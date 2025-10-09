Должностные обязанности Генеральный менеджер группы отелей
Общие положения Генерального менеджера группы отелей
Генеральный менеджер группы отелей — высшее руководящее должностное лицо, ответственное за стратегическое управление портфелем отелей, достижение финансовых и операционных показателей, развитие бренда и обеспечение высокого уровня гостевого сервиса во всех объектах группы. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, политиками владельца/совета директоров, отраслевыми стандартами (hospitality SOP), нормами безопасности и внутренними регламентами.
Квалификационные требования Генерального менеджера группы отелей
- Высшее образование в гостиничном деле, менеджменте, бизнес‑администрировании или эквивалентный практический опыт.
- Опыт управления мульти‑профильным портфелем отелей или крупной гостиничной сетью от 5 лет (Middle/Upper) и от 8–10 лет для Senior/Group GM.
- Глубокие знания revenue management, маркетинга, distribution (GDS/OTA), F&B, операционного менеджмента, HR и P&L.
- Опыт формулирования и исполнения стратегии увеличения RevPAR, ADR и загрузки (occupancy).
- Навыки бюджетирования, управления CAPEX/OPEX и оптимизации затрат.
- Опыт работы с CRM, RMS, PMS (Opera, protel и т.п.), аналитикой и BI‑инструментами.
- Знание международных стандартов сервиса, стандартов качества безопасности и охраны труда, требований по охране окружающей среды (sustainability).
- Личные качества: стратегическое мышление, лидерство, умение делегировать, высокая клиентоориентированность, стрессоустойчивость и коммуникативные навыки.
- Владение английским языком на уровне бизнес‑переговоров; знание дополнительных языков — преимущество.
Должностные обязанности Генерального менеджера группы отелей
- Разработка и реализация стратегической коммерческой и операционной стратегии для группы отелей; достижение целевых показателей RevPAR, ADR, GOP и EBITDA.
- Управление P&L группы: планирование бюджета, контроль доходов и затрат, утверждение ценовой политики и скидок.
- Координация департаментов: операции, продажи, revenue management, маркетинг, F&B, HR, инженерная служба, безопасность, housekeeping и фронт‑офис.
- Обеспечение единых стандартов сервиса и брендинга, разработка и контроль исполнения SOP и стандартов качества.
- Управление командой руководителей отелей: подбор, мотивация, развитие, оценка эффективности и succession planning.
- Оптимизация каналов дистрибуции и маркетинговых кампаний, взаимодействие с OTA, GDS, корреляция direct channel и loyalty‑программ.
- Аналитика и принятие решений на основе данных: Revenue Management, прогнозирование спроса, сегментация, промо‑кампании.
- Контроль проектов CAPEX и реконструкций, взаимодействие с подрядчиками, обеспечение соблюдения сроков и бюджета.
- Обеспечение соответствия нормативам безопасности, лицензированию, санитарным требованиям и требованиям по охране труда.
- Управление рисками, разработка планов непрерывности бизнеса и антикризисных процедур (включая инциденты с гостями и чрезвычайные ситуации).
- Представление интересов группы перед собственниками, советом директоров, инвесторами и внешними партнёрами.
Отчетность Генерального менеджера группы отелей
Генеральный менеджер подотчётен владельцу/совету директоров или региональному/операционному директору и предоставляет:
- ежемесячные и квартальные P&L отчёты, отчёты по RevPAR/ADR/Occupancy и аналитические дашборды;
- оперативные сводки по ключевым метрикам продаж и загрузки;
- отчёты по CAPEX‑проектам, статусу ремонтов и инвестиционным инициативам;
- отчёты по гостевому опыту (NPS, отзывы), мероприятиям по улучшению сервиса;
- инцидент‑репорты, планы корректирующих действий и post‑mortem по критическим событиям;
- презентации и бизнес‑планы для владельцев и инвесторов.
Права Генерального менеджера группы отелей
- Запрашивать у руководителей подразделений, собственников и сторонних подрядчиков информацию, необходимую для выполнения обязанностей.
- Принимать кадровые решения в рамках делегированных полномочий: назначать руководителей отелей, утверждать штат и системы мотивации; предлагать дисциплинарные меры и увольнения (с согласованием при необходимости).
- Утверждать коммерческие и маркетинговые инициативы, акционные кампании и стратегию каналов продаж в пределах утверждённого бюджета.
- Останавливать операционную деятельность отдельных объектов или услуг при выявлении рисков для безопасности гостей и персонала до устранения нарушений.
- Инициировать закупки, привлечение подрядчиков и запуск CAPEX‑проектов в рамках утверждённого инвестиционного лимита.
Критерии эффективности и ответственность Генерального менеджера группы отелей
- Основные KPI: RevPAR, ADR, Occupancy, GOP/room, EBITDA, NPS/guest satisfaction, employee turnover, средняя длительность простоя номерного фонда, соблюдение бюджета CAPEX/OPEX.
- Примеры целевых значений (ориентировочно):
- Рост RevPAR YoY ≥ 5–15% (в зависимости от рынка);
- ADR — повышение средней цены при удержании уровня загрузки;
- Occupancy — в соответствии с сезонностью и целями;
- NPS ≥ 50 (или рост на X пунктов);
- Снижение операционных расходов на 3–10% за год при сохранении качества сервиса;
- Своевременность завершения CAPEX‑проектов ≥ 90% в рамках бюджета.
- Генеральный менеджер несёт ответственность за финансовые результаты группы, репутацию бренда, соблюдение стандартов качества и безопасности, корректность договоров и финансовых операций. За нарушения применяются меры в соответствии с корпоративной политикой и трудовым законодательством.
