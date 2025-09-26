Должностные обязанности Full-stack программист

Общие положения Full-stack программиста

Full‑stack программист — специалист, отвечающий за разработку, сопровождение и эволюцию веб‑ и облачных приложений на фронтенд‑ и бэкенд‑уровнях. Обеспечивает реализацию пользовательского интерфейса, серверной логики, интеграций с внешними сервисами и устойчивую работу приложений в продакшн‑среде. Действует в рамках архитектурных решений, стандартов кодирования, практик CI/CD и требований безопасности проекта.

Квалификационные требования Full-stack программиста

  • Высшее образование в области ИТ, прикладной математики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт коммерческой разработки full‑stack от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
  • Фронтенд: глубокие знания HTML/CSS, JavaScript/TypeScript, опыт с React/Vue/Angular.
  • Бэкенд: опыт разработки на Node.js/Express, Python/Django/Flask, Ruby on Rails или Java/Kotlin.
  • Работа с REST/GraphQL API, WebSocket, авторизация/аутентификация (OAuth, JWT).
  • Базы данных: PostgreSQL / MySQL и NoSQL (MongoDB); знание ORM и оптимизации запросов.
  • Кеширование и асинхронность: Redis, очереди задач (Celery, Sidekiq, Bull).
  • Тестирование: юнит/интеграционные тесты (Jest, RSpec, pytest), практики TDD/BDD.
  • Инфраструктура и DevOps: Docker, базовые знания Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins).
  • Навыки работы с облачными платформами: AWS / GCP / Azure — преимущество.
  • Понимание вопросов безопасности веб‑приложений и защиты данных.
  • Умение писать чистый, документированный код, работать с Git, участвовать в code review.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и общения с командой.

Должностные обязанности Full-stack программиста

  • Разработка и сопровождение фронтенд‑компонентов и серверной логики в соответствии с техническим заданием.
  • Проектирование и реализация REST/GraphQL API, контрактов и версионности интерфейсов.
  • Интеграция с внешними сервисами (платёжные шлюзы, сторонние API, микросервисы).
  • Написание тестов (юнит/интеграция) и поддержание покрытия тестами критичных модулей.
  • Оптимизация производительности клиентской и серверной части, профилирование запросов к БД.
  • Участие в архитектурных решениях, рефакторинге и уменьшении технического долга.
  • Поддержка процессов CI/CD, участие в автоматизированных деплойах и rollbacks.
  • Настройка мониторинга, логирования и алертинга для сервисов, быстрое участие в инцидентах.
  • Обеспечение безопасности приложений: проверка уязвимостей, корректная обработка данных пользователей.
  • Документирование API, написание README, поддержание технической документации и runbooks.
  • Менторство младших разработчиков и участие в командных код‑ревью.

Отчетность Full-stack программиста

Full‑stack программист подотчётен тимлиду/начальнику разработки (или CTO) и предоставляет:

  • ежедневные или ежедневные стендапы и статус‑обновления по задачам;
  • pull‑request‑описания и результаты code review;
  • отчёты по покрытию тестов, метрикам производительности и инцидентам;
  • оценки трудоёмкости задач (story points / время) и описание рисков.

Права Full-stack программиста

  • Предлагать технические решения, архитектурные улучшения и инструменты для оптимизации разработки.
  • Останавливать релиз или возвращать задачу на доработку при обнаружении критических ошибок или уязвимостей.
  • Запрашивать доступы и ресурсы у DevOps/QA/продуктовой команды для реализации задач.
  • Участвовать в выборе библиотек, инструментов и сервисов в рамках согласованного бюджета и архитектуры.
  • Настраивать автоматизацию процессов в пределах команды и утверждённых практик.

Критерии эффективности и ответственность Full-stack программиста

  • Критерии эффективности: качество и стабильность кода, скорость доставки фич, доля ошибок на продакшне, покрытие тестами, время восстановления после инцидента.
  • Рекомендуемые KPI:
    • покрытие критичных модулей тестами — ≥ 70–80% (по соглашению команды);
    • bug escape rate (критические баги) — 0 на релиз;
    • lead time (время реализации задачи) — в зависимости от sprint‑планирования;
    • количество успешных деплоев и MTTR — минимальные значения.
  • Full‑stack программист несёт ответственность за корректность реализованной логики, качество кода, соблюдение стандартов безопасности и выполнение сроков. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Full-stack программиста в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор full‑stack разработчиков с проверкой практических навыков: тестовые задания, ревью кода, Live‑интервью.
  • Оценка стеков: фронтенд, бэкенд, базы данных, DevOps и облачная компетенция.
  • Оценка soft‑skills: командная работа, коммуникация с продуктом, способность к менторству.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Full‑stack программиста, готового закрыть как фронтенд, так и бэкенд‑задачи, обеспечить качество кода и участие в DevOps‑процессах, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста под ваш стек, требования к SLA и командную культуру.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить