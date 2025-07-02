Должностная инструкция Финансового директора филиала

Финансовый директор филиала отвечает за формирование и выполнение финансовой политики, управление финансовыми рисками, а также за анализ и планирование финансовых операций филиала.

Финансового директора филиала предоставляет регулярные отчеты о финансовом состоянии филиала, осуществляет подготовку предложений по улучшению финансовых результатов.

Финансовый директор филиала имеет право запрашивать от всех служб и подразделений необходимую информацию, связанную с финансовой деятельностью филиала, и принимать решения по оптимизации финансовых показателей.

Эффективность работы финансового директора филиала оценивается по качеству финансового планирования, точности финансового прогнозирования и достижению финансовых показателей филиала.

