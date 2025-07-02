Должностные обязанности Фармацевт

Общие положения

Фармацевт — специалист аптечного учреждения, ответствен‑ ный за отпуск лекарственных препаратов, консультирование пациентов по применению лекарств, обеспечение соблюдения правил хранения и контроля качества препаратов, а также за выполнение регламентных процедур в аптеке. Действует в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств, локальными SOP и требованиями руководителя аптеки.

Квалификационные требования

  • Медицинское или фармацевтическое образование (провизор/фармацевт) и наличие квалификационных документов, предусмотренных национальным законодательством.
  • Наличие действующей лицензии/сертификата (если требуется по правовой базе).
  • Опыт работы в аптеке или аптечном складе от 1 года (для Middle) и 3+ лет для Senior.
  • Знание фармакологии, фармакотерапии, принципов взаимодействия лекарственных препаратов и побочных эффектов.
  • Владение правилами хранения, учёта и отпуска лекарственных средств, включая холодовую цепь.
  • Навыки работы с аптечными информационными системами и кассовыми/ERP‑системами.
  • Знание принципов GMP/GDP, правил фармаконадзора (reporting ADR) и документооборота.
  • Коммуникативные навыки для консультирования пациентов и взаимодействия с поставщиками.
  • Внимательность, аккуратность, ответственность и соблюдение конфиденциальности медицинской информации

Должностные обязанности

  • Приём, сортировка и проверка поступивших лекарственных препаратов и сопутствующих товаров по накладным и спецификациям.
  • Контроль условий хранения и сроков годности лекарственных средств; обеспечение соблюдения холодовой цепи, FIFO/FEFO.
  • Отпуск лекарственных средств по рецептам и безрецептурных препаратов, проверка корректности рецептов и соответствия нормативам.
  • Консультирование пациентов и клиентов по показаниям, противопоказаниям, схемам приёма, побочным эффектам и взаимодействиям препаратов.
  • Ведение учёта движения лекарственных средств в аптечной информационной системе и кассовой системе.
  • Проведение регулярной инвентаризации, учёт остатков, формирование заявок поставщикам и управление запасами (stock‑replenishment).
  • Оформление документации: приходные/расходные документы, журналы рецептов, отчёты по фармаконадзору (ADR).
  • Контроль соблюдения стандартов качества, санитарных норм, правил GMP/GDP и внутренних SOP.
  • Взаимодействие с поставщиками и логистикой по вопросам отгрузок, возвратов и рекламаций.
  • Участие в обучении младшего персонала, проведение инструктажей по технике безопасности и обращению с ЛС.
  • Участие в акциях продаж, продвижении ассортиментных позиций и обеспечении уровня сервиса в аптеке.
  • Сообщение о подозрительных побочных реакциях и несоответствиях в качестве лекарств ответственному подразделению (фармаконадзор).

Отчетность

Фармацевт подотчётен заведующему аптекой/руководителю и предоставляет:

  • отчёты по приходно‑расходным операциям и остаткам;
  • результаты инвентаризаций и акты о недостачах/перепадах;
  • документы по фармаконадзору (сообщения о нежелательных реакциях);
  • протоколы проверок соблюдения условий хранения и санитарных норм;
  • отчёты по продажам и выполнению плановых показателей (при необходимости).

Права

  • Запрашивать у поставщиков и смежных подразделений информацию и документы, необходимые для подтверждения качества поставок.
  • Приостанавливать отпуск партии ЛС при выявлении несоответствий по качеству или документации до принятия решения руководства.
  • Вносить предложения по оптимизации ассортимента, запасов и процессов управления запасами.
  • Использовать служебные ресурсы и программы для ведения учёта и документирования операций.
  • Осуществлять инструктаж и контроль работы младшего аптечного персонала в рамках своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность

  • Основные KPI: точность отпусков (ошибки в рецептах), соблюдение сроков инвентаризации, уровень обслуживания клиентов, минимизация просрочек и потерь, соблюдение стандартов хранения.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент ошибок в отпуске лекарств ≤ 0.1–0.5%;
    • Доля просроченных остатков < 1% от товарного остатка;
    • Удовлетворённость клиентов (NPS/оценка) ≥ 4.5/5;
    • Своевременность инвентаризации — 100% по графику.
  • Фармацевт несёт ответственность за корректность отпуска лекарственных средств, соблюдение требований хранения и регистрации, своевременное сообщение о нежелательных реакциях, а также за сохранность товарно‑материальных ценностей. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

