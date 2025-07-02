Общие положения Главного архитектора

Главный архитектор — ключевой специалист в компании, ответственный за формирование и развитие целостной архитектуры IT‑ландшафта и продуктов: корпоративной, сервисной, данных и интеграционной архитектуры. Обеспечивает соответствие архитектурных решений бизнес‑целям, управляемость, масштабируемость и безопасность систем. Работает в рамках стратегий развития компании, архитектурных принципов (Enterprise Architecture), стандартов (TOGAF, C4, UML) и требований руководства.

Квалификационные требования Главного архитектора

Высшее образование в области ИТ, прикладной математики, системной инженерии или эквивалентный практический опыт.

Опыт в архитектурной роли: от 3 лет для уровня Senior/Architect, от 5 лет для Lead/Chief Architect.

Знание методологий и стандартов: TOGAF/ArchiMate, C4‑моделирование, UML, DDD.

Практический опыт проектирования распределённых систем, микросервисной архитектуры, event‑driven архитектур, API‑gateway, интеграции (ESB, Kafka, REST, gRPC).

Опыт работы с облачными платформами (AWS/Azure/GCP) и инфраструктурой как кодом (Terraform, CloudFormation).

Понимание CI/CD, контейнеризации (Docker, Kubernetes), наблюдаемости (Prometheus, Grafana, ELK).

Навыки обеспечения безопасности архитектуры: IAM, шифрование, секрет‑менеджмент, соответствие нормативам.

Опыт управления техническим долгом, проведения архитектурных ревью и подготовки архитектурной документации (ADR).

Лидерские навыки: коммуникация с руководством, наставничество, проведение архитектурных комитетов.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения с международными командами.

Должностные обязанности Главного архитектора

Формирование и поддержание целевой архитектуры предприятия (target architecture) и стратегических архитектурных дорожных карт.

Разработка архитектурных принципов, стандартов и шаблонов (ADR, guidelines, reference‑architectures).

Проведение архитектурных ревью, принятие ключевых технических решений и согласование технических рисков.

Проектирование масштабируемых, отказоустойчивых и безопасных систем (microservices, event‑driven, data‑platform).

Определение API‑контрактов, схем интеграции и стратегий версионирования.

Координация миграций (legacy → cloud/native), рефакторинга и вывода сервисов на единую платформу.

Участие в приоритизации технического долга, оценке затрат и планировании CAPEX/OPEX для архитектурных инициатив.

Создание и поддержание архитектурной документации, runbooks и шаблонов для команд разработки.

Наставничество и обучение команд: проведение архитектурных сессий, code‑review, поддержка best practices.

Участие в оценке поставщиков, выборе технологий и инфраструктурных решений.

Взаимодействие с продуктовым и бизнес‑руководством для выравнивания технической стратегии с бизнес‑целями.

Отчетность Главного архитектора

Главный архитектор подотчётен CTO / техническому директору и предоставляет:

архитектурные дорожные карты и планы (quarterly/annual);

отчёты по архитектурным инициативам, оценкам рисков и экономической эффективности (TCO);

результаты архитектурных ревью и решения по ключевым техностраратегиям;

документы по миграциям, интеграциям и стандартам (ADR, шаблоны);

post‑mortem/lessons learned по крупным инцидентам и архитектурным изменениям.

Права Главного архитектора

Инициировать архитектурные изменения и останавливать внедрение решений, противоречащих утверждённым архитектурным принципам, до их согласования.

Запрашивать у продуктовых команд, DevOps и безопасности необходимые данные и доступы для оценки архитектуры.

Участвовать в принятии решений по выбору технологий, поставщиков и архитектурных паттернов.

Утверждать архитектурные стандарты, шаблоны и практики для команд разработки.

Формировать команду архитекторского блока и вносить предложения по кадрам и обучению.

Критерии эффективности и ответственность Главного архитектора

Критерии эффективности: согласованность архитектуры с бизнес‑целями, снижение технического долга, надежность и масштабируемость систем, скорость вывода фич, соблюдение требований безопасности и затратная эффективность решений.

Главный архитектор несёт ответственность за корректность архитектурных решений, их соответствие нормативам безопасности и регламентам компании, экономическую обоснованность проектов и своевременное восстановление систем в критических ситуациях. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

