Общие положения Финансового Бизнес‑Партнера

Финансового Бизнес‑Партнера — ключевой специалист, обеспечивающий финансовую аналитику, планирование и контроль исполнения бюджета в рамках бизнес‑юнита или направления компании. Обеспечивает принятие обоснованных коммерческих решений через финансовое моделирование, построение KPI, прогнозирование и мониторинг экономических показателей. Действует в соответствии с внутренними регламентами компании, финансовой политикой и поручениями руководства.

Квалификационные требования Финансового Бизнес‑Партнера

Высшее экономическое/финансовое образование или эквивалентный практический опыт (MBA — преимущество).

Опыт работы в роли FP&A, финансового аналитика или бизнес‑партнёра от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Глубокое понимание бюджетирования, управления затратами, P&L, cash‑flow и финансового моделирования.

Уверенные навыки работы с Excel (power‑формулы, Power Query, Power Pivot), опыт работы с BI‑инструментами (Tableau, Power BI) и ERP/финансовыми системами.

Навыки построения прогнозов, сценарного анализа, оценки инвестпроектов (NPV, IRR).

Знание бухгалтерского и налогового учёта на уровне, достаточном для взаимодействия с финансовой функцией.

Опыт взаимодействия с коммерческими, операционными и продуктными командами; умение переводить бизнес‑задачи в финансовые метрики.

Английский — уровень для чтения документации и деловой переписки (при международной структуре — выше среднего).

Личные качества: аналитическое мышление, коммуникативность, проактивность, умение влиять без формальной власти.

Должностные обязанности Финансового Бизнес‑Партнера

Участие в подготовке годовых и операционных бюджетов для закреплённых бизнес‑юнитов; контроль исполнения бюджета.

Построение финансовых моделей, сценарное прогнозирование и обновление прогнозов (rolling forecast).

Подготовка управленческой отчётности и дашбордов для управленцев: P&L, cash‑flow, CAPEX/OPEX, основные KPI.

Анализ отклонений факта от плана/прогноза, подготовка разъяснений и рекомендаций по корректирующим мероприятиям.

Оценка экономической эффективности проектов, запуск бизнес‑кейсов, подготовка финансовых обоснований для инвестиций.

Взаимодействие с владельцами процессов (Product, Sales, Operations, HR) для формирования метрик и поддержки принятия решений.

Подготовка сценариев ценообразования, анализ маржинальности по продуктам/сегментам/клиентам.

Управление рабочим капиталом: контроллинг дебиторской/кредиторской задолженности, оптимизация оборотных средств.

Автоматизация отчётности и регламентация финансовых процессов, развитие единой системы KPI и отчетности.

Поддержка аудитов и подготовка данных для внешней и внутренней проверки.

Наставничество младших финансовых специалистов; передача знаний бизнес‑командам.

Отчётность Финансового Бизнес‑Партнера

Финансовый бизнес‑партнёр подотчётен финансовому директору (CFO) или руководителю центра финансовой поддержки и регулярно предоставляет:

еженедельные / ежемесячные управленческие отчёты по закреплённым направлениям;

прогнозы и актуализированные бюджеты (rolling forecast);

аналитические записки по отклонениям и предложения по оптимизации затрат;

финансовые модели и бизнес‑кейсы по инвестиционным проектам;

данные и документы для аудитов и проверок.

Права Финансового Бизнес‑Партнера

Запрашивать у функциональных подразделений данные и пояснения, необходимые для подготовки отчётности и анализа.

Предлагать и согласовывать корректирующие меры по расходам, инвестициям и ценообразованию в рамках делегированных полномочий.

Останавливать или требовать пересмотра бюджетных заявок при отсутствии достаточного финансового обоснования.

Участвовать в принятии решений по KPI и бизнес‑целям, предлагать изменения в системах мотивации.

Инициировать проекты по автоматизации отчётности и оптимизации финансовых процессов.

Критерии эффективности и ответственность Финансового Бизнес‑Партнера

Основные KPI: точность прогнозирования (forecast accuracy), выполнение бюджета, динамика маржи, сокращение OPEX, управление рабочим капиталом, время подготовки управленческой отчётности.

Примеры целевых значений: Точность прогноза выручки (годовой/квартальный) — ≥ 95% (в зависимости от отрасли); Отклонение фактической EBITDA от плана — ≤ ±5%; Снижение OPEX по инициативам — ≥ 5–10% год к году; DSO (дни дебиторки) — снижение на X дней по инициативам; Время подготовки месячной управленческой отчётности — ≤ 5 рабочих дней после окончания периода.

Финансовый бизнес‑партнёр отвечает за достоверность аналитики, своевременность представления управленческих данных и качество финансовых рекомендаций. За недостоверные расчёты или несвоевременную отчётность применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.

Подбор Финансового Бизнес‑Партнера в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с опытом FP&A и финансового партнёрства для продуктовых и операционных команд.

Проверка практических навыков: кейсы по бюджетированию, финансовому моделированию, анализу маржинальности и управленческой отчётности.

Оценка компетенций в BI/ERP, проверка успешных проектов по автоматизации отчётности и оптимизации затрат.

Оценка «soft skills»: навык влияния на бизнес, презентационные способности, умение работать в кросс‑функциональных командах.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и качественного подбора Финансового бизнес‑партнёра, который усилит принятие решений в компании, оптимизирует расходы и наладит прозрачную управленческую отчётность, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным набором технических и коммуникативных навыков, соответствием культуре компании и подтверждёнными практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.