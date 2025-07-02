Общие положения Финансового аналитика

Финансовый аналитик — специалист, отвечающий за сбор, анализ и интерпретацию финансовых данных компании для поддержки принятия управленческих решений. Обеспечивает подготовку прогнозов, бюджетов, аналитических отчётов и KPI‑панелей, участвует в планировании, оценке эффективности проектов и оптимизации затрат. Действует в соответствии с политиками компании, стандартами финансового учёта и поручениями финансового директора/руководителя.

Квалификационные требования Финансового аналитика

Высшее образование: экономика, финансы, бухгалтерский учёт, математическая экономика или эквивалент.

Опыт работы в финансовом анализе, FP&A, бюджетировании или финансовом контроллинге: от 1–2 лет (Junior), 2–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).

Глубокие знания финансовой отчётности (IFRS/РСБУ), показателей рентабельности, cash‑flow, P&L, баланса.

Навыки финансового моделирования и прогнозирования; уверенное владение Excel (Power Query, VBA — преимущество).

Опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau), SQL для выборок и анализа, знание ETL‑процессов — преимущество.

Понимание основ управленческого учёта, аналитики себестоимости и ценообразования.

Навыки презентации результатов для менеджмента, подготовка и визуализация отчётов.

Внимательность к деталям, аналитическое мышление, способность работать с большими массивами данных.

Английский — технический уровень для чтения документации и работы с международной отчётностью (для международных компаний).

Должностные обязанности Финансового аналитика

Сбор, валидация и агрегация финансовых данных из ERP/CRM/BI/отчётности.

Построение и поддержка финансовых моделей (прогнозы, сценарии, чувствительность).

Подготовка бюджетов, ревизия планов и контроль исполнения бюджетных статей.

Проведение variance‑анализа: отклонения факта от бюджета/прогноза, подготовка пояснений.

Формирование ежемесячных/квартальных управленческих отчётов и KPI‑панелей для руководства.

Анализ рентабельности продуктов, каналов продаж и проектов; расчёт точек безубыточности.

Оценка инвестиционных проектов (NPV, IRR, срок окупаемости) и участие в подготовке бизнес‑кейсов.

Поддержка процессов ценообразования, маржинального анализа и оптимизации себестоимости.

Автоматизация отчётности: настройка ETL‑процессов, дэшбордов и шаблонов отчётов.

Участие в финансовых due diligence, интеграции при M&A и подготовке материалов для аудиторов.

Консультирование подразделений по финансовым вопросам и участие в кросс‑функциональных проектах.

Отчетность Финансового аналитика

Финансовый аналитик подотчётен финансовому директору / руководителю отдела финансов и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям и отклонениям;

месячные и квартальные управленческие отчёты, прогнозы и бюджеты;

аналитические записки по крупным отклонениям и предложения по корректировкам;

финансовые модели и бизнес‑кейсы для инвестпроектов;

отчёты по инициативам по оптимизации затрат и достижению KPI.

Права Финансового аналитика

Запрашивать у подразделений необходимые данные и пояснения для проведения анализа.

Инициировать сбор дополнительных данных и проведение аналитических исследований.

Предлагать корректировки бюджета, инициативы по оптимизации и меры по снижению рисков.

Участвовать в принятии решений по инвестпроектам и рекомендовать условия реализации.

В рамках полномочий останавливать распространение вводящих в заблуждение отчётов до их проверки.

Критерии эффективности и ответственность Финансового аналитика

Основные KPI: точность прогнозов, своевременность отчётности, выявленные и реализованные инициативы по снижению расходов, качество аналитики (достоверность выводов).

Примеры целевых значений: Отклонение прогноза по денежным потокам — ≤ ±5% (в критичных горизонтах); Своевременная подготовка управленческих отчётов — 100% в срок; Доля автоматизированной отчётности — ≥ 70%; Реализованный экономический эффект от предложенных инициатив — ≥ 5–10% годовых (по проектам).

Финансовый аналитик несёт ответственность за корректность расчётов, достоверность представленных данных, соблюдение внутренней и внешней конфиденциальности финансовой информации. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

