Общие положения

Фармацевт — специалист аптечного учреждения, ответствен‑ ный за отпуск лекарственных препаратов, консультирование пациентов по применению лекарств, обеспечение соблюдения правил хранения и контроля качества препаратов, а также за выполнение регламентных процедур в аптеке. Действует в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств, локальными SOP и требованиями руководителя аптеки.

Квалификационные требования

Медицинское или фармацевтическое образование (провизор/фармацевт) и наличие квалификационных документов, предусмотренных национальным законодательством.

Наличие действующей лицензии/сертификата (если требуется по правовой базе).

Опыт работы в аптеке или аптечном складе от 1 года (для Middle) и 3+ лет для Senior.

Знание фармакологии, фармакотерапии, принципов взаимодействия лекарственных препаратов и побочных эффектов.

Владение правилами хранения, учёта и отпуска лекарственных средств, включая холодовую цепь.

Навыки работы с аптечными информационными системами и кассовыми/ERP‑системами.

Знание принципов GMP/GDP, правил фармаконадзора (reporting ADR) и документооборота.

Коммуникативные навыки для консультирования пациентов и взаимодействия с поставщиками.

Внимательность, аккуратность, ответственность и соблюдение конфиденциальности медицинской информации

Должностные обязанности

Приём, сортировка и проверка поступивших лекарственных препаратов и сопутствующих товаров по накладным и спецификациям.

Контроль условий хранения и сроков годности лекарственных средств; обеспечение соблюдения холодовой цепи, FIFO/FEFO.

Отпуск лекарственных средств по рецептам и безрецептурных препаратов, проверка корректности рецептов и соответствия нормативам.

Консультирование пациентов и клиентов по показаниям, противопоказаниям, схемам приёма, побочным эффектам и взаимодействиям препаратов.

Ведение учёта движения лекарственных средств в аптечной информационной системе и кассовой системе.

Проведение регулярной инвентаризации, учёт остатков, формирование заявок поставщикам и управление запасами (stock‑replenishment).

Оформление документации: приходные/расходные документы, журналы рецептов, отчёты по фармаконадзору (ADR).

Контроль соблюдения стандартов качества, санитарных норм, правил GMP/GDP и внутренних SOP.

Взаимодействие с поставщиками и логистикой по вопросам отгрузок, возвратов и рекламаций.

Участие в обучении младшего персонала, проведение инструктажей по технике безопасности и обращению с ЛС.

Участие в акциях продаж, продвижении ассортиментных позиций и обеспечении уровня сервиса в аптеке.

Сообщение о подозрительных побочных реакциях и несоответствиях в качестве лекарств ответственному подразделению (фармаконадзор).

Отчетность

Фармацевт подотчётен заведующему аптекой/руководителю и предоставляет:

отчёты по приходно‑расходным операциям и остаткам;

результаты инвентаризаций и акты о недостачах/перепадах;

документы по фармаконадзору (сообщения о нежелательных реакциях);

протоколы проверок соблюдения условий хранения и санитарных норм;

отчёты по продажам и выполнению плановых показателей (при необходимости).

Права

Запрашивать у поставщиков и смежных подразделений информацию и документы, необходимые для подтверждения качества поставок.

Приостанавливать отпуск партии ЛС при выявлении несоответствий по качеству или документации до принятия решения руководства.

Вносить предложения по оптимизации ассортимента, запасов и процессов управления запасами.

Использовать служебные ресурсы и программы для ведения учёта и документирования операций.

Осуществлять инструктаж и контроль работы младшего аптечного персонала в рамках своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность

Основные KPI: точность отпусков (ошибки в рецептах), соблюдение сроков инвентаризации, уровень обслуживания клиентов, минимизация просрочек и потерь, соблюдение стандартов хранения.

Примеры целевых значений: Процент ошибок в отпуске лекарств ≤ 0.1–0.5%; Доля просроченных остатков < 1% от товарного остатка; Удовлетворённость клиентов (NPS/оценка) ≥ 4.5/5; Своевременность инвентаризации — 100% по графику.

Фармацевт несёт ответственность за корректность отпуска лекарственных средств, соблюдение требований хранения и регистрации, своевременное сообщение о нежелательных реакциях, а также за сохранность товарно‑материальных ценностей. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

