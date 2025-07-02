Должностные обязанности Финансовый менеджер

Общие положения

Финансовый менеджер — специалист, отвечающий за финансовое планирование, управление денежными потоками, подготовку и анализ финансовой отчётности, контроль затрат и обеспечение финансовой устойчивости компании. Работает в соответствии с внутренними политиками, бухгалтерскими стандартами и поручениями руководства, взаимодействует с финансовым директором / руководителем компании.

Квалификационные требования

  • Высшее образование по направлению «Финансы», «Бухгалтерский учёт», «Экономика» или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в финансовом планировании, контроллинге, бухгалтерии или финансовом аналитике от 2 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.
  • Знание принципов составления финансовой отчётности (МСФО/РСБУ), бюджетирования, анализа cash‑flow и управленческой отчётности.
  • Навыки работы с ERP/финансовыми системами (1C, SAP, Oracle, Bitrix24/CRM + BI‑инструменты) и Excel (Power Query, сводные таблицы).
  • Понимание налогообложения, работы с банковскими продуктами и контролем дебиторской/кредиторской задолженности.
  • Опыт подготовки финансовых прогнозов, сценарного планирования и оценки инвестиционных проектов (NPV/IRR).
  • Навыки автоматизации отчётности, построения KPI и визуализации данных (Power BI / Tableau) — преимущество.
  • Высокая аналитическая способность, внимательность к деталям, умение выстраивать процессы и работать в команде.
  • Английский — преимущество для международных отчётов и взаимодействия с банками/аудиторами.

Должностные обязанности

  • Разработка и сопровождение годового и оперативного бюджетов, контроль отклонений и корректировка прогнозов.
  • Управление денежными потоками: планирование cash‑flow, контроль остатков на р/с, оптимизация оборотного капитала.
  • Подготовка управленческой отчётности, аналитических сводок, сценарных моделей и предложений по повышению рентабельности.
  • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; взаимодействие с юридическим и коммерческим отделами по рискам платежей.
  • Анализ маржинальности продуктов/направлений, оценка эффективности маркетинговых и инвестиционных инициатив.
  • Ведение бухгалтерских и налоговых операций в части взаимодействия с бухгалтерией; участие в подготовке к аудиту.
  • Настройка и поддержка финансовых процессов в ERP/финансовых системах; автоматизация отчётности и регламентов.
  • Формирование и мониторинг финансовых KPI, подготовка презентаций для руководства и советов директоров.
  • Обеспечение исполнения финансовых процедур, внутренних контролей и соответствия корпоративной политике.
  • Участие в разработке ценовой политики, условий кредитования клиентов и инвестиционных решений.
  • Подготовка документов и коммуникация с банками, аудиторскими и налоговыми органами при необходимости.
  • Наставничество младших сотрудников отдела, обучение и поддержка повышения квалификации команды.

Отчетность

Финансовый менеджер подчиняется финансовому директору / директору по развитию и предоставляет:

  • ежемесячные/ежеквартальные управленческие отчёты и отклонения от бюджета;
  • оперативные сводки по cash‑flow и ликвидности;
  • презентации для собраний руководства с аналитикой и предложениями;
  • документы и отчёты для внешнего и внутреннего аудита.

Права

  • Запрашивать у подразделений информацию, документы и пояснения, необходимые для подготовки отчётности и анализа.
  • Вносить предложения по изменению бюджетов, лимитов и финансовых процессов.
  • Приостанавливать финансовые операции при выявлении существенных рисков или нарушений процедур до согласования с руководством.
  • Представлять финансовые интересы компании в переговорах с банками и контрагентами в пределах делегованных полномочий.
  • Инициировать автоматизацию и внедрение инструментов для повышения эффективности финансового контроля.

Критерии эффективности и ответственность

  • Критерии эффективности: соблюдение бюджета, прогнозирование ликвидности, точность управленческой отчётности, снижение финансовых рисков и эффективность использования капитала.
  • Основные KPI:
    • соответствие фактических показателей бюджету (отклонение);
    • точность прогноза cash‑flow;
    • уровень просроченной дебиторской задолженности;
    • рентабельность проектов и ROI инвестиционных инициатив;
    • время подготовки отчётности и степень её автоматизации.
  • Финансовый менеджер несёт ответственность за корректность расчетов, своевременность отчётности, соблюдение финансовых регламентов и сохранность финансовой информации. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

