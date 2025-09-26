Общие положения Full-stack программиста

Full‑stack программист — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и эволюцию веб‑ и облачных приложений на фронтенд‑ и бэкенд‑уровнях. Обеспечивает реализацию пользовательского интерфейса, серверной логики, интеграций с внешними сервисами и устойчивую работу приложений в продакшн‑среде. Действует в рамках архитектурных решений, стандартов кодирования, практик CI/CD и требований безопасности проекта.

Квалификационные требования Full-stack программиста

Высшее образование в области ИТ, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.

Опыт коммерческой разработки full‑stack от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Фронтенд: глубокие знания HTML/CSS, JavaScript/TypeScript, опыт с React/Vue/Angular.

Бэкенд: опыт разработки на Node.js/Express, Python/Django/Flask, Ruby on Rails или Java/Kotlin.

Работа с REST/GraphQL API, WebSocket, авторизация/аутентификация (OAuth, JWT).

Базы данных: PostgreSQL / MySQL и NoSQL (MongoDB); знание ORM и оптимизации запросов.

Кеширование и асинхронность: Redis, очереди задач (Celery, Sidekiq, Bull).

Тестирование: юнит/интеграционные тесты (Jest, RSpec, pytest), практики TDD/BDD.

Инфраструктура и DevOps: Docker, базовые знания Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins).

Навыки работы с облачными платформами: AWS / GCP / Azure — преимущество.

Понимание вопросов безопасности веб‑приложений и защиты данных.

Умение писать чистый, документированный код, работать с Git, участвовать в code review.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения с командой.

Должностные обязанности Full-stack программиста

Разработка и сопровождение фронтенд‑компонентов и серверной логики в соответствии с техническим заданием.

Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов и версионности интерфейсов.

Интеграция с внешними сервисами (платёжные шлюзы, сторонние API, микросервисы).

Написание тестов (юнит/интеграция) и поддержание покрытия тестами критичных модулей.

Оптимизация производительности клиентской и серверной части, профилирование запросов к БД.

Участие в архитектурных решениях, рефакторинге и уменьшении технического долга.

Поддержка процессов CI/CD, участие в автоматизированных деплойах и rollbacks.

Настройка мониторинга, логирования и алертинга для сервисов, быстрое участие в инцидентах.

Обеспечение безопасности приложений: проверка уязвимостей, корректная обработка данных пользователей.

Документирование API, написание README, поддержание технической документации и runbooks.

Менторство младших разработчиков и участие в командных код‑ревью.

Отчетность Full-stack программиста

Full‑stack программист подотчётен тимлиду/начальнику разработки (или CTO) и предоставляет:

ежедневные или ежедневные стендапы и статус‑обновления по задачам;

pull‑request‑описания и результаты code review;

отчёты по покрытию тестов, метрикам производительности и инцидентам;

оценки трудоёмкости задач (story points / время) и описание рисков.

Права Full-stack программиста

Предлагать технические решения, архитектурные улучшения и инструменты для оптимизации разработки.

Останавливать релиз или возвращать задачу на доработку при обнаружении критических ошибок или уязвимостей.

Запрашивать доступы и ресурсы у DevOps/QA/продуктовой команды для реализации задач.

Участвовать в выборе библиотек, инструментов и сервисов в рамках согласованного бюджета и архитектуры.

Настраивать автоматизацию процессов в пределах команды и утверждённых практик.

Критерии эффективности и ответственность Full-stack программиста

Критерии эффективности: качество и стабильность кода, скорость доставки фич, доля ошибок на продакшне, покрытие тестами, время восстановления после инцидента.

Рекомендуемые KPI: покрытие критичных модулей тестами — ≥ 70–80% (по соглашению команды); bug escape rate (критические баги) — 0 на релиз; lead time (время реализации задачи) — в зависимости от sprint‑планирования; количество успешных деплоев и MTTR — минимальные значения.

Full‑stack программист несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и выполнение сроков. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

