Должностные обязанности Финансовый консультант
Общие положения Финансового консультанта
Финансовый консультант — специалист, оказывающий клиентам (частным и/или корпоративным) консультации по управлению личными и корпоративными финансами, инвестиционным стратегиям, кредитованию, страхованию и налоговой оптимизации. Обеспечивает разработку индивидуальных финансовых планов, подбор продуктов финансовых институтов и сопровождение внедрения рекомендаций. Действует в рамках внутренних регламентов компании, требований регуляторов, стандартов комплаенса (KYC/AML) и принципов профессиональной этики.
Квалификационные требования Финансового консультанта
- Высшее образование в области экономики, финансов, банковского дела, бухгалтерии или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в финансовом консультировании, private banking, wealth management или финансовом планировании от 1–2 лет (Junior/Middle) и 4+ лет для Senior.
- Сертификаты и квалификации: желательны CFA/CFP/ACCА/сертификаты локальных органов (если применимо).
- Глубокие знания финансовых продуктов: инвестиции (портфели, фонды), банковские продукты, кредиты, лизинг, страхование, пенсионные продукты.
- Навыки финансового моделирования, оценки рисков, построения инвестиционных стратегий и аллокации активов.
- Владение инструментами: Excel (продвинутые модели, VBA — преимущество), PowerPoint, CRM‑системы, BI‑инструменты (Power BI, Tableau) — преимущество.
- Понимание налогового и регуляторного поля, требований KYC/AML и правил дистанционного консультирования.
- Коммуникационные навыки, клиентоориентированность, умение выстраивать долгосрочные отношения и работать с конфиденциальной информацией.
- Точность, аналитическое мышление, навыки презентации и переговоров.
- Владение английским языком — преимущество для международных продуктов.
Должностные обязанности Финансового консультанта
- Проведение консультаций клиентов по финансовому планированию: определение целей, построение бюджета, сценарное моделирование.
- Анализ текущего финансового состояния клиента: активы, пассивы, доходы, расходы, обязательства.
- Разработка персонализированных финансовых планов и инвестиционных стратегий с учётом риск‑профиля клиента.
- Подбор финансовых продуктов: инвестиционные инструменты, банковские продукты, страховые решения, пенсионные планы и кредитные продукты.
- Формирование и сопровождение инвестиционных портфелей, ребалансировка и мониторинг результатов.
- Подготовка презентаций и обоснований для клиентов, проведение встреч и вебинаров.
- Сопровождение процесса оформления продуктов (заявления, договоры), контроль комплектности документов и соответствия требованиям KYC/AML.
- Подготовка регулярных отчётов для клиентов: динамика портфеля, доходность, риски и рекомендации.
- Взаимодействие с партнёрами: банки, страховые компании, брокеры, управляющие компании.
- Участие в разработке методик оценки рисков, шаблонов финансовых планов и процедур консультирования.
- Участие в маркетинговых активностях: генерация лидов, проведение консультаций по привлечению клиентов.
- Обеспечение защиты конфиденциальной информации и соблюдение этических стандартов консультирования.
Отчетность Финансового консультанта
Финансовый консультант подотчётен руководителю отдела/старшему консультанту и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по активным клиентам и статусам сделок;
- отчёты по портфелям и результатам консультирования (месячно/квартально);
- документы по подключённым продуктам и проверкам KYC/AML;
- рекомендации и планы по развитию клиентской базы;
- инцидент‑репорты при выявлении конфликтов интересов или нарушений комплаенса.
Права Финансового консультанта
- Запрашивать у внутренних подразделений (юрист, риск‑менеджмент, операционные службы) информацию и документы, необходимые для сопровождения клиента.
- Рекомендовать и предлагать финансовые продукты в рамках утверждённых процедур и лимитов.
- Приостанавливать оформление продукта при выявлении несоответствий по KYC/AML и немедленно информировать руководство.
- Вносить предложения по оптимизации консультационных процессов, продуктовой матрицы и скриптов продаж.
- Использовать служебные инструменты CRM и отчётности для ведения клиентской базы и автоматизации задач.
Критерии эффективности и ответственность Финансового консультанта
- Основные KPI: рост клиентского портфеля (AUM), конверсия консультаций в продукты, удержание клиентов, доходность портфелей, соблюдение комплаенса и качество документации.
- Примеры целевых значений:
- Прирост AUM (год/кв.) — ≥ 10–20% (в зависимости от сегмента);
- Конверсия первичных консультаций в договоры — ≥ 15–25%;
- Удержание клиентов (renewal/retention) — ≥ 85–90%;
- Процент соблюдения требований KYC/AML и полноты документов — 100%.
- Финансовый консультант несёт ответственность за корректность рекомендаций, соответствие профиля рисков клиента выбранным продуктам, полноту и достоверность документации, а также за соблюдение этических норм и регуляторных требований. За нарушение положений применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентом.
Подбор Финансового консультанта в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор консультантов с проверкой практических навыков: кейс‑задания по финансовому планированию, построению портфеля и общения с клиентом.
- Оценка знаний: инвестиционные продукты, налогообложение, требования KYC/AML, стандарты раскрытия информации.
- Проверка рекомендаций, сертификатов (CFP/CFA и т.д.) и соответствия требованиям регулятора.
- Подбор с учётом клиентского сегмента: розница, mass affluent, HNWI, корпоративные клиенты.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора финансового консультанта, способного строить доверительные отношения с клиентами, увеличивать AUM и соблюдать требования комплаенса, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, сертификатами и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.