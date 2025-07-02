Должностные обязанности Финансовый консультант

Общие положения Финансового консультанта

Финансовый консультант — специалист, оказывающий клиентам (частным и/или корпоративным) консультации по управлению личными и корпоративными финансами, инвестиционным стратегиям, кредитованию, страхованию и налоговой оптимизации. Обеспечивает разработку индивидуальных финансовых планов, подбор продуктов финансовых институтов и сопровождение внедрения рекомендаций. Действует в рамках внутренних регламентов компании, требований регуляторов, стандартов комплаенса (KYC/AML) и принципов профессиональной этики.

Квалификационные требования Финансового консультанта

  • Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в финансовом консультировании, private banking, wealth management или финансовом планировании от 1–2 лет (Junior/Middle) и 4+ лет для Senior.
  • Сертификаты и квалификации: желательны CFA/CFP/ACCА/сертификаты локальных органов (если применимо).
  • Глубокие знания финансовых продуктов: инвестиции (портфели, фонды), банковские продукты, кредиты, лизинг, страхование, пенсионные продукты.
  • Навыки финансового моделирования, оценки рисков, построения инвестиционных стратегий и аллокации активов.
  • Владение инструментами: Excel (продвинутые модели, VBA — преимущество), PowerPoint, CRM‑системы, BI‑инструменты (Power BI, Tableau) — преимущество.
  • Понимание налогового и регуляторного поля, требований KYC/AML и правил дистанционного консультирования.
  • Коммуникационные навыки, клиентоориентированность, умение выстраивать долгосрочные отношения и работать с конфиденциальной информацией.
  • Точность, аналитическое мышление, навыки презентации и переговоров.
  • Владение английским языком — преимущество для международных продуктов.

Должностные обязанности Финансового консультанта

  • Проведение консультаций клиентов по финансовому планированию: определение целей, построение бюджета, сценарное моделирование.
  • Анализ текущего финансового состояния клиента: активы, пассивы, доходы, расходы, обязательства.
  • Разработка персонализированных финансовых планов и инвестиционных стратегий с учётом риск‑профиля клиента.
  • Подбор финансовых продуктов: инвестиционные инструменты, банковские продукты, страховые решения, пенсионные планы и кредитные продукты.
  • Формирование и сопровождение инвестиционных портфелей, ребалансировка и мониторинг результатов.
  • Подготовка презентаций и обоснований для клиентов, проведение встреч и вебинаров.
  • Сопровождение процесса оформления продуктов (заявления, договоры), контроль комплектности документов и соответствия требованиям KYC/AML.
  • Подготовка регулярных отчётов для клиентов: динамика портфеля, доходность, риски и рекомендации.
  • Взаимодействие с партнёрами: банки, страховые компании, брокеры, управляющие компании.
  • Участие в разработке методик оценки рисков, шаблонов финансовых планов и процедур консультирования.
  • Участие в маркетинговых активностях: генерация лидов, проведение консультаций по привлечению клиентов.
  • Обеспечение защиты конфиденциальной информации и соблюдение этических стандартов консультирования.

Отчетность Финансового консультанта

Финансовый консультант подотчётен руководителю отдела/старшему консультанту и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по активным клиентам и статусам сделок;
  • отчёты по портфелям и результатам консультирования (месячно/квартально);
  • документы по подключённым продуктам и проверкам KYC/AML;
  • рекомендации и планы по развитию клиентской базы;
  • инцидент‑репорты при выявлении конфликтов интересов или нарушений комплаенса.

Права Финансового консультанта

  • Запрашивать у внутренних подразделений (юрист, риск‑менеджмент, операционные службы) информацию и документы, необходимые для сопровождения клиента.
  • Рекомендовать и предлагать финансовые продукты в рамках утверждённых процедур и лимитов.
  • Приостанавливать оформление продукта при выявлении несоответствий по KYC/AML и немедленно информировать руководство.
  • Вносить предложения по оптимизации консультационных процессов, продуктовой матрицы и скриптов продаж.
  • Использовать служебные инструменты CRM и отчётности для ведения клиентской базы и автоматизации задач.

Критерии эффективности и ответственность Финансового консультанта

  • Основные KPI: рост клиентского портфеля (AUM), конверсия консультаций в продукты, удержание клиентов, доходность портфелей, соблюдение комплаенса и качество документации.
  • Примеры целевых значений:
    • Прирост AUM (год/кв.) — ≥ 10–20% (в зависимости от сегмента);
    • Конверсия первичных консультаций в договоры — ≥ 15–25%;
    • Удержание клиентов (renewal/retention) — ≥ 85–90%;
    • Процент соблюдения требований KYC/AML и полноты документов — 100%.
  • Финансовый консультант несёт ответственность за корректность рекомендаций, соответствие профиля рисков клиента выбранным продуктам, полноту и достоверность документации, а также за соблюдение этических норм и регуляторных требований. За нарушение положений применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентом.

Подбор Финансового консультанта в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор консультантов с проверкой практических навыков: кейс‑задания по финансовому планированию, построению портфеля и общения с клиентом.
  • Оценка знаний: инвестиционные продукты, налогообложение, требования KYC/AML, стандарты раскрытия информации.
  • Проверка рекомендаций, сертификатов (CFP/CFA и т.д.) и соответствия требованиям регулятора.
  • Подбор с учётом клиентского сегмента: розница, mass affluent, HNWI, корпоративные клиенты.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора финансового консультанта, способного строить доверительные отношения с клиентами, увеличивать AUM и соблюдать требования комплаенса, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, сертификатами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

