Общие положения Финансового директора

Финансовый директор (CFO) — ключевой руководитель компании, отвечающий за формирование и реализацию финансовой стратегии, управление финансами, контроль затрат, подготовку достоверной финансовой отчётности и обеспечение финансовой устойчивости бизнеса. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджетов и регламентов компании, подчиняется генеральному директору и взаимодействует с советом директоров/инвесторами.

Квалификационные требования Финансового директора

Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы на позиции финансового директора/руководителя финансовой службы от 5 лет; успешные кейсы оптимизации затрат, привлечения финансирования и улучшения KPI по рентабельности.

Глубокие знания финансового учёта (МСФО/IFRS и/или РСБУ), налогового законодательства и корпоративного права.

Опыт построения и управления финансовой командой: бухгалтерия, казначейство, финансовый анализ, контроллинг.

Навыки бюджетирования, план‑фактного анализа, построения прогнозов cash‑flow и управления ликвидностью.

Опыт работы с ERP/финансовыми системами (1C, SAP, Oracle, NetSuite) и BI‑инструментами (Power BI, Tableau).

Опыт привлечения финансирования (банк, инвесторы, облигации), проведения due diligence и взаимодействия с аудиторами.

Навыки налогового планирования и оптимизации в рамках законодательства.

Опыт внедрения внутреннего контроля, SOX‑подобных процессов и автоматизации финансовых операций.

Стратегическое мышление, аналитические навыки, лидерство, умение работать с топ‑менеджментом и инвесторами.

Английский — преимущество для международных компаний.

Должностные обязанности Финансового директора

Разработка и реализация финансовой стратегии компании, обеспечение достижения финансовых целей и KPI.

Формирование годовых и операционных бюджетов, контроль исполнения, сценарное планирование и оперативный ребюджетинг.

Управление P&L, контроль маржинальности по направлениям, оптимизация затрат и повышение эффективности капитала.

Управление ликвидностью: прогнозирование cash‑flow, планирование платежей, оптимизация оборотного капитала, взаимодействие с банками и инвесторами.

Организация и контроль финансовой отчётности в соответствии с РСБУ/МСФО; подготовка консолидированной отчётности при необходимости.

Налоговое планирование и контроль исполнения налоговых обязательств, взаимодействие с налоговыми органами и внешними консультантами.

Построение системы внутреннего контроля и управленческого учёта; внедрение политик, регламентов и процедур (SOX‑комплаенс при необходимости).

Внедрение и сопровождение ERP/финансовых систем, автоматизация учёта, отчётности и процессов согласования бюджетов.

Управление процессами аудита (внешний и внутренний), подготовка материалов для аудиторов и правления.

Подготовка финансовых прогнозов и аналитики для топ‑менеджмента и совета директоров; участие в разработке стратегии развития бизнеса.

Организация работы финансовой команды: набор, мотивация, развитие компетенций и оценка эффективности сотрудников.

Участие в M&A‑проектах, оценка рисков сделок, финансовый due diligence и интеграция компаний после приобретения.

Контроль кредитной политики, работа с банками, лизингом, факторингом и прочими инструментами финансирования.

Отчётность Финансового директора

Финансовый директор подотчётен генеральному директору/совету директоров и предоставляет:

ежемесячные и квартальные финансовые отчёты (P&L, баланс, cash‑flow) и управление отклонениями;

бюджетные и план‑фактные отчёты, сценарные прогнозы и рекомендации по корректировкам;

отчёты по KPI финансовой и операционной эффективности;

материалы для аудиторов, инвесторов и кредиторов;

аналитические сводки по рентабельности, затратам и эффективности капитала.

Права Финансового директора

Принимать решения по финансовой политике компании в пределах делегированных полномочий.

Запрашивать у всех подразделений необходимые данные и документы для подготовки отчётности и анализа.

Утверждать финансовые регламенты, политики расходования и лимиты в рамках согласованного бюджета.

Инициировать процедуры аудита, внутреннего контроля и кадровые изменения в финансовой службе.

Останавливать сомнительные платежи и операции до проведения проверки при выявлении рисков или несоответствий.

Критерии эффективности и ответственность Финансового директора

Основные KPI: соблюдение планов по прибыли/марже, точность прогнозов cash‑flow, уровень ликвидности, соотношение долговой нагрузки, эффективность использования капитала (ROE/ROIC), сокращение операционных затрат.

Примеры целевых значений: Выполнение бюджета по чистой прибыли ≥ 100%; Поддержание free cash‑flow положительным ежеквартально; Снижение операционных затрат на 5–15% год к году (в зависимости от целей); Debt/EBITDA в целевом диапазоне, согласованном с правлением; Успешное прохождение внешнего аудита без существенных замечаний.

Финансовый директор несёт ответственность за достоверность финансовой отчётности, соблюдение налогового и корпоративного законодательства, управление финансовыми рисками и своевременное информирование руководства о критических отклонениях. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Почему выбирать кадровое агентство ФАВОРИТ

Подбор финансовых директоров с проверкой стратегического и операционного опыта: кейсы по оптимизации капитала, масштабированию бизнеса и сопровождению сделок M&A.

Оценка компетенций: финансовый анализ, ERP/BI, налоговое планирование, взаимодействие с инвесторами и банками.

Тестирование бизнес‑кейсов, моделирование сценариев и проверка достижений по рекомендациям.

Сопровождение onboarding, помощь в адаптации и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора финансового директора, способного сформировать устойчивую финансовую стратегию, оптимизировать капитал и обеспечить прозрачную отчётность, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать CFO с доказанными кейсами, опытом работы с ERP/МСФО и навыками взаимодействия с инвесторами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.