Должностные обязанности Главный бухгалтер
Должностная обязанность Главного бухгалтера
Общие положения:
Главный бухгалтер играет важную роль в управлении финансовыми процессами компании и обеспечении правильной финансовой отчетности. Главный бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерских записей, налоговое планирование и финансовое анализ.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области бухгалтерии, финансов или экономики.
— Знание национальных стандартов бухгалтерии и налогового законодательства.
— Опыт работы в бухгалтерии с учетом всех аспектов финансового и налогового учета.
— Уверенное владение программными системами для бухгалтерского учета.
Должностные обязанности:
— Ведение бухгалтерских записей, включая учет расходов, доходов и активов.
— Подготовка финансовой отчетности, включая баланс, отчет о прибылях и убытках.
— Обеспечение соответствия компании требованиям налогового законодательства.
— Финансовый анализ и прогнозирование, долгосрочное планирование.
— Руководство командой бухгалтеров и обеспечение их профессионального развития.
Отчетность:
Главный бухгалтер отчитывается перед руководством компании о финансовых результатах, представляет финансовую отчетность и налоговые декларации.
Права:
Главный бухгалтер имеет следующие права:
— Распоряжаться финансовыми ресурсами компании в соответствии с бюджетом и положениями.
— Составлять финансовые отчеты и налоговые декларации в соответствии с требованиями законодательства.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Главный бухгалтер несет ответственность за точность и своевременность ведения финансовой отчетности, соблюдение налоговых требований и эффективное управление финансовыми ресурсами компании. Основными критериями эффективности являются точность и своевременность отчетности, соблюдение налогового законодательства и уровень доверия со стороны руководства и стейкхолдеров.
Для подбора опытного и эффективного Главного бухгалтера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе высококвалифицированных финансовых специалистов поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».