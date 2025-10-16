Должностные обязанности Геодезист
Общие положения Геодезиста
Геодезист — инженерно‑технический специалист, выполняющий полевые и камеральные геодезические работы при проектировании, строительстве и вводе объектов в эксплуатацию. Обеспечивает получение точных координат, нивелирных высот, создание топографических планов, контроль исполнительной съёмки и геопривязку объектов. Действует в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, нормативами по землеустройству и охране труда, а также распоряжениями руководителя проекта.
Квалификационные требования Геодезиста
- Высшее профессиональное образование в области геодезии, землеустройства, инженерной геодезии или эквивалент.
- Опыт полевых и камеральных работ от 1–3 лет (Junior/Middle), 4+ лет для Senior/ведущего геодезиста.
- Знание методов спутниковой съёмки (GNSS/GPS/RTK), тахеометрии, нивелирования, фотограмметрии и лазерного сканирования.
- Владение геодезическим оборудованием: GNSS‑приёмники (RTK), тахеометры (электронные/ручные), нивелиры, 3D‑сканеры (Leica, Trimble, Topcon и пр.).
- Опыт использования ПО: AutoCAD, Civil 3D, MapInfo, QGIS, TCP/IP‑инструменты для обработки GNSS, специализированные пакеты (Trimble Business Center, Leica Geo Office).
- Знание нормативов и стандартов: СНиП, ГОСТы по геодезии и землеустройству, правила выполнения исполнительной съёмки.
- Навыки оформления исполнительной документации, чертежей, ведомостей, актов и геодезических журналов.
- Умение работать с картографическими и кадастровыми материалами; опыт взаимодействия с кадастровыми инженерами — преимущество.
- Водительские права категории B (для полевых выездов) — преимущество.
- Личностные качества: внимательность к деталям, ответственность, самостоятельность, умение работать в полевых условиях и в команде.
Должностные обязанности Геодезиста
- Подготовка и проведение полевых геодезических работ: разбивка осей, привязка строительных осей, установка и нивелировка реперов.
- Выполнение топографической съёмки участка разной сложности, создание топопланов и цифровых моделей рельефа (DEM).
- Проведение спутниковой привязки (GNSS/RTK), контроль точности координат и обеспечение связности геодезических сетей.
- Исполнительная съёмка объектов строительства: замеры отклонений, контроль монолитных конструкций, фундаментов, трасс инженерных сетей.
- Обработка полевых данных в камеральной части: выверка координат, построение чертежей, подготовка ведомостей и актов.
- Работа с аппаратурой и ПО: настройка приборов, калибровка, выгрузка данных, использование AutoCAD/Civil3D/QGIS для подготовки документации.
- Подготовка технических отчётов, исполнительной документации, акта геодезической съёмки и передачи материалов в проектную/эксплуатационную службу.
- Участие в инженерных изысканиях, согласование привязок с проектировщиками и подрядчиками, сопровождение геодезической части стройплощадки.
- Обеспечение сохранности геодезических реперов, знаков и закреплений, ведение геодезических журналов и реестров.
- Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при работе в полевых и строительных условиях.
Отчетность Геодезиста
Геодезист подотчётен руководителю геодезической службы / начальнику участка / инженерно‑техническому руководителю и предоставляет:
- ежедневные/недельные сводки по выполненным выездам и объёмам геодезических работ;
- топографические планы, исполнительные схемы и ведомости погрешностей;
- отчёты по калибровке и работоспособности приборов, журналы выездов;
- акты выполненных работ, исполнительная документация для сдачи в проект/заказчику;
- результаты измерений и данные GNSS в требуемых форматах (DXF, DWG, CSV, RINEX и т.д.).
Права Геодезиста
- Запрашивать у проектных, строительных и эксплуатационных подразделений данные и документацию, необходимые для выполнения геодезических работ.
- Останавливать геодезические работы подрядчиков при выявлении брака разбивки или угрозы точности координат и обязательного уведомления руководства.
- Предлагать методы и инструменты для повышения точности съёмки и эффективности полевых работ.
- Требовать обеспечение необходимым геодезическим оборудованием, средствами измерений и средствами индивидуальной защиты в рамках бюджета.
- Участвовать в приёмке геодезических работ подрядчиков и в оценке качества исполнительной съёмки.
Критерии эффективности и ответственность Геодезиста
- Основные KPI: точность исполнительной съёмки, соблюдение сроков поставки геодезических материалов, процент ошибок/переделок, сохранность геодезических реперов.
- Примеры целевых значений:
- Соответствие погрешностей координат и высот нормативным требованиям проекта — 100%;
- Своевременная сдача исполнительной документации — ≥ 95% в срок;
- Процент доработок/исправлений после камеральной обработки — < 2–5%;
- Сохранность реперов и знаков — 100% (в зоне ответственности).
- Геодезист несёт ответственность за точность и полноту геодезической документации, корректность привязок и соблюдение требований безопасности в полевых работах. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентацией.
