрооборудования, топливо‑ и нефтехимическое оборудование) или эквивалентный опыт.

Наличие допуска по электробезопасности (группа по электробезопасности II–III или выше в зависимости от объёма работ).

Сертификаты/допуски по работе с опасными производственными объектами и взрывоопасными средами — преимущество (обучение ПБ, ATEX/EX знания — для АЗС с требованиями).

Опыт работы на автозаправочных станциях или с ТРК / насосным оборудованием от 1–2 лет.

Знание принципов работы топливораздаточных колонок, насосных агрегатов, счётчиков топлива, датчиков уровня в резервуарах, систем уравновешивания паров (VR) — желательно.

Навыки ремонта и обслуживания электрических щитов, автоматических систем управления (PLC/контроллеры), реле, преобразователей частоты.

Понимание правил эксплуатации систем заземления и молниезащиты, методов проверки изоляции, измерений сопротивления.

Умение работать с технической документацией, схемами электрических цепей, схемами трубопроводов и регламентами ТО.

Навыки безопасного обращения с ОМВ и соблюдение техники пожарной безопасности.

Водительское удостоверение категории B — преимущество (выезд на объекты).

Внимательность, ответственность, умение работать в условиях сменного графика.

Должностные обязанности Электрослесаря АЗС

Ежедневный осмотр и проверка работоспособности электрического и насосного оборудования АЗС (ТРК, насосы, щиты, датчики уровня, блоки учёта).

Выполнение планового профилактического обслуживания и регламентных работ в соответствии с графиком ТО.

Диагностика и оперативный ремонт электрических цепей, автоматизации, преобразователей частоты, реле и блоков управления.

Проверка и обслуживание систем заземления, защитных автоматов и молниезащиты; проведение измерений изоляции и оформление замеров.

Обслуживание и мелкий механический ремонт гидравлических и насосных узлов, замена расходных и изнашиваемых элементов ТРК.

Настройка и проверка работы систем учёта топлива (счётчики, датчики), взаимодействие с поставщиками/сервисными компаниями при необходимости.

Оперативное реагирование на аварийные ситуации: отключение оборудования, локализация неисправности, информирование руководства и переключение на резервные схемы.

Ведение технической документации: журналы обслуживания, акты выполненных работ, отчёты по измерениям и дефектам.

Соблюдение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, требований по работе с горючими жидкостями и взрывоопасной средой.

Участие в плановых работах по модернизации оборудования и внедрению технических решений для повышения надёжности.

Обучение и инструктаж младшего персонала по безопасной эксплуатации и простому ремонту оборудования.

Отчетность Электрослесаря АЗС

Электрослесарь АЗС подотчётен начальнику смены/техническому руководителю и предоставляет:

ежедневные сводки о состоянии оборудования и выполненных работах;

журналы профилактических осмотров и акты технического обслуживания;

отчёты по авариям/инцидентам с описанием причин и выполненных работ (root‑cause, corrective actions);

предложения по запасным частям, расходникам и плановым работам.

Права Электрослесаря АЗС

Останавливать работу оборудования/участка АЗС при выявлении опасных нарушений, угрожающих безопасности людей или окружающей среды, с последующим уведомлением руководства.

Запрашивать у смежных подразделений и поставщиков запасные части, инструменты и материалы, необходимые для своевременного ремонта.

Привлекать сервисные организации для проведения сложных работ и поверок, согласуя расходы в пределах регламента.

Вносить предложения по улучшению надёжности и безопасности оборудования, оптимизации графика ТО и закупке комплектующих.

Получать доступ к технической документации, схемам и инструкциям для выполнения работ.

Критерии эффективности и ответственность Электрослесаря АЗС

Основные KPI: время простоя ТРК/ключевого оборудования, время реакции на неисправность, процент выполнения планового ТО, количество аварий/инцидентов, стоимость ремонтов.

Примеры целевых значений: Время простоя ТРК (суммарно) ≤ 2% рабочего времени в месяц; Среднее время реагирования на неисправность ≤ 2 часа (в рабочее время); Выполнение планового ТО ≥ 95% по графику; Количество инцидентов с нарушением ПБ = 0.

Электрослесарь несёт ответственность за техническую исправность закрепленного оборудования, корректность оформляемой документации, соблюдение правил безопасности и регламентов ТО. За нарушения применяются меры в соответствии с локальными правилами и трудовым законодательством.

