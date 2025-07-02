Должностные обязанности Главного энергетика
Должностная обязанность Главного энергетика
Общие положения:
Главный энергетик играет важную роль в обеспечении энергоснабжения и энергетической эффективности компании. Главный энергетик отвечает за управление энергетическими системами, обеспечение энергоэффективности и соблюдение норм и стандартов.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области энергетики или аналогичной специализации.
— Знание принципов и методов работы энергетических систем.
— Опыт работы в энергетическом секторе и руководящей должности.
— Наличие лицензии или сертификата на право заниматься энергетической деятельностью.
Должностные обязанности:
— Планирование и координация работы энергетических систем компании.
— Обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения.
— Разработка и внедрение мер по энергоэффективности и сокращению потребления энергии.
— Контроль и обеспечение соблюдения норм и стандартов в области энергетики.
— Взаимодействие с государственными органами и внешними поставщиками энергии.
Отчетность:
Главный энергетик отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах работы энергетических систем, представляет отчеты о выполненных задачах, результаты мониторинга энергоэффективности и соблюдение нормативов.
Права:
Главный энергетик имеет следующие права:
— Принимать решения по вопросам управления энергетическими системами.
— Осуществлять контроль за процессами энергоснабжения.
— Взаимодействовать с внешними поставщиками энергии и государственными органами.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Главный энергетик несет ответственность за надежность и эффективность работы энергетических систем компании, соблюдение норм и стандартов, а также сокращение потребления энергии и снижение экологического следа. Критерии эффективности включают сокращение затрат на энергию, повышение эффективности потребления энергии и соблюдение правил и нормативов в области энергетики.
