Должностные обязанности Физиолог

Общие положения Физиолога

Физиолог — специалист, выполняющий функциональную и лабораторную диагностику состояния органов и систем человека, анализ физиологических сигналов и участие в клинической и научно‑практической работе. Обеспечивает проведение и интерпретацию исследований (ЭКГ, холтер, ЭЭГ, спiroграммы, велоэргометрии, CPET и др.), ведение документации и взаимодействие с лечащими врачами. Действует в соответствии с нормативами здравоохранения, локальными протоколами, требованиями по охране труда и медицинской этики.

Квалификационные требования Физиолога

  • Высшее медицинское или биомедицинское образование (медицина, клиническая физиология, биомедицина) либо профильное высшее образование + специальная подготовка по функциональной диагностике.
  • Сертификаты/аттестация по методам функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ, спирография, велоэргометрия, холтер) — обязательно для клинической практики.
  • Опыт работы в профильной лаборатории или отделении функциональной диагностики: от 1 года (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior/ведущий специалист).
  • Знание клинической физиологии, патофизиологии кардиореспираторной и нервной систем, методик записи и обработки физиологических сигналов.
  • Навыки работы с оборудованием: ЭКГ‑аппараты, аппараты для холтера, ЭЭГ, велоэргометры, спиро‑оборудование, CPET, компьютерные системы обработки сигналов и LIS.
  • Владение методами обработки данных и статистического анализа, навыки работы с профильным ПО (Cardio, LabChart, Spike2 и др.).
  • Знание стандартов качества и безопасности, методов калибровки оборудования и контроля качества измерений.
  • Навыки коммуникативной работы с пациентами, получения информированного согласия, соблюдение конфиденциальности медицинских данных.
  • Владение английским языком на уровне чтения профильной литературы — преимущество.
  • Наличие сертификата по оказанию неотложной помощи (BLS/ALS) — преимущество для клинической практики.

Должностные обязанности Физиолога

  • Подготовка и проведение функциональных исследований: покоевой и нагрузочный ЭКГ, холтер‑мониторинг, ЭЭГ, электромиография (по профилю), спирография и ПФТ, велоэргометрия, CPET, ортостатические и вегетативные тесты.
  • Интерпретация результатов исследований, формирование заключений и рекомендаций для лечащих врачей в рамках своей компетенции.
  • Подготовка пациентов к исследованиям: сбор медицинского анамнеза, разъяснение процедуры, получение информированного согласия, контроль противопоказаний и мер безопасности.
  • Обеспечение корректной работы и регулярной калибровки оборудования, ведение журналов технического обслуживания и контроля качества.
  • Ведение и оформление медицинской документации, регистрация исследований в LIS/ЭМК, архивирование данных и обеспечение конфиденциальности.
  • Участие в клинических консилиумах, обсуждение результатов с врачами (кардиолог, невролог, пульмонолог, реабилитолог).
  • Проведение внутреннего контроля качества методик, участие во внешней оценке качества (EQA) при лабораторной деятельности и верификации методик.
  • Разработка и обновление стандартных операционных процедур (SOP), протоколов исследования и инструкций для персонала.
  • Проведение обучения младшего персонала и стажёров по методикам исследования и безопасности.
  • Участие в научно‑исследовательских проектах: сбор данных, обработка сигналов, подготовка отчетов и публикаций (для научного направления).
  • Немедленная приостановка исследования и информирование врача при возникновении критических состояний у пациента.

Отчетность Физиолога

Физиолог подотчётен заведующему отделением/главному врачу (руководителю функциональной диагностики) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные журналы проведённых исследований и статистику нагрузок;
  • заключения по проведённым исследованиям и сканы/экспорт данных в LIS;
  • акты и журналы технического обслуживания оборудования;
  • отчёты по контролю качества методик и результаты внешних проверок;
  • отчёты по инцидентам/нештатным ситуациям и мероприятиям по их устранению;
  • научные отчёты и публикации (при выполнении НИР).

Права Физиолога

  • Запрашивать у лечащих врачей и медицинских подразделений клиническую информацию, необходимую для корректного проведения исследования.
  • Приостанавливать или отменять проведение исследования при наличии противопоказаний или при угрозе здоровью пациента.
  • Предлагать и обосновывать приобретение оборудования, расходных материалов и ПО в рамках утверждённого бюджета.
  • Инициировать и проводить внутреннее обучение и тренинги персонала по методикам функциональной диагностики.
  • Участвовать в разработке и корректировке протоколов и стандартов работы отделения.
  • Использовать служебные ресурсы (LIS, специалистическое ПО) для выполнения должностных обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность Физиолога

  • Основные KPI: точность и своевременность выдачи заключений, соблюдение стандартов качества, безопасность при проведении исследований, загрузка лаборатории/отделения, доступность и исправность оборудования.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременность выдачи заключений (TAT) ≥ 95% (в пределах установленных сроков для клинических исследований);
    • Процент исследований, проведённых с нарушением протокола < 1%;
    • Доля инцидентов/небезопасных событий на 1000 исследований ≤ установленного порога (зависит от учреждения);
    • Наличие актуальных сертификатов и прохождение внешней оценки качества — 100%;
    • Доступность ключевого оборудования (uptime) ≥ 98%.
  • Физиолог несёт ответственность за корректность технической части исследования, достоверность зарегистрированных сигналов, качество оформленных заключений и соблюдение стандартов безопасности и конфиденциальности. За нарушения применяются меры, предусмотренные внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Физиологов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор физиологов с проверкой практических навыков: проведение и интерпретация ЭКГ/холтера, ЭЭГ, спирометрии, велоэргометрии и CPET.
  • Оценка знаний клинической физиологии, навыков работы с профильным оборудованием и профильным ПО, умения работать с пациентами и врачебными командами.
  • Проверка сертификатов, допусков и опыта в проведении функциональной диагностики и НИР.
  • Организация тестовых заданий и практических кейсов, проверка портфолио и рекомендаций.
  • Сопровождение адаптации кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора физиолога, способного обеспечить качественную функциональную диагностику, поддержку клинических команд и/или участие в научных проектах, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с нужной специализацией, сертификатами и практическим опытом.

Открытые вакансии

