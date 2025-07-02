Общие положения Физиолога

Физиолог — специалист, выполняющий функциональную и лабораторную диагностику состояния органов и систем человека, анализ физиологических сигналов и участие в клинической и научно‑практической работе. Обеспечивает проведение и интерпретацию исследований (ЭКГ, холтер, ЭЭГ, спiroграммы, велоэргометрии, CPET и др.), ведение документации и взаимодействие с лечащими врачами. Действует в соответствии с нормативами здравоохранения, локальными протоколами, требованиями по охране труда и медицинской этики.

Квалификационные требования Физиолога

Высшее медицинское или биомедицинское образование (медицина, клиническая физиология, биомедицина) либо профильное высшее образование + специальная подготовка по функциональной диагностике.

Сертификаты/аттестация по методам функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ, спирография, велоэргометрия, холтер) — обязательно для клинической практики.

Опыт работы в профильной лаборатории или отделении функциональной диагностики: от 1 года (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior/ведущий специалист).

Знание клинической физиологии, патофизиологии кардиореспираторной и нервной систем, методик записи и обработки физиологических сигналов.

Навыки работы с оборудованием: ЭКГ‑аппараты, аппараты для холтера, ЭЭГ, велоэргометры, спиро‑оборудование, CPET, компьютерные системы обработки сигналов и LIS.

Владение методами обработки данных и статистического анализа, навыки работы с профильным ПО (Cardio, LabChart, Spike2 и др.).

Знание стандартов качества и безопасности, методов калибровки оборудования и контроля качества измерений.

Навыки коммуникативной работы с пациентами, получения информированного согласия, соблюдение конфиденциальности медицинских данных.

Владение английским языком на уровне чтения профильной литературы — преимущество.

Наличие сертификата по оказанию неотложной помощи (BLS/ALS) — преимущество для клинической практики.

Должностные обязанности Физиолога

Подготовка и проведение функциональных исследований: покоевой и нагрузочный ЭКГ, холтер‑мониторинг, ЭЭГ, электромиография (по профилю), спирография и ПФТ, велоэргометрия, CPET, ортостатические и вегетативные тесты.

Интерпретация результатов исследований, формирование заключений и рекомендаций для лечащих врачей в рамках своей компетенции.

Подготовка пациентов к исследованиям: сбор медицинского анамнеза, разъяснение процедуры, получение информированного согласия, контроль противопоказаний и мер безопасности.

Обеспечение корректной работы и регулярной калибровки оборудования, ведение журналов технического обслуживания и контроля качества.

Ведение и оформление медицинской документации, регистрация исследований в LIS/ЭМК, архивирование данных и обеспечение конфиденциальности.

Участие в клинических консилиумах, обсуждение результатов с врачами (кардиолог, невролог, пульмонолог, реабилитолог).

Проведение внутреннего контроля качества методик, участие во внешней оценке качества (EQA) при лабораторной деятельности и верификации методик.

Разработка и обновление стандартных операционных процедур (SOP), протоколов исследования и инструкций для персонала.

Проведение обучения младшего персонала и стажёров по методикам исследования и безопасности.

Участие в научно‑исследовательских проектах: сбор данных, обработка сигналов, подготовка отчетов и публикаций (для научного направления).

Немедленная приостановка исследования и информирование врача при возникновении критических состояний у пациента.

Отчетность Физиолога

Физиолог подотчётен заведующему отделением/главному врачу (руководителю функциональной диагностики) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные журналы проведённых исследований и статистику нагрузок;

заключения по проведённым исследованиям и сканы/экспорт данных в LIS;

акты и журналы технического обслуживания оборудования;

отчёты по контролю качества методик и результаты внешних проверок;

отчёты по инцидентам/нештатным ситуациям и мероприятиям по их устранению;

научные отчёты и публикации (при выполнении НИР).

Права Физиолога

Запрашивать у лечащих врачей и медицинских подразделений клиническую информацию, необходимую для корректного проведения исследования.

Приостанавливать или отменять проведение исследования при наличии противопоказаний или при угрозе здоровью пациента.

Предлагать и обосновывать приобретение оборудования, расходных материалов и ПО в рамках утверждённого бюджета.

Инициировать и проводить внутреннее обучение и тренинги персонала по методикам функциональной диагностики.

Участвовать в разработке и корректировке протоколов и стандартов работы отделения.

Использовать служебные ресурсы (LIS, специалистическое ПО) для выполнения должностных обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность Физиолога

Основные KPI: точность и своевременность выдачи заключений, соблюдение стандартов качества, безопасность при проведении исследований, загрузка лаборатории/отделения, доступность и исправность оборудования.

Примеры целевых значений: Своевременность выдачи заключений (TAT) ≥ 95% (в пределах установленных сроков для клинических исследований); Процент исследований, проведённых с нарушением протокола < 1%; Доля инцидентов/небезопасных событий на 1000 исследований ≤ установленного порога (зависит от учреждения); Наличие актуальных сертификатов и прохождение внешней оценки качества — 100%; Доступность ключевого оборудования (uptime) ≥ 98%.

Физиолог несёт ответственность за корректность технической части исследования, достоверность зарегистрированных сигналов, качество оформленных заключений и соблюдение стандартов безопасности и конфиденциальности. За нарушения применяются меры, предусмотренные внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Физиологов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор физиологов с проверкой практических навыков: проведение и интерпретация ЭКГ/холтера, ЭЭГ, спирометрии, велоэргометрии и CPET.

Оценка знаний клинической физиологии, навыков работы с профильным оборудованием и профильным ПО, умения работать с пациентами и врачебными командами.

Проверка сертификатов, допусков и опыта в проведении функциональной диагностики и НИР.

Организация тестовых заданий и практических кейсов, проверка портфолио и рекомендаций.

Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора физиолога, способного обеспечить качественную функциональную диагностику, поддержку клинических команд и/или участие в научных проектах, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной специализацией, сертификатами и практическим опытом.