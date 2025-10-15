Общие положения Геймдизайнера

Геймдизайнер — специалист, отвечающий за концепцию, механики и пользовательский опыт игры на всех этапах разработки: от идеи и прототипа до релиза и поддержки (live‑ops). Обеспечивает создание увлекательного геймплея, баланс экономики, систему прогрессии и взаимодействие с продуктовой и технической командами. Действует в рамках продуктовой стратегии, требований издателя и внутренних регламентов разработки.

Квалификационные требования Геймдизайнера

Высшее образование в области гейм‑дизайна, компьютерных наук, игровых технологий, интерактивных медиа или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в геймдизайне от 1–2 лет (Junior), 2–4 лет (Middle), 5+ лет (Senior), опыт работы на live‑проекте — преимущество.

Владение инструментами прототипирования и документации: Figma, Miro, Google Sheets, Excel, Confluence; опыт составления и ведения GDD (Game Design Document).

Знание принципов проектирования уровней (level design), систем прогрессии, экономики игры, монетизации и ретеншн‑метрик.

Понимание UX/UI, аналитики данных (DAU, ARPU, LTV, retention), A/B‑тестирования и метрик качества продукта.

Базовое представление о технических аспектах: игровые движки (Unity/Unreal), события сервера/клиента, прототипирование на скриптах — преимущество.

Навыки коммуникации и проведения воркшопов, ability to present идеи и защищать решения перед командой и стейкхолдерами.

Критическое мышление, креативность, ориентация на игрока и данные, внимательность к деталям.

Должностные обязанности Геймдизайнера

Разработка и документирование игровых механик, систем прогрессии, правил и сценарных элементов.

Создание и поддержка GDD, спринт‑тасков и acceptance‑критериев для разработки.

Прототипирование новых идей и механик, проведение внутренних playtest’ов и сбор обратной связи.

Балансировка игровая экономики, расчёт ценностей, валют, скорости прогрессии и монетизации.

Проектирование уровней (level design), сценариев, миссий и пользовательских потоков (UX).

Настройка и анализ метрик: retention, DAU/MAU, ARPU, LTV; формирование гипотез и запуск A/B‑тестов.

Взаимодействие с продуктом, программистами, художниками, аниматорами и QA для реализации дизайна.

Подготовка контента для live‑ops: ивенты, сезоны, кампании, механики вовлечения и удержания.

Подготовка спецификаций и развёрнутых тесткейсов для QA; участие в баг‑трекинге и приоритизации фиксов.

Обучение младших дизайнеров, проведение геймдиз‑ревью и обмена знаниями в команде.

Отчетность Геймдизайнера

Геймдизайнер подотчётен продакт‑менеджеру/тимлиду (Lead Game Designer, Game Director) и предоставляет:

актуальную версию GDD и спецификаций по задачам;

еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу механик, prototyping и результатам A/B‑тестов;

отчёты по ключевым метрикам (retention, ARPU, LTV) и выводы по гипотезам;

пост‑мортемы по релизам, ивентам и критическим инцидентам.

Права Геймдизайнера

Запрашивать у смежных команд (арт, разработка, аналитика, маркетинг) данные и материалы, необходимые для выполнения задач.

Приостанавливать внедрение механик или правок в продакшн при выявлении серьёзных багов или рисков для экономики/UX до их устранения.

Инициировать A/B‑тесты, эксперименты и предложения по изменениям игрового процесса в рамках продуктовой стратегии.

Участвовать в планировании релизов и формировании приоритетов backlog'а.

Вносить предложения по оптимизации процессов разработки, тестирования и поддержки live‑проекта.

Критерии эффективности и ответственность Геймдизайнера

Основные KPI: удержание игроков (retention), вовлечённость, ARPU/LTV, конверсия в монетизацию, успешность запущенных A/B‑тестов, скорость реализации фич и качество игрового опыта.

Примеры целевых значений (ориентировочно, зависят от типа проекта): Day‑1/7/30 retention — целевые значения в зависимости от жанра (например, D1 ≥ 40% для гипер‑казуала, D7 ≥ 10% для core проекта). Увеличение ARPU / LTV по инициативе дизайнера — рост ≥ 5–15% после успешной оптимизации. Успешность A/B‑тестов (статистически значимые улучшения) — ≥ 30% запускаемых гипотез. Время от идеи до прототипа — ≤ 2 спринтов (внутренний ориентир).

Геймдизайнер несёт ответственность за игровую логичность реализованных механик, экономическую стабильность системы, качество пользовательского опыта и соответствие решений продуктовому видению. За грубые нарушения и ущерб проекту применяются меры согласно внутренним регламентам.

