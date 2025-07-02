Общие положения HR‑менеджера

HR‑менеджер — специалист, отвечающий за полный цикл управления персоналом в компании: подбор, адаптация, развитие, мотивация и удержание сотрудников. Обеспечивает выполнение HR‑стратегии в регионе/подразделении, соблюдение трудового законодательства и внутренних регламентов, внедрение практик employer branding и эффективного кадрового документооборота. Действует в рамках политик компании и поручений руководства.

Квалификационные требования HR‑менеджера

Высшее образование (управление персоналом, психология, экономика, юриспруденция или смежные направления).

Опыт работы в HR от 1–2 лет (Junior) / 2–5 лет (Middle) / 5+ лет (Senior), опыт в роли HR‑generalist или HRBP — преимущество.

Знание трудового законодательства и практик кадрового документооборота.

Навыки подбора персонала: sourcing, интервью, оценочные методики, использование ATS/HRIS.

Умение вести адаптацию, оценку персонала (assessment, performance review), планирование обучения и развития.

Опыт работы с мотивационными схемами, KPI, системами бонусирования и соцпакетом.

Навыки коммуникации, ведения переговоров и управления конфликтами.

Владение офисными инструментами, Excel, системами для онлайн‑рекрутинга и аналитики (HR‑порталы, LinkedIn, HeadHunter и пр.).

Английский — преимущество для международных компаний.

Личные качества: ориентация на результат, аналитическое мышление, конфиденциальность, клиентоориентированность.

Должностные обязанности HR‑менеджера

Организация полного цикла подбора: подготовка вакансий, sourcing, интервью, оценка кандидатов и предложение работы.

Ведение кадрового документооборота: оформление приёма/увольнения, переводов, отпусков, ведение личных дел сотрудников.

Планирование и проведение адаптации новых сотрудников, сопровождение probation‑периода.

Поддержка процессов оценки эффективности: постановка KPI, организация регулярных performance‑review, 360°‑обратная связь.

Разработка и реализация программ обучения и развития, координация внешних и внутренних тренингов.

Участие в формировании систем мотивации и компенсаций, расчёт бонусов и премий в рамках политики компании.

Внедрение и сопровождение HR‑инструментов: ATS, HRIS, системы обучения и аналитики.

Ведение отчётности по HR‑метрикам: текучесть, time‑to‑hire, NPS сотрудников, заполненность вакансий.

Разработка и внедрение мероприятий по удержанию сотрудников и повышению вовлечённости (engagement).

Консультирование руководителей по трудовому законодательству, кадровым вопросам и управлению командой.

Урегулирование конфликтов, содействие в решении дисциплинарных и юридических вопросов совместно с юристами.

Отчетность HR‑менеджера

HR‑менеджер подотчётен руководителю отдела HR или непосредственному руководителю и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные отчёты по открытым вакансиям и статусу подбора;

отчёты по основным HR‑метрикам (текучесть, time‑to‑hire, ARPA, NPS сотрудников);

документы по приёму/увольнению, кадровые приказы и личные дела сотрудников;

результаты оценочных мероприятий и планы развития сотрудников;

отчёты по обучению, бюджетам и инициативам по удержанию.

Права HR‑менеджера

Запрашивать у руководителей подразделений информацию и документы, необходимые для подбора и сопровождения персонала.

Вносить предложения по корректировке штатного расписания, условий мотивации и программ обучения.

Приостанавливать процедуру найма или офер при выявлении несоответствий/рисков и информировать руководство.

Инициировать и проводить внутренние мероприятия по адаптации и вовлечению сотрудников.

Представлять интересы HR‑функции перед сторонними подрядчиками (агентства, тренеры, провайдеры оценок) в рамках бюджета и регламента.

Критерии эффективности и ответственность HR‑менеджера

Основные KPI: скорость закрытия вакансий (time‑to‑hire), качество найма (retention после probation), текучесть персонала, уровень вовлечённости (engagement/NPS), соблюдение кадрового документооборота.

Примеры целевых значений: Time‑to‑hire (сред.) — ≤ 30 дней для ключевых позиций (вариативно по рынку); Удержание после probation (3 мес.) — ≥ 85–90%; Текучесть сотрудников (год) — ≤ 10–20% в зависимости от отрасли; Удовлетворённость сотрудников (eNPS) — ≥ 20–40.

HR‑менеджер несёт ответственность за корректность кадровых операций, соблюдение трудового законодательства, конфиденциальность персональных данных и эффективность реализуемых HR‑инициатив. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

