Должностная обязанность Главного бухгалтера

Общие положения:

Главный бухгалтер играет важную роль в управлении финансовыми процессами компании и обеспечении правильной финансовой отчетности. Главный бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерских записей, налоговое планирование и финансовое анализ.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области бухгалтерии, финансов или экономики.

— Знание национальных стандартов бухгалтерии и налогового законодательства.

— Опыт работы в бухгалтерии с учетом всех аспектов финансового и налогового учета.

— Уверенное владение программными системами для бухгалтерского учета.

Должностные обязанности:

— Ведение бухгалтерских записей, включая учет расходов, доходов и активов.

— Подготовка финансовой отчетности, включая баланс, отчет о прибылях и убытках.

— Обеспечение соответствия компании требованиям налогового законодательства.

— Финансовый анализ и прогнозирование, долгосрочное планирование.

— Руководство командой бухгалтеров и обеспечение их профессионального развития.

Отчетность:

Главный бухгалтер отчитывается перед руководством компании о финансовых результатах, представляет финансовую отчетность и налоговые декларации.

Права:

Главный бухгалтер имеет следующие права:

— Распоряжаться финансовыми ресурсами компании в соответствии с бюджетом и положениями.

— Составлять финансовые отчеты и налоговые декларации в соответствии с требованиями законодательства.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный бухгалтер несет ответственность за точность и своевременность ведения финансовой отчетности, соблюдение налоговых требований и эффективное управление финансовыми ресурсами компании. Основными критериями эффективности являются точность и своевременность отчетности, соблюдение налогового законодательства и уровень доверия со стороны руководства и стейкхолдеров.

