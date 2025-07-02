Должностные обязанности Генеральный директор
Общие положения Ассистента Генерального директора
Ассистент Генерального директора — специалист, обеспечивающий комплексную организационную, информационную и административную поддержку Генерального директора. Обеспечивает эффективное управление временем руководителя, подготовку материалов и координацию коммуникаций с внутренними и внешними стейкхолдерами. Действует в рамках корпоративных регламентов, доверенных полномочий и поручений Генерального директора.
Квалификационные требования Ассистента Генерального директора
- Высшее образование (менеджмент, экономика, юриспруденция, лингвистика) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы на позиции ассистента руководителя, executive assistant или офис‑менеджера от 2 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).
- Отличные навыки деловой переписки, подготовки презентаций и аналитических справок.
- Свободная работа с MS Office / Google Workspace, опыт работы с CRM/ERP и электронными календарями.
- Навыки организации деловых поездок, переговоров и мероприятий.
- Высокая конфиденциальность, стрессоустойчивость и умение работать с неполной информацией.
- Владение иностранным языком (английский) — преимущество для международной коммуникации.
- Навыки тайм‑менеджмента, приоритизации задач и делегирования.
- Умение работать с финансовыми документами на базовом уровне (счета, отчёты по командировкам) — преимущество.
Должностные обязанности Ассистента Генерального директора
- Полное управление календарём Генерального директора: планирование встреч, согласование времени, минимизация конфликтов и контроль выполнения ключевых задач.
- Подготовка материалов для встреч и совещаний: повестки, презентации, аналитические справки, протоколы и резолюции.
- Ведение деловой переписки от имени руководителя в пределах делегированных полномочий; фильтрация входящей корреспонденции.
- Координация коммуникаций с внутренними подразделениями и внешними партнёрами; предварительная квалификация запросов и передача задач ответственным.
- Организация деловых поездок: бронирование транспорта и проживания, оформление командировочных документов, визовая поддержка.
- Подготовка и контроль подписания договоров, приказов и других управленческих документов; обеспечение корректной регистрации документов.
- Обеспечение соблюдения конфиденциальности и корректного обращения с персональными и коммерческими данными.
- Подготовка регулярных и оперативных отчётов для Генерального директора по ключевым направлениям.
- Контроль исполнения поручений руководителя: распределение задач, мониторинг сроков, напоминания и подготовка статусов.
- Поддержка в организации корпоративных и публичных мероприятий, встречи гостей высокого уровня.
- Выполнение поручений по работе с бюджетами ограниченного уровня (согласование расходов, отчётность по командировкам) в рамках делегированных полномочий.
- Участие в проектах по оптимизации рабочих процессов и повышению эффективности управления офисом.
Отчетность Ассистента Генерального директора
Ассистент Генерального директора подотчётен непосредственно Генеральному директору и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по календарю и приоритетным задачам;
- подготовленные материалы для совещаний и протоколы с решениями;
- отчёты по выполнению поручений и статус‑апдейты ключевых проектов;
- отчёты по командировкам, расходам и документам, требующим подписи;
- реестр входящей корреспонденции и выполненных задач по поручениям.
Права Ассистента Генерального директора
- Запрашивать у подразделений компании информацию и документы, необходимые для подготовки материалов и исполнения поручений Генерального директора.
- Представлять интересы руководителя в согласованном объёме полномочий: назначать встречи, подтверждать участие, согласовывать логистику.
- Давать поручения сотрудникам для подготовки документов и материалов в рамках исполнения распоряжений руководителя.
- Приостанавливать обработку документов или вынести вопрос на рассмотрение руководства при выявлении несоответствий или рисков.
- Вносить предложения по оптимизации процессов, шаблонов документов, каналов коммуникации и календарных практик.
- Использовать служебные ресурсы (почта, календарь, CRM) для выполнения рабочих задач.
Критерии эффективности и ответственность Ассистента Генерального директора
- Основные KPI: точность управления календарём (минимум конфликтов), своевременность подготовки материалов, процент выполненных поручений в срок, уровень удовлетворённости Генерального директора.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение поручений в срок ≥ 95%;
- Количество конфликтов в расписании ≤ 2% от общего числа встреч;
- Удовлетворённость руководителя (оценка) ≥ 4.5/5;
- Своевременная подготовка материалов для ключевых совещаний — 100%.
- Ассистент несёт ответственность за корректность подготовленных документов, соблюдение сроков, конфиденциальность и точность передачи информации. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
