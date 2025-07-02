Должностные обязанности Финансовый директор

Общие положения Финансового директора

Финансовый директор (CFO) — ключевой руководитель компании, отвечающий за формирование и реализацию финансовой стратегии, управление финансами, контроль затрат, подготовку достоверной финансовой отчётности и обеспечение финансовой устойчивости бизнеса. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджетов и регламентов компании, подчиняется генеральному директору и взаимодействует с советом директоров/инвесторами.

Квалификационные требования Финансового директора

  • Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы на позиции финансового директора/руководителя финансовой службы от 5 лет; успешные кейсы оптимизации затрат, привлечения финансирования и улучшения KPI по рентабельности.
  • Глубокие знания финансового учёта (МСФО/IFRS и/или РСБУ), налогового законодательства и корпоративного права.
  • Опыт построения и управления финансовой командой: бухгалтерия, казначейство, финансовый анализ, контроллинг.
  • Навыки бюджетирования, план‑фактного анализа, построения прогнозов cash‑flow и управления ликвидностью.
  • Опыт работы с ERP/финансовыми системами (1C, SAP, Oracle, NetSuite) и BI‑инструментами (Power BI, Tableau).
  • Опыт привлечения финансирования (банк, инвесторы, облигации), проведения due diligence и взаимодействия с аудиторами.
  • Навыки налогового планирования и оптимизации в рамках законодательства.
  • Опыт внедрения внутреннего контроля, SOX‑подобных процессов и автоматизации финансовых операций.
  • Стратегическое мышление, аналитические навыки, лидерство, умение работать с топ‑менеджментом и инвесторами.
  • Английский — преимущество для международных компаний.

Должностные обязанности Финансового директора

  • Разработка и реализация финансовой стратегии компании, обеспечение достижения финансовых целей и KPI.
  • Формирование годовых и операционных бюджетов, контроль исполнения, сценарное планирование и оперативный ребюджетинг.
  • Управление P&L, контроль маржинальности по направлениям, оптимизация затрат и повышение эффективности капитала.
  • Управление ликвидностью: прогнозирование cash‑flow, планирование платежей, оптимизация оборотного капитала, взаимодействие с банками и инвесторами.
  • Организация и контроль финансовой отчётности в соответствии с РСБУ/МСФО; подготовка консолидированной отчётности при необходимости.
  • Налоговое планирование и контроль исполнения налоговых обязательств, взаимодействие с налоговыми органами и внешними консультантами.
  • Построение системы внутреннего контроля и управленческого учёта; внедрение политик, регламентов и процедур (SOX‑комплаенс при необходимости).
  • Внедрение и сопровождение ERP/финансовых систем, автоматизация учёта, отчётности и процессов согласования бюджетов.
  • Управление процессами аудита (внешний и внутренний), подготовка материалов для аудиторов и правления.
  • Подготовка финансовых прогнозов и аналитики для топ‑менеджмента и совета директоров; участие в разработке стратегии развития бизнеса.
  • Организация работы финансовой команды: набор, мотивация, развитие компетенций и оценка эффективности сотрудников.
  • Участие в M&A‑проектах, оценка рисков сделок, финансовый due diligence и интеграция компаний после приобретения.
  • Контроль кредитной политики, работа с банками, лизингом, факторингом и прочими инструментами финансирования.

Отчётность Финансового директора

Финансовый директор подотчётен генеральному директору/совету директоров и предоставляет:

  • ежемесячные и квартальные финансовые отчёты (P&L, баланс, cash‑flow) и управление отклонениями;
  • бюджетные и план‑фактные отчёты, сценарные прогнозы и рекомендации по корректировкам;
  • отчёты по KPI финансовой и операционной эффективности;
  • материалы для аудиторов, инвесторов и кредиторов;
  • аналитические сводки по рентабельности, затратам и эффективности капитала.

Права Финансового директора

  • Принимать решения по финансовой политике компании в пределах делегированных полномочий.
  • Запрашивать у всех подразделений необходимые данные и документы для подготовки отчётности и анализа.
  • Утверждать финансовые регламенты, политики расходования и лимиты в рамках согласованного бюджета.
  • Инициировать процедуры аудита, внутреннего контроля и кадровые изменения в финансовой службе.
  • Останавливать сомнительные платежи и операции до проведения проверки при выявлении рисков или несоответствий.

Критерии эффективности и ответственность Финансового директора

  • Основные KPI: соблюдение планов по прибыли/марже, точность прогнозов cash‑flow, уровень ликвидности, соотношение долговой нагрузки, эффективность использования капитала (ROE/ROIC), сокращение операционных затрат.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение бюджета по чистой прибыли ≥ 100%;
    • Поддержание free cash‑flow положительным ежеквартально;
    • Снижение операционных затрат на 5–15% год к году (в зависимости от целей);
    • Debt/EBITDA в целевом диапазоне, согласованном с правлением;
    • Успешное прохождение внешнего аудита без существенных замечаний.
  • Финансовый директор несёт ответственность за достоверность финансовой отчётности, соблюдение налогового и корпоративного законодательства, управление финансовыми рисками и своевременное информирование руководства о критических отклонениях. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

