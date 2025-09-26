Должностные обязанности Full-stack программист
Общие положения Full-stack программиста
Full‑stack программист — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и эволюцию веб‑ и облачных приложений на фронтенд‑ и бэкенд‑уровнях. Обеспечивает реализацию пользовательского интерфейса, серверной логики, интеграций с внешними сервисами и устойчивую работу приложений в продакшн‑среде. Действует в рамках архитектурных решений, стандартов кодирования, практик CI/CD и требований безопасности проекта.
Квалификационные требования Full-stack программиста
- Высшее образование в области ИТ, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
- Опыт коммерческой разработки full‑stack от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
- Фронтенд: глубокие знания HTML/CSS, JavaScript/TypeScript, опыт с React/Vue/Angular.
- Бэкенд: опыт разработки на Node.js/Express, Python/Django/Flask, Ruby on Rails или Java/Kotlin.
- Работа с REST/GraphQL API, WebSocket, авторизация/аутентификация (OAuth, JWT).
- Базы данных: PostgreSQL / MySQL и NoSQL (MongoDB); знание ORM и оптимизации запросов.
- Кеширование и асинхронность: Redis, очереди задач (Celery, Sidekiq, Bull).
- Тестирование: юнит/интеграционные тесты (Jest, RSpec, pytest), практики TDD/BDD.
- Инфраструктура и DevOps: Docker, базовые знания Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins).
- Навыки работы с облачными платформами: AWS / GCP / Azure — преимущество.
- Понимание вопросов безопасности веб‑приложений и защиты данных.
- Умение писать чистый, документированный код, работать с Git, участвовать в code review.
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения с командой.
Должностные обязанности Full-stack программиста
- Разработка и сопровождение фронтенд‑компонентов и серверной логики в соответствии с техническим заданием.
- Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов и версионности интерфейсов.
- Интеграция с внешними сервисами (платёжные шлюзы, сторонние API, микросервисы).
- Написание тестов (юнит/интеграция) и поддержание покрытия тестами критичных модулей.
- Оптимизация производительности клиентской и серверной части, профилирование запросов к БД.
- Участие в архитектурных решениях, рефакторинге и уменьшении технического долга.
- Поддержка процессов CI/CD, участие в автоматизированных деплойах и rollbacks.
- Настройка мониторинга, логирования и алертинга для сервисов, быстрое участие в инцидентах.
- Обеспечение безопасности приложений: проверка уязвимостей, корректная обработка данных пользователей.
- Документирование API, написание README, поддержание технической документации и runbooks.
- Менторство младших разработчиков и участие в командных код‑ревью.
Отчетность Full-stack программиста
Full‑stack программист подотчётен тимлиду/начальнику разработки (или CTO) и предоставляет:
- ежедневные или ежедневные стендапы и статус‑обновления по задачам;
- pull‑request‑описания и результаты code review;
- отчёты по покрытию тестов, метрикам производительности и инцидентам;
- оценки трудоёмкости задач (story points / время) и описание рисков.
Права Full-stack программиста
- Предлагать технические решения, архитектурные улучшения и инструменты для оптимизации разработки.
- Останавливать релиз или возвращать задачу на доработку при обнаружении критических ошибок или уязвимостей.
- Запрашивать доступы и ресурсы у DevOps/QA/продуктовой команды для реализации задач.
- Участвовать в выборе библиотек, инструментов и сервисов в рамках согласованного бюджета и архитектуры.
- Настраивать автоматизацию процессов в пределах команды и утверждённых практик.
Критерии эффективности и ответственность Full-stack программиста
- Критерии эффективности: качество и стабильность кода, скорость доставки фич, доля ошибок на продакшне, покрытие тестами, время восстановления после инцидента.
- Рекомендуемые KPI:
- покрытие критичных модулей тестами — ≥ 70–80% (по соглашению команды);
- bug escape rate (критические баги) — 0 на релиз;
- lead time (время реализации задачи) — в зависимости от sprint‑планирования;
- количество успешных деплоев и MTTR — минимальные значения.
- Full‑stack программист несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и выполнение сроков. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
