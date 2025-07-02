Общие положения Фотокорреспондент

Фотокорреспондент — специалист по созданию визуального контента: оперативных и тематических фоторепортажей, иллюстраций новостей и аналитических материалов. Обеспечивает своевременную фотосъёмку событий, подготовку качественных изображений для публикаций в печатных и цифровых СМИ, соблюдение этических и правовых норм (авторского права, согласий на съёмку). Работает в рамках редакционной политики, редакционных заданий и указаний редактора/руководителя отдела.

Квалификационные требования Фотокорреспондент

Профессиональное образование в области журналистики, фотоискусства или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы фотокорреспондентом или фоторепортажным фотографом от 1–2 лет (Junior/Middle) и 4+ лет для Senior.

Портфолио с примерами новостных и тематических съёмок (репортажи, портреты, городская съемка, события).

Владение профессиональной камерной техникой (полноформатные камеры, сменная оптика), знание параметров экспозиции, композиции, работы со светом.

Навыки быстрой подготовки материала: отбор, ретушь, оптимизация изображений (Adobe Lightroom, Photoshop и пр.).

Понимание основ журналистской этики, законодательства о публикации изображений, GDPR/локальных требований при публикации персональных данных.

Умение работать в стрессовых и быстро меняющихся условиях, мобильность, готовность к ненормированному графику.

Навыки коммуникации, взаимодействия с редакцией и PR‑службами, умение работать в команде.

Водительские права и готовность к выездам — преимущество для полевых фотокорреспондентов.

Владение иностранным языком — преимущество для международных репортажей.

Должностные обязанности Фотокорреспондент

Оперативная и плановая съёмка новостей, событий, пресс‑мероприятий, интервью и тематических материалов.

Подготовка фоторепортажей в срок: отбор кадров, базовая ретушь, кадрирование, экспорт в требуемых форматах и разрешениях.

Сотрудничество с редакторами и журналистами: согласование задания, подбор визуального ряда под текст, выполнение правок.

Обеспечение качества изображений: техническая настройка камеры, контроль фокуса, экспозиции и композиции.

Соблюдение этических норм и требований по использованию изображений: получение согласий, указание авторства, проверка прав на использование материалов.

Архивирование и каталогизация материала: метаданные (EXIF/IPTC), хранение в редакционной системе (DAM/LMS) и резервное копирование.

Участие в подготовке визуального контента для социальных сетей и мультимедийных форматов (carousel, stories, лонгриды).

Участие в планировании визуального контента редакции и предложениях по визуальным форматам.

Поддержание и базовое техническое обслуживание оборудования (чистка, зарядка, проверка работоспособности).

При необходимости — выполнение заданий по фотофиксации для коммерческих материалов, при условии согласования с редакцией и соблюдения коммерческой политики.

Обучение стажёров и младших фотографов, передача стандартов обработки и подачи материала.

Отчетность Фотокорреспондент

Фотокорреспондент подотчётен редактору фотослужбы/главному фотографу или редактору отдела и предоставляет:

оперативные пакеты фотографий по событиям в сроки, согласованные с редакцией;

еженедельные/ежемесячные сводки выполненных съемок и опубликованных материалов;

архивные подборки и метаданные по съёмкам по запросу;

отчёты о техническом состоянии оборудования и потребности в техобслуживании/покупке техники;

документы по правам на изображение и согласиям (если требуются).

Права Фотокорреспондент

Запрашивать у редакции и пресс‑служб необходимую информацию, аккредитации и доступ к мероприятиям для выполнения съёмок.

Отбирать и предлагать к публикации лучшие фотоматериалы, приостанавливать публикацию в случае выявления нарушений прав субъектов съёмки.

Получать техническую поддержку и доступ к редакционным системам хранения/обработки изображений.

Вносить предложения по улучшению визуального контента, стандартов обработки и форматов подачи.

Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и безопасного доступа при съёмках в сложных условиях.

Критерии эффективности и ответственность Фотокорреспондент

Основные KPI: оперативность поставки материалов, качество публикаций (оценка редакции и аудитории), процент выбранных к публикации кадров от общего объёма, соблюдение стандартов и отсутствие претензий по правам на изображение.

Примеры целевых значений: Своевременная подача фото‑пакета для новостных материалов — ≥ 95% в срок; Процент кадров, использованных в публикации/проекте — ≥ 10–20% от отснятого материала (в зависимости от задачи); Количество юридических претензий по публикациям — 0; Оценка качества фото редакцией (internal rating) — ≥ 4/5.

Фотокорреспондент несёт ответственность за соблюдение авторских прав, корректность подписей и указания авторства, сохранность исходных файлов и соответствие этическим стандартам журналистики. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

