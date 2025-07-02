Общие положения

Финансовый менеджер — специалист, отвечающий за финансовое планирование, управление денежными потоками, подготовку и анализ финансовой отчётности, контроль затрат и обеспечение финансовой устойчивости компании. Работает в соответствии с внутренними политиками, бухгалтерскими стандартами и поручениями руководства, взаимодействует с финансовым директором / руководителем компании.

Квалификационные требования

Высшее образование по направлению «Финансы», «Бухгалтерский учёт», «Экономика» или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в финансовом планировании, контроллинге, бухгалтерии или финансовом аналитике от 2 лет (Middle) и 4+ лет для Senior.

Знание принципов составления финансовой отчётности (МСФО/РСБУ), бюджетирования, анализа cash‑flow и управленческой отчётности.

Навыки работы с ERP/финансовыми системами (1C, SAP, Oracle, Bitrix24/CRM + BI‑инструменты) и Excel (Power Query, сводные таблицы).

Понимание налогообложения, работы с банковскими продуктами и контролем дебиторской/кредиторской задолженности.

Опыт подготовки финансовых прогнозов, сценарного планирования и оценки инвестиционных проектов (NPV/IRR).

Навыки автоматизации отчётности, построения KPI и визуализации данных (Power BI / Tableau) — преимущество.

Высокая аналитическая способность, внимательность к деталям, умение выстраивать процессы и работать в команде.

Английский — преимущество для международных отчётов и взаимодействия с банками/аудиторами.

Должностные обязанности

Разработка и сопровождение годового и оперативного бюджетов, контроль отклонений и корректировка прогнозов.

Управление денежными потоками: планирование cash‑flow, контроль остатков на р/с, оптимизация оборотного капитала.

Подготовка управленческой отчётности, аналитических сводок, сценарных моделей и предложений по повышению рентабельности.

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; взаимодействие с юридическим и коммерческим отделами по рискам платежей.

Анализ маржинальности продуктов/направлений, оценка эффективности маркетинговых и инвестиционных инициатив.

Ведение бухгалтерских и налоговых операций в части взаимодействия с бухгалтерией; участие в подготовке к аудиту.

Настройка и поддержка финансовых процессов в ERP/финансовых системах; автоматизация отчётности и регламентов.

Формирование и мониторинг финансовых KPI, подготовка презентаций для руководства и советов директоров.

Обеспечение исполнения финансовых процедур, внутренних контролей и соответствия корпоративной политике.

Участие в разработке ценовой политики, условий кредитования клиентов и инвестиционных решений.

Подготовка документов и коммуникация с банками, аудиторскими и налоговыми органами при необходимости.

Наставничество младших сотрудников отдела, обучение и поддержка повышения квалификации команды.

Отчетность

Финансовый менеджер подчиняется финансовому директору / директору по развитию и предоставляет:

ежемесячные/ежеквартальные управленческие отчёты и отклонения от бюджета;

оперативные сводки по cash‑flow и ликвидности;

презентации для собраний руководства с аналитикой и предложениями;

документы и отчёты для внешнего и внутреннего аудита.

Права

Запрашивать у подразделений информацию, документы и пояснения, необходимые для подготовки отчётности и анализа.

Вносить предложения по изменению бюджетов, лимитов и финансовых процессов.

Приостанавливать финансовые операции при выявлении существенных рисков или нарушений процедур до согласования с руководством.

Представлять финансовые интересы компании в переговорах с банками и контрагентами в пределах делегованных полномочий.

Инициировать автоматизацию и внедрение инструментов для повышения эффективности финансового контроля.

Критерии эффективности и ответственность

Критерии эффективности: соблюдение бюджета, прогнозирование ликвидности, точность управленческой отчётности, снижение финансовых рисков и эффективность использования капитала.

Основные KPI: соответствие фактических показателей бюджету (отклонение); точность прогноза cash‑flow; уровень просроченной дебиторской задолженности; рентабельность проектов и ROI инвестиционных инициатив; время подготовки отчётности и степень её автоматизации.

Финансовый менеджер несёт ответственность за корректность расчетов, своевременность отчётности, соблюдение финансовых регламентов и сохранность финансовой информации. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

