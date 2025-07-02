Должностная инструкция Фасовщицы

Фасовщица отвечает за качественную и количественную подготовку товаров к продаже, упаковку и маркировку товаров, соблюдение стандартов и технологических инструкций при фасовке и упаковке продукции.

Фасовщица обязана вести учет выполненной работы, отслеживать объемы фасовки и упакованных товаров, сообщать о недостатках материалов или нарушениях в процессе.

Фасовщица имеет право на профессиональное обучение, информацию о качестве и сроках реализации товаров, а также на защиту своих трудовых прав.

Качество работы фасовщицы оценивается по точности и скорости упаковки товаров, отсутствию брака, а также по уровню соблюдения технических и санитарных норм.

