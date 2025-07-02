Должностные обязанности Финансовый аналитик

Общие положения Финансового аналитика

Финансовый аналитик — специалист, отвечающий за сбор, анализ и интерпретацию финансовых данных компании для поддержки принятия управленческих решений. Обеспечивает подготовку прогнозов, бюджетов, аналитических отчётов и KPI‑панелей, участвует в планировании, оценке эффективности проектов и оптимизации затрат. Действует в соответствии с политиками компании, стандартами финансового учёта и поручениями финансового директора/руководителя.

Квалификационные требования Финансового аналитика

  • Высшее образование: экономика, финансы, бухгалтерский учёт, математическая экономика или эквивалент.
  • Опыт работы в финансовом анализе, FP&A, бюджетировании или финансовом контроллинге: от 1–2 лет (Junior), 2–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).
  • Глубокие знания финансовой отчётности (IFRS/РСБУ), показателей рентабельности, cash‑flow, P&L, баланса.
  • Навыки финансового моделирования и прогнозирования; уверенное владение Excel (Power Query, VBA — преимущество).
  • Опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau), SQL для выборок и анализа, знание ETL‑процессов — преимущество.
  • Понимание основ управленческого учёта, аналитики себестоимости и ценообразования.
  • Навыки презентации результатов для менеджмента, подготовка и визуализация отчётов.
  • Внимательность к деталям, аналитическое мышление, способность работать с большими массивами данных.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и работы с международной отчётностью (для международных компаний).

Должностные обязанности Финансового аналитика

  • Сбор, валидация и агрегация финансовых данных из ERP/CRM/BI/отчётности.
  • Построение и поддержка финансовых моделей (прогнозы, сценарии, чувствительность).
  • Подготовка бюджетов, ревизия планов и контроль исполнения бюджетных статей.
  • Проведение variance‑анализа: отклонения факта от бюджета/прогноза, подготовка пояснений.
  • Формирование ежемесячных/квартальных управленческих отчётов и KPI‑панелей для руководства.
  • Анализ рентабельности продуктов, каналов продаж и проектов; расчёт точек безубыточности.
  • Оценка инвестиционных проектов (NPV, IRR, срок окупаемости) и участие в подготовке бизнес‑кейсов.
  • Поддержка процессов ценообразования, маржинального анализа и оптимизации себестоимости.
  • Автоматизация отчётности: настройка ETL‑процессов, дэшбордов и шаблонов отчётов.
  • Участие в финансовых due diligence, интеграции при M&A и подготовке материалов для аудиторов.
  • Консультирование подразделений по финансовым вопросам и участие в кросс‑функциональных проектах.

Отчетность Финансового аналитика

Финансовый аналитик подотчётен финансовому директору / руководителю отдела финансов и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям и отклонениям;
  • месячные и квартальные управленческие отчёты, прогнозы и бюджеты;
  • аналитические записки по крупным отклонениям и предложения по корректировкам;
  • финансовые модели и бизнес‑кейсы для инвестпроектов;
  • отчёты по инициативам по оптимизации затрат и достижению KPI.

Права Финансового аналитика

  • Запрашивать у подразделений необходимые данные и пояснения для проведения анализа.
  • Инициировать сбор дополнительных данных и проведение аналитических исследований.
  • Предлагать корректировки бюджета, инициативы по оптимизации и меры по снижению рисков.
  • Участвовать в принятии решений по инвестпроектам и рекомендовать условия реализации.
  • В рамках полномочий останавливать распространение вводящих в заблуждение отчётов до их проверки.

Критерии эффективности и ответственность Финансового аналитика

  • Основные KPI: точность прогнозов, своевременность отчётности, выявленные и реализованные инициативы по снижению расходов, качество аналитики (достоверность выводов).
  • Примеры целевых значений:
    • Отклонение прогноза по денежным потокам — ≤ ±5% (в критичных горизонтах);
    • Своевременная подготовка управленческих отчётов — 100% в срок;
    • Доля автоматизированной отчётности — ≥ 70%;
    • Реализованный экономический эффект от предложенных инициатив — ≥ 5–10% годовых (по проектам).
  • Финансовый аналитик несёт ответственность за корректность расчётов, достоверность представленных данных, соблюдение внутренней и внешней конфиденциальности финансовой информации. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Финансовых аналитиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор финансовых аналитиков с проверкой практических навыков: кейсы по финансовому моделированию, variance‑анализу и построению дэшбордов.
  • Оценка владения Excel, SQL и BI‑инструментами через тестовые задания и ревью результатов.
  • Проверка опыта работы с бюджетированием, FP&A, инвестиционными оценками и взаимодействием с топ‑менеджментом.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора финансового аналитика, который подготовит точные прогнозы, автоматизирует отчётность и повысит финансовую прозрачность бизнеса, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста под ваш масштаб, систему отчётности и требования к компетенциям.

