Должностные обязанности HR-менеджер
Общие положения HR‑менеджера
HR‑менеджер — специалист, отвечающий за полный цикл управления персоналом в компании: подбор, адаптация, развитие, мотивация и удержание сотрудников. Обеспечивает выполнение HR‑стратегии в регионе/подразделении, соблюдение трудового законодательства и внутренних регламентов, внедрение практик employer branding и эффективного кадрового документооборота. Действует в рамках политик компании и поручений руководства.
Квалификационные требования HR‑менеджера
- Высшее образование (управление персоналом, психология, экономика, юриспруденция или смежные направления).
- Опыт работы в HR от 1–2 лет (Junior) / 2–5 лет (Middle) / 5+ лет (Senior), опыт в роли HR‑generalist или HRBP — преимущество.
- Знание трудового законодательства и практик кадрового документооборота.
- Навыки подбора персонала: sourcing, интервью, оценочные методики, использование ATS/HRIS.
- Умение вести адаптацию, оценку персонала (assessment, performance review), планирование обучения и развития.
- Опыт работы с мотивационными схемами, KPI, системами бонусирования и соцпакетом.
- Навыки коммуникации, ведения переговоров и управления конфликтами.
- Владение офисными инструментами, Excel, системами для онлайн‑рекрутинга и аналитики (HR‑порталы, LinkedIn, HeadHunter и пр.).
- Английский — преимущество для международных компаний.
- Личные качества: ориентация на результат, аналитическое мышление, конфиденциальность, клиентоориентированность.
Должностные обязанности HR‑менеджера
- Организация полного цикла подбора: подготовка вакансий, sourcing, интервью, оценка кандидатов и предложение работы.
- Ведение кадрового документооборота: оформление приёма/увольнения, переводов, отпусков, ведение личных дел сотрудников.
- Планирование и проведение адаптации новых сотрудников, сопровождение probation‑периода.
- Поддержка процессов оценки эффективности: постановка KPI, организация регулярных performance‑review, 360°‑обратная связь.
- Разработка и реализация программ обучения и развития, координация внешних и внутренних тренингов.
- Участие в формировании систем мотивации и компенсаций, расчёт бонусов и премий в рамках политики компании.
- Внедрение и сопровождение HR‑инструментов: ATS, HRIS, системы обучения и аналитики.
- Ведение отчётности по HR‑метрикам: текучесть, time‑to‑hire, NPS сотрудников, заполненность вакансий.
- Разработка и внедрение мероприятий по удержанию сотрудников и повышению вовлечённости (engagement).
- Консультирование руководителей по трудовому законодательству, кадровым вопросам и управлению командой.
- Урегулирование конфликтов, содействие в решении дисциплинарных и юридических вопросов совместно с юристами.
Отчетность HR‑менеджера
HR‑менеджер подотчётен руководителю отдела HR или непосредственному руководителю и предоставляет:
- еженедельные/ежемесячные отчёты по открытым вакансиям и статусу подбора;
- отчёты по основным HR‑метрикам (текучесть, time‑to‑hire, ARPA, NPS сотрудников);
- документы по приёму/увольнению, кадровые приказы и личные дела сотрудников;
- результаты оценочных мероприятий и планы развития сотрудников;
- отчёты по обучению, бюджетам и инициативам по удержанию.
Права HR‑менеджера
- Запрашивать у руководителей подразделений информацию и документы, необходимые для подбора и сопровождения персонала.
- Вносить предложения по корректировке штатного расписания, условий мотивации и программ обучения.
- Приостанавливать процедуру найма или офер при выявлении несоответствий/рисков и информировать руководство.
- Инициировать и проводить внутренние мероприятия по адаптации и вовлечению сотрудников.
- Представлять интересы HR‑функции перед сторонними подрядчиками (агентства, тренеры, провайдеры оценок) в рамках бюджета и регламента.
Критерии эффективности и ответственность HR‑менеджера
- Основные KPI: скорость закрытия вакансий (time‑to‑hire), качество найма (retention после probation), текучесть персонала, уровень вовлечённости (engagement/NPS), соблюдение кадрового документооборота.
- Примеры целевых значений:
- Time‑to‑hire (сред.) — ≤ 30 дней для ключевых позиций (вариативно по рынку);
- Удержание после probation (3 мес.) — ≥ 85–90%;
- Текучесть сотрудников (год) — ≤ 10–20% в зависимости от отрасли;
- Удовлетворённость сотрудников (eNPS) — ≥ 20–40.
- HR‑менеджер несёт ответственность за корректность кадровых операций, соблюдение трудового законодательства, конфиденциальность персональных данных и эффективность реализуемых HR‑инициатив. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
Подбор HR‑менеджера в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор HR‑специалистов с оценкой практических навыков: кейсы по подбору, сценарии адаптации, настройка ATS и проведение assessment‑мероприятий.
- Оценка знаний трудового законодательства, опыта ведения документооборота и реализации L&D‑программ.
- Проверка компетенций по HR‑аналитике, employer branding и управлению изменениями.
- Поддержка в probation‑периоде, сопровождение адаптации и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора HR‑менеджера, способного выстроить процессы подбора, адаптации и развития сотрудников в вашей компании, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, опытом и личной совместимостью для вашей команды.