Общие положения Фельдшера

Фельдшер — медицинский работник, обеспечивающий первичную медико‑санитарную помощь, неотложную помощь и санитарно‑профилактическую работу в амбулаторных условиях (ФАП, амбулатория), на станциях скорой помощи и в выездных бригадах. Оказывает медицинскую помощь пациентам, проводит профилактические и прививочные мероприятия, ведёт медицинскую документацию и взаимодействует со смежными службами в рамках действующих стандартов и локальных регламентов.

Квалификационные требования Фельдшера

Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Фельдшер» (или среднее медицинское образование с подтверждённой квалификацией фельдшера).

Наличие действующих сертификатов и допусков: сертификат по специальности (при наличии требований), сертификат по оказанию неотложной помощи (BLS/ALS — при работе в СМП), санитарные допуски и прививки согласно локальным требованиям.

Опыт работы: от 1 года — для уровня Junior, 2–5 лет для Middle, 5+ лет для Senior / специалистов выездных бригад.

Знание принципов оказания первичной и неотложной медицинской помощи, алгоритмов BLS/ALS, правил инфекционной безопасности и эпиднадзора.

Навыки работы с документацией: ведение медицинской карты, журналов приёма, отчётности; работа с медицинскими информационными системами (EMR/LIS) — преимущество.

Умение выполнять манипуляции: инъекции, постановка капельниц, перевязки, снятие швов (в рамках полномочий), забора биоматериала для исследований.

Знание фармакологии в рамках разрешённого перечня препаратов для фельдшера, правил назначения и выдачи лекарств.

Личные качества: стрессоустойчивость, аккуратность, эмпатия, ответственность, коммуникабельность и способность к быстрому принятию решений в экстренных ситуациях.

Должностные обязанности Фельдшера

Оказание первичной и неотложной медицинской помощи пациентам в амбулаторных и выездных условиях в пределах профессиональных полномочий.

Проведение приёма пациентов: сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, измерение жизненно важных показателей (АД, ЧСС, SpO2, температура и т.д.).

Диагностические манипуляции: забор крови, мочи, проведение экспресс‑тестов (глюкометрия и др.), подготовка материалов для лаборатории.

Выполнение лечебно‑профилактических процедур: инъекции, постановка/снятие капельниц, перевязки, простые хирургические манипуляции в пределах допуска.

Оказание первой помощи и стабилизация состояния при экстренных состояниях до передачи пациента специализированной бригаде или направлению в стационар.

Проведение вакцинации и иммунизации, учёт прививок согласно календарю профилактических прививок.

Ведение и своевременное оформление медицинской документации: медицинские карты, эпикризы, формы учёта, журналы приёма, направление на госпитализацию.

Мониторинг и контроль за состоянием хронических пациентов, выполнение назначений врача и контроль эффективности терапии.

Участие в мероприятиях по санитарно‑эпидемиологическому контролю, профилактике инфекций и охране здоровья населения.

Осуществление диспансерного наблюдения, профилактических осмотров, скринингов и санитарно‑просветительской работы.

Взаимодействие с дежурными врачами, скорой помощью, лабораторией и органами здравоохранения при необходимости.

Соблюдение правил инфекционной безопасности, охраны труда и технической документации. Участие в инструктажах и повышении квалификации.

Отчетность Фельдшера

Фельдшер подотчётен заведующему ФАП/амбулатории или старшему врачу и предоставляет:

ежедневные журналы приёма пациентов и отчёты по выполненным манипуляциям;

отчёты по вакцинации и учётные формы;

протоколы оказания неотложной помощи и направления в стационар;

отчёты по эпидемиологическому мониторингу и выявленным случаям инфекций;

документы по расходу медицинских материалов и лекарственных средств.

Права Фельдшера

Запрашивать у пациентов и их родственников информацию, медицинские документы и сведения, необходимые для оказания помощи.

Назначать и выполнять процедуры в рамках своих профессиональных полномочий и протоколов.

Направлять пациентов к врачу‑специалисту, в стационар или вызывать специализированную бригаду скорой помощи при необходимости.

Предлагать меры по улучшению организации работы ФАП/амбулатории, заявлять о потребности в оборудовании и расходных материалах через установленный порядок.

Требовать проведения дезинфекции, санитарных мероприятий и обучения персонала при выявлении рисков инфекционного характера.

Критерии эффективности и ответственность Фельдшера

Основные KPI: качество и безопасность медицинской помощи, своевременность оказания неотложной помощи, точность ведения документации, выполнение планов вакцинации и профилактики.

Примеры целевых значений: Своевременное оказание неотложной помощи — 100% случаев в пределах зоны ответственности; Точность заполнения медицинской документации — ≥ 99%; Выполнение плана вакцинации в популяции ФАП — ≥ 90% (по назначенным группам); Количество инцидентов, связанных с нарушением инфекционной безопасности — 0.

Фельдшер несёт ответственность за качество и своевременность оказанных медицинских услуг, правильность оформления медицинских документов, соблюдение протоколов инфекционной безопасности и санитарных норм. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

Подбор Фельдшера в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор фельдшеров с проверкой практических навыков: клинические кейсы, отработка неотложных алгоритмов, проверка манипуляционных навыков.

Оценка соответствия сертификатов, прививочного статуса и соответствия требованиям санитарного надзора.

Проверка работы с медицинской документацией и опытом работы в ФАП/СМП/амбулатории.

Поддержка адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии кандидата.

Для оперативного подбора фельдшера, способного качественно оказывать первичную и неотложную помощь, вести профилактическую работу и взаимодействовать с системой здравоохранения, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы подберём специалиста с нужной квалификацией, сертификатами и практическими навыками. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.