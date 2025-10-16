Общие положения Геодезиста

Геодезист — инженерно‑технический специалист, выполняющий полевые и камеральные геодезические работы при проектировании, строительстве и вводе объектов в эксплуатацию. Обеспечивает получение точных координат, нивелирных высот, создание топографических планов, контроль исполнительной съёмки и геопривязку объектов. Действует в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, нормативами по землеустройству и охране труда, а также распоряжениями руководителя проекта.

Квалификационные требования Геодезиста

Высшее профессиональное образование в области геодезии, землеустройства, инженерной геодезии или эквивалент.

Опыт полевых и камеральных работ от 1–3 лет (Junior/Middle), 4+ лет для Senior/ведущего геодезиста.

Знание методов спутниковой съёмки (GNSS/GPS/RTK), тахеометрии, нивелирования, фотограмметрии и лазерного сканирования.

Владение геодезическим оборудованием: GNSS‑приёмники (RTK), тахеометры (электронные/ручные), нивелиры, 3D‑сканеры (Leica, Trimble, Topcon и пр.).

Опыт использования ПО: AutoCAD, Civil 3D, MapInfo, QGIS, TCP/IP‑инструменты для обработки GNSS, специализированные пакеты (Trimble Business Center, Leica Geo Office).

Знание нормативов и стандартов: СНиП, ГОСТы по геодезии и землеустройству, правила выполнения исполнительной съёмки.

Навыки оформления исполнительной документации, чертежей, ведомостей, актов и геодезических журналов.

Умение работать с картографическими и кадастровыми материалами; опыт взаимодействия с кадастровыми инженерами — преимущество.

Водительские права категории B (для полевых выездов) — преимущество.

Личностные качества: внимательность к деталям, ответственность, самостоятельность, умение работать в полевых условиях и в команде.

Должностные обязанности Геодезиста

Подготовка и проведение полевых геодезических работ: разбивка осей, привязка строительных осей, установка и нивелировка реперов.

Выполнение топографической съёмки участка разной сложности, создание топопланов и цифровых моделей рельефа (DEM).

Проведение спутниковой привязки (GNSS/RTK), контроль точности координат и обеспечение связности геодезических сетей.

Исполнительная съёмка объектов строительства: замеры отклонений, контроль монолитных конструкций, фундаментов, трасс инженерных сетей.

Обработка полевых данных в камеральной части: выверка координат, построение чертежей, подготовка ведомостей и актов.

Работа с аппаратурой и ПО: настройка приборов, калибровка, выгрузка данных, использование AutoCAD/Civil3D/QGIS для подготовки документации.

Подготовка технических отчётов, исполнительной документации, акта геодезической съёмки и передачи материалов в проектную/эксплуатационную службу.

Участие в инженерных изысканиях, согласование привязок с проектировщиками и подрядчиками, сопровождение геодезической части стройплощадки.

Обеспечение сохранности геодезических реперов, знаков и закреплений, ведение геодезических журналов и реестров.

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при работе в полевых и строительных условиях.

Отчетность Геодезиста

Геодезист подотчётен руководителю геодезической службы / начальнику участка / инженерно‑техническому руководителю и предоставляет:

ежедневные/недельные сводки по выполненным выездам и объёмам геодезических работ;

топографические планы, исполнительные схемы и ведомости погрешностей;

отчёты по калибровке и работоспособности приборов, журналы выездов;

акты выполненных работ, исполнительная документация для сдачи в проект/заказчику;

результаты измерений и данные GNSS в требуемых форматах (DXF, DWG, CSV, RINEX и т.д.).

Права Геодезиста

Запрашивать у проектных, строительных и эксплуатационных подразделений данные и документацию, необходимые для выполнения геодезических работ.

Останавливать геодезические работы подрядчиков при выявлении брака разбивки или угрозы точности координат и обязательного уведомления руководства.

Предлагать методы и инструменты для повышения точности съёмки и эффективности полевых работ.

Требовать обеспечение необходимым геодезическим оборудованием, средствами измерений и средствами индивидуальной защиты в рамках бюджета.

Участвовать в приёмке геодезических работ подрядчиков и в оценке качества исполнительной съёмки.

Критерии эффективности и ответственность Геодезиста

Основные KPI: точность исполнительной съёмки, соблюдение сроков поставки геодезических материалов, процент ошибок/переделок, сохранность геодезических реперов.

Примеры целевых значений: Соответствие погрешностей координат и высот нормативным требованиям проекта — 100%; Своевременная сдача исполнительной документации — ≥ 95% в срок; Процент доработок/исправлений после камеральной обработки — < 2–5%; Сохранность реперов и знаков — 100% (в зоне ответственности).

Геодезист несёт ответственность за точность и полноту геодезической документации, корректность привязок и соблюдение требований безопасности в полевых работах. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентацией.

