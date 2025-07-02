Должностные обязанности Фельдшер
Общие положения Фельдшера
Фельдшер — медицинский работник, обеспечивающий первичную медико‑санитарную помощь, неотложную помощь и санитарно‑профилактическую работу в амбулаторных условиях (ФАП, амбулатория), на станциях скорой помощи и в выездных бригадах. Оказывает медицинскую помощь пациентам, проводит профилактические и прививочные мероприятия, ведёт медицинскую документацию и взаимодействует со смежными службами в рамках действующих стандартов и локальных регламентов.
Квалификационные требования Фельдшера
- Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Фельдшер» (или среднее медицинское образование с подтверждённой квалификацией фельдшера).
- Наличие действующих сертификатов и допусков: сертификат по специальности (при наличии требований), сертификат по оказанию неотложной помощи (BLS/ALS — при работе в СМП), санитарные допуски и прививки согласно локальным требованиям.
- Опыт работы: от 1 года — для уровня Junior, 2–5 лет для Middle, 5+ лет для Senior / специалистов выездных бригад.
- Знание принципов оказания первичной и неотложной медицинской помощи, алгоритмов BLS/ALS, правил инфекционной безопасности и эпиднадзора.
- Навыки работы с документацией: ведение медицинской карты, журналов приёма, отчётности; работа с медицинскими информационными системами (EMR/LIS) — преимущество.
- Умение выполнять манипуляции: инъекции, постановка капельниц, перевязки, снятие швов (в рамках полномочий), забора биоматериала для исследований.
- Знание фармакологии в рамках разрешённого перечня препаратов для фельдшера, правил назначения и выдачи лекарств.
- Личные качества: стрессоустойчивость, аккуратность, эмпатия, ответственность, коммуникабельность и способность к быстрому принятию решений в экстренных ситуациях.
Должностные обязанности Фельдшера
- Оказание первичной и неотложной медицинской помощи пациентам в амбулаторных и выездных условиях в пределах профессиональных полномочий.
- Проведение приёма пациентов: сбор жалоб, анамнеза, объективный осмотр, измерение жизненно важных показателей (АД, ЧСС, SpO2, температура и т.д.).
- Диагностические манипуляции: забор крови, мочи, проведение экспресс‑тестов (глюкометрия и др.), подготовка материалов для лаборатории.
- Выполнение лечебно‑профилактических процедур: инъекции, постановка/снятие капельниц, перевязки, простые хирургические манипуляции в пределах допуска.
- Оказание первой помощи и стабилизация состояния при экстренных состояниях до передачи пациента специализированной бригаде или направлению в стационар.
- Проведение вакцинации и иммунизации, учёт прививок согласно календарю профилактических прививок.
- Ведение и своевременное оформление медицинской документации: медицинские карты, эпикризы, формы учёта, журналы приёма, направление на госпитализацию.
- Мониторинг и контроль за состоянием хронических пациентов, выполнение назначений врача и контроль эффективности терапии.
- Участие в мероприятиях по санитарно‑эпидемиологическому контролю, профилактике инфекций и охране здоровья населения.
- Осуществление диспансерного наблюдения, профилактических осмотров, скринингов и санитарно‑просветительской работы.
- Взаимодействие с дежурными врачами, скорой помощью, лабораторией и органами здравоохранения при необходимости.
- Соблюдение правил инфекционной безопасности, охраны труда и технической документации. Участие в инструктажах и повышении квалификации.
Отчетность Фельдшера
Фельдшер подотчётен заведующему ФАП/амбулатории или старшему врачу и предоставляет:
- ежедневные журналы приёма пациентов и отчёты по выполненным манипуляциям;
- отчёты по вакцинации и учётные формы;
- протоколы оказания неотложной помощи и направления в стационар;
- отчёты по эпидемиологическому мониторингу и выявленным случаям инфекций;
- документы по расходу медицинских материалов и лекарственных средств.
Права Фельдшера
- Запрашивать у пациентов и их родственников информацию, медицинские документы и сведения, необходимые для оказания помощи.
- Назначать и выполнять процедуры в рамках своих профессиональных полномочий и протоколов.
- Направлять пациентов к врачу‑специалисту, в стационар или вызывать специализированную бригаду скорой помощи при необходимости.
- Предлагать меры по улучшению организации работы ФАП/амбулатории, заявлять о потребности в оборудовании и расходных материалах через установленный порядок.
- Требовать проведения дезинфекции, санитарных мероприятий и обучения персонала при выявлении рисков инфекционного характера.
Критерии эффективности и ответственность Фельдшера
- Основные KPI: качество и безопасность медицинской помощи, своевременность оказания неотложной помощи, точность ведения документации, выполнение планов вакцинации и профилактики.
- Примеры целевых значений:
- Своевременное оказание неотложной помощи — 100% случаев в пределах зоны ответственности;
- Точность заполнения медицинской документации — ≥ 99%;
- Выполнение плана вакцинации в популяции ФАП — ≥ 90% (по назначенным группам);
- Количество инцидентов, связанных с нарушением инфекционной безопасности — 0.
- Фельдшер несёт ответственность за качество и своевременность оказанных медицинских услуг, правильность оформления медицинских документов, соблюдение протоколов инфекционной безопасности и санитарных норм. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и законодательству.
Подбор Фельдшера в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор фельдшеров с проверкой практических навыков: клинические кейсы, отработка неотложных алгоритмов, проверка манипуляционных навыков.
- Оценка соответствия сертификатов, прививочного статуса и соответствия требованиям санитарного надзора.
- Проверка работы с медицинской документацией и опытом работы в ФАП/СМП/амбулатории.
- Поддержка адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии кандидата.
Для оперативного подбора фельдшера, способного качественно оказывать первичную и неотложную помощь, вести профилактическую работу и взаимодействовать с системой здравоохранения, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы подберём специалиста с нужной квалификацией, сертификатами и практическими навыками. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.