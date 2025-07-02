Должностные обязанности Главный архитектор

Общие положения Главного архитектора

Главный архитектор — ключевой специалист в компании, ответственный за формирование и развитие целостной архитектуры IT‑ландшафта и продуктов: корпоративной, сервисной, данных и интеграционной архитектуры. Обеспечивает соответствие архитектурных решений бизнес‑целям, управляемость, масштабируемость и безопасность систем. Работает в рамках стратегий развития компании, архитектурных принципов (Enterprise Architecture), стандартов (TOGAF, C4, UML) и требований руководства.

SEO‑запросы: главный архитектор, архитектура предприятия, enterprise architect, архитектурные решения, системная архитектура, TOGAF, микросервисы, cloud architecture, API‑дизайн.

Квалификационные требования Главного архитектора

  • Высшее образование в области ИТ, прикладной математики, системной инженерии или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт в архитектурной роли: от 3 лет для уровня Senior/Architect, от 5 лет для Lead/Chief Architect.
  • Знание методологий и стандартов: TOGAF/ArchiMate, C4‑моделирование, UML, DDD.
  • Практический опыт проектирования распределённых систем, микросервисной архитектуры, event‑driven архитектур, API‑gateway, интеграции (ESB, Kafka, REST, gRPC).
  • Опыт работы с облачными платформами (AWS/Azure/GCP) и инфраструктурой как кодом (Terraform, CloudFormation).
  • Понимание CI/CD, контейнеризации (Docker, Kubernetes), наблюдаемости (Prometheus, Grafana, ELK).
  • Навыки обеспечения безопасности архитектуры: IAM, шифрование, секрет‑менеджмент, соответствие нормативам.
  • Опыт управления техническим долгом, проведения архитектурных ревью и подготовки архитектурной документации (ADR).
  • Лидерские навыки: коммуникация с руководством, наставничество, проведение архитектурных комитетов.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и общения с международными командами.

Должностные обязанности Главного архитектора

  • Формирование и поддержание целевой архитектуры предприятия (target architecture) и стратегических архитектурных дорожных карт.
  • Разработка архитектурных принципов, стандартов и шаблонов (ADR, guidelines, reference‑architectures).
  • Проведение архитектурных ревью, принятие ключевых технических решений и согласование технических рисков.
  • Проектирование масштабируемых, отказоустойчивых и безопасных систем (microservices, event‑driven, data‑platform).
  • Определение API‑контрактов, схем интеграции и стратегий версионирования.
  • Координация миграций (legacy → cloud/native), рефакторинга и вывода сервисов на единую платформу.
  • Участие в приоритизации технического долга, оценке затрат и планировании CAPEX/OPEX для архитектурных инициатив.
  • Создание и поддержание архитектурной документации, runbooks и шаблонов для команд разработки.
  • Наставничество и обучение команд: проведение архитектурных сессий, code‑review, поддержка best practices.
  • Участие в оценке поставщиков, выборе технологий и инфраструктурных решений.
  • Взаимодействие с продуктовым и бизнес‑руководством для выравнивания технической стратегии с бизнес‑целями.

Отчетность Главного архитектора

Главный архитектор подотчётен CTO / техническому директору и предоставляет:

  • архитектурные дорожные карты и планы (quarterly/annual);
  • отчёты по архитектурным инициативам, оценкам рисков и экономической эффективности (TCO);
  • результаты архитектурных ревью и решения по ключевым техностраратегиям;
  • документы по миграциям, интеграциям и стандартам (ADR, шаблоны);
  • post‑mortem/lessons learned по крупным инцидентам и архитектурным изменениям.

Права Главного архитектора

  • Инициировать архитектурные изменения и останавливать внедрение решений, противоречащих утверждённым архитектурным принципам, до их согласования.
  • Запрашивать у продуктовых команд, DevOps и безопасности необходимые данные и доступы для оценки архитектуры.
  • Участвовать в принятии решений по выбору технологий, поставщиков и архитектурных паттернов.
  • Утверждать архитектурные стандарты, шаблоны и практики для команд разработки.
  • Формировать команду архитекторского блока и вносить предложения по кадрам и обучению.

Критерии эффективности и ответственность Главного архитектора

  • Критерии эффективности: согласованность архитектуры с бизнес‑целями, снижение технического долга, надежность и масштабируемость систем, скорость вывода фич, соблюдение требований безопасности и затратная эффективность решений.

Главный архитектор несёт ответственность за корректность архитектурных решений, их соответствие нормативам безопасности и регламентам компании, экономическую обоснованность проектов и своевременное восстановление систем в критических ситуациях. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Главного архитектора в кадровом агентстве «ФАВОРИТ»

  • Поиск и подбор главных архитекторов с оценкой: enterprise‑архитектуры, проектирования распределённых систем, облачных стратегий и опыта управления архитектурными командами.
  • Практическая проверка навыков через архитектурные кейсы, ревью решений кандидата и сценарии миграций.
  • Оценка знаний стандартов (TOGAF, DDD), опыта в cloud‑migration, интеграции и безопасности.
  • Поддержка адаптации: probation‑период, сопровождение внедрения кандидата в архитектурные процессы, гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора опытного Главного архитектора, который выстроит стабильную, масштабируемую и экономичную архитектуру под ваши бизнес‑задачи, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Подберём архитектора с практическим опытом enterprise‑архитектуры, cloud‑миграций и управлением архитектурными командами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить