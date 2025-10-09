Общие положения Генерального менеджера группы отелей

Генеральный менеджер группы отелей — высшее руководящее должностное лицо, ответственное за стратегическое управление портфелем отелей, достижение финансовых и операционных показателей, развитие бренда и обеспечение высокого уровня гостевого сервиса во всех объектах группы. Действует в соответствии с корпоративной стратегией, политиками владельца/совета директоров, отраслевыми стандартами (hospitality SOP), нормами безопасности и внутренними регламентами.

Квалификационные требования Генерального менеджера группы отелей

Высшее образование в гостиничном деле, менеджменте, бизнес‑администрировании или эквивалентный практический опыт.

Опыт управления мульти‑профильным портфелем отелей или крупной гостиничной сетью от 5 лет (Middle/Upper) и от 8–10 лет для Senior/Group GM.

Глубокие знания revenue management, маркетинга, distribution (GDS/OTA), F&B, операционного менеджмента, HR и P&L.

Опыт формулирования и исполнения стратегии увеличения RevPAR, ADR и загрузки (occupancy).

Навыки бюджетирования, управления CAPEX/OPEX и оптимизации затрат.

Опыт работы с CRM, RMS, PMS (Opera, protel и т.п.), аналитикой и BI‑инструментами.

Знание международных стандартов сервиса, стандартов качества безопасности и охраны труда, требований по охране окружающей среды (sustainability).

Личные качества: стратегическое мышление, лидерство, умение делегировать, высокая клиентоориентированность, стрессоустойчивость и коммуникативные навыки.

Владение английским языком на уровне бизнес‑переговоров; знание дополнительных языков — преимущество.

Должностные обязанности Генерального менеджера группы отелей

Разработка и реализация стратегической коммерческой и операционной стратегии для группы отелей; достижение целевых показателей RevPAR, ADR, GOP и EBITDA.

Управление P&L группы: планирование бюджета, контроль доходов и затрат, утверждение ценовой политики и скидок.

Координация департаментов: операции, продажи, revenue management, маркетинг, F&B, HR, инженерная служба, безопасность, housekeeping и фронт‑офис.

Обеспечение единых стандартов сервиса и брендинга, разработка и контроль исполнения SOP и стандартов качества.

Управление командой руководителей отелей: подбор, мотивация, развитие, оценка эффективности и succession planning.

Оптимизация каналов дистрибуции и маркетинговых кампаний, взаимодействие с OTA, GDS, корреляция direct channel и loyalty‑программ.

Аналитика и принятие решений на основе данных: Revenue Management, прогнозирование спроса, сегментация, промо‑кампании.

Контроль проектов CAPEX и реконструкций, взаимодействие с подрядчиками, обеспечение соблюдения сроков и бюджета.

Обеспечение соответствия нормативам безопасности, лицензированию, санитарным требованиям и требованиям по охране труда.

Управление рисками, разработка планов непрерывности бизнеса и антикризисных процедур (включая инциденты с гостями и чрезвычайные ситуации).

Представление интересов группы перед собственниками, советом директоров, инвесторами и внешними партнёрами.

Отчетность Генерального менеджера группы отелей

Генеральный менеджер подотчётен владельцу/совету директоров или региональному/операционному директору и предоставляет:

ежемесячные и квартальные P&L отчёты, отчёты по RevPAR/ADR/Occupancy и аналитические дашборды;

оперативные сводки по ключевым метрикам продаж и загрузки;

отчёты по CAPEX‑проектам, статусу ремонтов и инвестиционным инициативам;

отчёты по гостевому опыту (NPS, отзывы), мероприятиям по улучшению сервиса;

инцидент‑репорты, планы корректирующих действий и post‑mortem по критическим событиям;

презентации и бизнес‑планы для владельцев и инвесторов.

Права Генерального менеджера группы отелей

Запрашивать у руководителей подразделений, собственников и сторонних подрядчиков информацию, необходимую для выполнения обязанностей.

Принимать кадровые решения в рамках делегированных полномочий: назначать руководителей отелей, утверждать штат и системы мотивации; предлагать дисциплинарные меры и увольнения (с согласованием при необходимости).

Утверждать коммерческие и маркетинговые инициативы, акционные кампании и стратегию каналов продаж в пределах утверждённого бюджета.

Останавливать операционную деятельность отдельных объектов или услуг при выявлении рисков для безопасности гостей и персонала до устранения нарушений.

Инициировать закупки, привлечение подрядчиков и запуск CAPEX‑проектов в рамках утверждённого инвестиционного лимита.

Критерии эффективности и ответственность Генерального менеджера группы отелей

Основные KPI: RevPAR, ADR, Occupancy, GOP/room, EBITDA, NPS/guest satisfaction, employee turnover, средняя длительность простоя номерного фонда, соблюдение бюджета CAPEX/OPEX.

Примеры целевых значений (ориентировочно): Рост RevPAR YoY ≥ 5–15% (в зависимости от рынка); ADR — повышение средней цены при удержании уровня загрузки; Occupancy — в соответствии с сезонностью и целями; NPS ≥ 50 (или рост на X пунктов); Снижение операционных расходов на 3–10% за год при сохранении качества сервиса; Своевременность завершения CAPEX‑проектов ≥ 90% в рамках бюджета.

Генеральный менеджер несёт ответственность за финансовые результаты группы, репутацию бренда, соблюдение стандартов качества и безопасности, корректность договоров и финансовых операций. За нарушения применяются меры в соответствии с корпоративной политикой и трудовым законодательством.

Подбор Генерального менеджера группы отелей в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с опытом управления мульти‑объектными портфелями, подтверждёнными кейсами по росту RevPAR и оптимизации P&L.

Оценка компетенций через кейс‑интервью: стратегия роста, управление кризисами, управление CAPEX и оптимизация затрат.

Проверка опыта работы с RMS/PMS, CRM, OTA, GDS, а также знаний в области F&B, HR и обслуживания гостей.

Сопровождение адаптации на probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и надёжного подбора Генерального менеджера группы отелей, способного реализовать стратегию роста, оптимизировать P&L и повысить уровень гостевого сервиса в портфеле ваших объектов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать лидера с практическими кейсами, международным опытом и умением строить эффек­тивные мульти‑объектные операционные модели. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.