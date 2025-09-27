Должностные обязанности Финансовый Бизнес-Партнер
Общие положения Финансового Бизнес‑Партнера
Финансового Бизнес‑Партнера — ключевой специалист, обеспечивающий финансовую аналитику, планирование и контроль исполнения бюджета в рамках бизнес‑юнита или направления компании. Обеспечивает принятие обоснованных коммерческих решений через финансовое моделирование, построение KPI, прогнозирование и мониторинг экономических показателей. Действует в соответствии с внутренними регламентами компании, финансовой политикой и поручениями руководства.
Квалификационные требования Финансового Бизнес‑Партнера
- Высшее экономическое/финансовое образование или эквивалентный практический опыт (MBA — преимущество).
- Опыт работы в роли FP&A, финансового аналитика или бизнес‑партнёра от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Глубокое понимание бюджетирования, управления затратами, P&L, cash‑flow и финансового моделирования.
- Уверенные навыки работы с Excel (power‑формулы, Power Query, Power Pivot), опыт работы с BI‑инструментами (Tableau, Power BI) и ERP/финансовыми системами.
- Навыки построения прогнозов, сценарного анализа, оценки инвестпроектов (NPV, IRR).
- Знание бухгалтерского и налогового учёта на уровне, достаточном для взаимодействия с финансовой функцией.
- Опыт взаимодействия с коммерческими, операционными и продуктными командами; умение переводить бизнес‑задачи в финансовые метрики.
- Английский — уровень для чтения документации и деловой переписки (при международной структуре — выше среднего).
- Личные качества: аналитическое мышление, коммуникативность, проактивность, умение влиять без формальной власти.
Должностные обязанности Финансового Бизнес‑Партнера
- Участие в подготовке годовых и операционных бюджетов для закреплённых бизнес‑юнитов; контроль исполнения бюджета.
- Построение финансовых моделей, сценарное прогнозирование и обновление прогнозов (rolling forecast).
- Подготовка управленческой отчётности и дашбордов для управленцев: P&L, cash‑flow, CAPEX/OPEX, основные KPI.
- Анализ отклонений факта от плана/прогноза, подготовка разъяснений и рекомендаций по корректирующим мероприятиям.
- Оценка экономической эффективности проектов, запуск бизнес‑кейсов, подготовка финансовых обоснований для инвестиций.
- Взаимодействие с владельцами процессов (Product, Sales, Operations, HR) для формирования метрик и поддержки принятия решений.
- Подготовка сценариев ценообразования, анализ маржинальности по продуктам/сегментам/клиентам.
- Управление рабочим капиталом: контроллинг дебиторской/кредиторской задолженности, оптимизация оборотных средств.
- Автоматизация отчётности и регламентация финансовых процессов, развитие единой системы KPI и отчетности.
- Поддержка аудитов и подготовка данных для внешней и внутренней проверки.
- Наставничество младших финансовых специалистов; передача знаний бизнес‑командам.
Отчётность Финансового Бизнес‑Партнера
Финансовый бизнес‑партнёр подотчётен финансовому директору (CFO) или руководителю центра финансовой поддержки и регулярно предоставляет:
- еженедельные / ежемесячные управленческие отчёты по закреплённым направлениям;
- прогнозы и актуализированные бюджеты (rolling forecast);
- аналитические записки по отклонениям и предложения по оптимизации затрат;
- финансовые модели и бизнес‑кейсы по инвестиционным проектам;
- данные и документы для аудитов и проверок.
Права Финансового Бизнес‑Партнера
- Запрашивать у функциональных подразделений данные и пояснения, необходимые для подготовки отчётности и анализа.
- Предлагать и согласовывать корректирующие меры по расходам, инвестициям и ценообразованию в рамках делегированных полномочий.
- Останавливать или требовать пересмотра бюджетных заявок при отсутствии достаточного финансового обоснования.
- Участвовать в принятии решений по KPI и бизнес‑целям, предлагать изменения в системах мотивации.
- Инициировать проекты по автоматизации отчётности и оптимизации финансовых процессов.
Критерии эффективности и ответственность Финансового Бизнес‑Партнера
- Основные KPI: точность прогнозирования (forecast accuracy), выполнение бюджета, динамика маржи, сокращение OPEX, управление рабочим капиталом, время подготовки управленческой отчётности.
- Примеры целевых значений:
- Точность прогноза выручки (годовой/квартальный) — ≥ 95% (в зависимости от отрасли);
- Отклонение фактической EBITDA от плана — ≤ ±5%;
- Снижение OPEX по инициативам — ≥ 5–10% год к году;
- DSO (дни дебиторки) — снижение на X дней по инициативам;
- Время подготовки месячной управленческой отчётности — ≤ 5 рабочих дней после окончания периода.
- Финансовый бизнес‑партнёр отвечает за достоверность аналитики, своевременность представления управленческих данных и качество финансовых рекомендаций. За недостоверные расчёты или несвоевременную отчётность применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.
Подбор Финансового Бизнес‑Партнера в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск кандидатов с опытом FP&A и финансового партнёрства для продуктовых и операционных команд.
- Проверка практических навыков: кейсы по бюджетированию, финансовому моделированию, анализу маржинальности и управленческой отчётности.
- Оценка компетенций в BI/ERP, проверка успешных проектов по автоматизации отчётности и оптимизации затрат.
- Оценка «soft skills»: навык влияния на бизнес, презентационные способности, умение работать в кросс‑функциональных командах.
- Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного и качественного подбора Финансового бизнес‑партнёра, который усилит принятие решений в компании, оптимизирует расходы и наладит прозрачную управленческую отчётность, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным набором технических и коммуникативных навыков, соответствием культуре компании и подтверждёнными практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.