Должностные обязанности Главный архитектор
Общие положения Главного архитектора
Главный архитектор — ключевой специалист в компании, ответственный за формирование и развитие целостной архитектуры IT‑ландшафта и продуктов: корпоративной, сервисной, данных и интеграционной архитектуры. Обеспечивает соответствие архитектурных решений бизнес‑целям, управляемость, масштабируемость и безопасность систем. Работает в рамках стратегий развития компании, архитектурных принципов (Enterprise Architecture), стандартов (TOGAF, C4, UML) и требований руководства.
Квалификационные требования Главного архитектора
- Высшее образование в области ИТ, прикладной математики, системной инженерии или эквивалентный практический опыт.
- Опыт в архитектурной роли: от 3 лет для уровня Senior/Architect, от 5 лет для Lead/Chief Architect.
- Знание методологий и стандартов: TOGAF/ArchiMate, C4‑моделирование, UML, DDD.
- Практический опыт проектирования распределённых систем, микросервисной архитектуры, event‑driven архитектур, API‑gateway, интеграции (ESB, Kafka, REST, gRPC).
- Опыт работы с облачными платформами (AWS/Azure/GCP) и инфраструктурой как кодом (Terraform, CloudFormation).
- Понимание CI/CD, контейнеризации (Docker, Kubernetes), наблюдаемости (Prometheus, Grafana, ELK).
- Навыки обеспечения безопасности архитектуры: IAM, шифрование, секрет‑менеджмент, соответствие нормативам.
- Опыт управления техническим долгом, проведения архитектурных ревью и подготовки архитектурной документации (ADR).
- Лидерские навыки: коммуникация с руководством, наставничество, проведение архитектурных комитетов.
- Английский — технический уровень для чтения документации и общения с международными командами.
Должностные обязанности Главного архитектора
- Формирование и поддержание целевой архитектуры предприятия (target architecture) и стратегических архитектурных дорожных карт.
- Разработка архитектурных принципов, стандартов и шаблонов (ADR, guidelines, reference‑architectures).
- Проведение архитектурных ревью, принятие ключевых технических решений и согласование технических рисков.
- Проектирование масштабируемых, отказоустойчивых и безопасных систем (microservices, event‑driven, data‑platform).
- Определение API‑контрактов, схем интеграции и стратегий версионирования.
- Координация миграций (legacy → cloud/native), рефакторинга и вывода сервисов на единую платформу.
- Участие в приоритизации технического долга, оценке затрат и планировании CAPEX/OPEX для архитектурных инициатив.
- Создание и поддержание архитектурной документации, runbooks и шаблонов для команд разработки.
- Наставничество и обучение команд: проведение архитектурных сессий, code‑review, поддержка best practices.
- Участие в оценке поставщиков, выборе технологий и инфраструктурных решений.
- Взаимодействие с продуктовым и бизнес‑руководством для выравнивания технической стратегии с бизнес‑целями.
Отчетность Главного архитектора
Главный архитектор подотчётен CTO / техническому директору и предоставляет:
- архитектурные дорожные карты и планы (quarterly/annual);
- отчёты по архитектурным инициативам, оценкам рисков и экономической эффективности (TCO);
- результаты архитектурных ревью и решения по ключевым техностраратегиям;
- документы по миграциям, интеграциям и стандартам (ADR, шаблоны);
- post‑mortem/lessons learned по крупным инцидентам и архитектурным изменениям.
Права Главного архитектора
- Инициировать архитектурные изменения и останавливать внедрение решений, противоречащих утверждённым архитектурным принципам, до их согласования.
- Запрашивать у продуктовых команд, DevOps и безопасности необходимые данные и доступы для оценки архитектуры.
- Участвовать в принятии решений по выбору технологий, поставщиков и архитектурных паттернов.
- Утверждать архитектурные стандарты, шаблоны и практики для команд разработки.
- Формировать команду архитекторского блока и вносить предложения по кадрам и обучению.
Критерии эффективности и ответственность Главного архитектора
- Критерии эффективности: согласованность архитектуры с бизнес‑целями, снижение технического долга, надежность и масштабируемость систем, скорость вывода фич, соблюдение требований безопасности и затратная эффективность решений.
Главный архитектор несёт ответственность за корректность архитектурных решений, их соответствие нормативам безопасности и регламентам компании, экономическую обоснованность проектов и своевременное восстановление систем в критических ситуациях. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
