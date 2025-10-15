Должностные обязанности Геймдизайнер
Общие положения Геймдизайнера
Геймдизайнер — специалист, отвечающий за концепцию, механики и пользовательский опыт игры на всех этапах разработки: от идеи и прототипа до релиза и поддержки (live‑ops). Обеспечивает создание увлекательного геймплея, баланс экономики, систему прогрессии и взаимодействие с продуктовой и технической командами. Действует в рамках продуктовой стратегии, требований издателя и внутренних регламентов разработки.
Квалификационные требования Геймдизайнера
- Высшее образование в области гейм‑дизайна, компьютерных наук, игровых технологий, интерактивных медиа или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в геймдизайне от 1–2 лет (Junior), 2–4 лет (Middle), 5+ лет (Senior), опыт работы на live‑проекте — преимущество.
- Владение инструментами прототипирования и документации: Figma, Miro, Google Sheets, Excel, Confluence; опыт составления и ведения GDD (Game Design Document).
- Знание принципов проектирования уровней (level design), систем прогрессии, экономики игры, монетизации и ретеншн‑метрик.
- Понимание UX/UI, аналитики данных (DAU, ARPU, LTV, retention), A/B‑тестирования и метрик качества продукта.
- Базовое представление о технических аспектах: игровые движки (Unity/Unreal), события сервера/клиента, прототипирование на скриптах — преимущество.
- Навыки коммуникации и проведения воркшопов, ability to present идеи и защищать решения перед командой и стейкхолдерами.
- Критическое мышление, креативность, ориентация на игрока и данные, внимательность к деталям.
- Разработка и документирование игровых механик, систем прогрессии, правил и сценарных элементов.
- Создание и поддержка GDD, спринт‑тасков и acceptance‑критериев для разработки.
- Прототипирование новых идей и механик, проведение внутренних playtest’ов и сбор обратной связи.
- Балансировка игровая экономики, расчёт ценностей, валют, скорости прогрессии и монетизации.
- Проектирование уровней (level design), сценариев, миссий и пользовательских потоков (UX).
- Настройка и анализ метрик: retention, DAU/MAU, ARPU, LTV; формирование гипотез и запуск A/B‑тестов.
- Взаимодействие с продуктом, программистами, художниками, аниматорами и QA для реализации дизайна.
- Подготовка контента для live‑ops: ивенты, сезоны, кампании, механики вовлечения и удержания.
- Подготовка спецификаций и развёрнутых тесткейсов для QA; участие в баг‑трекинге и приоритизации фиксов.
- Обучение младших дизайнеров, проведение геймдиз‑ревью и обмена знаниями в команде.
Отчетность Геймдизайнера
Геймдизайнер подотчётен продакт‑менеджеру/тимлиду (Lead Game Designer, Game Director) и предоставляет:
- актуальную версию GDD и спецификаций по задачам;
- еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу механик, prototyping и результатам A/B‑тестов;
- отчёты по ключевым метрикам (retention, ARPU, LTV) и выводы по гипотезам;
- пост‑мортемы по релизам, ивентам и критическим инцидентам.
Права Геймдизайнера
- Запрашивать у смежных команд (арт, разработка, аналитика, маркетинг) данные и материалы, необходимые для выполнения задач.
- Приостанавливать внедрение механик или правок в продакшн при выявлении серьёзных багов или рисков для экономики/UX до их устранения.
- Инициировать A/B‑тесты, эксперименты и предложения по изменениям игрового процесса в рамках продуктовой стратегии.
- Участвовать в планировании релизов и формировании приоритетов backlog'а.
- Вносить предложения по оптимизации процессов разработки, тестирования и поддержки live‑проекта.
Критерии эффективности и ответственность Геймдизайнера
- Основные KPI: удержание игроков (retention), вовлечённость, ARPU/LTV, конверсия в монетизацию, успешность запущенных A/B‑тестов, скорость реализации фич и качество игрового опыта.
- Примеры целевых значений (ориентировочно, зависят от типа проекта):
- Day‑1/7/30 retention — целевые значения в зависимости от жанра (например, D1 ≥ 40% для гипер‑казуала, D7 ≥ 10% для core проекта).
- Увеличение ARPU / LTV по инициативе дизайнера — рост ≥ 5–15% после успешной оптимизации.
- Успешность A/B‑тестов (статистически значимые улучшения) — ≥ 30% запускаемых гипотез.
- Время от идеи до прототипа — ≤ 2 спринтов (внутренний ориентир).
- Геймдизайнер несёт ответственность за игровую логичность реализованных механик, экономическую стабильность системы, качество пользовательского опыта и соответствие решений продуктовому видению. За грубые нарушения и ущерб проекту применяются меры согласно внутренним регламентам.
