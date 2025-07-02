Должностная обязанность Главного энергетика

Общие положения:

Главный энергетик играет важную роль в обеспечении энергоснабжения и энергетической эффективности компании. Главный энергетик отвечает за управление энергетическими системами, обеспечение энергоэффективности и соблюдение норм и стандартов.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области энергетики или аналогичной специализации.

— Знание принципов и методов работы энергетических систем.

— Опыт работы в энергетическом секторе и руководящей должности.

— Наличие лицензии или сертификата на право заниматься энергетической деятельностью.

Должностные обязанности:

— Планирование и координация работы энергетических систем компании.

— Обеспечение надежности и безопасности энергоснабжения.

— Разработка и внедрение мер по энергоэффективности и сокращению потребления энергии.

— Контроль и обеспечение соблюдения норм и стандартов в области энергетики.

— Взаимодействие с государственными органами и внешними поставщиками энергии.

Отчетность:

Главный энергетик отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах работы энергетических систем, представляет отчеты о выполненных задачах, результаты мониторинга энергоэффективности и соблюдение нормативов.

Права:

Главный энергетик имеет следующие права:

— Принимать решения по вопросам управления энергетическими системами.

— Осуществлять контроль за процессами энергоснабжения.

— Взаимодействовать с внешними поставщиками энергии и государственными органами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный энергетик несет ответственность за надежность и эффективность работы энергетических систем компании, соблюдение норм и стандартов, а также сокращение потребления энергии и снижение экологического следа. Критерии эффективности включают сокращение затрат на энергию, повышение эффективности потребления энергии и соблюдение правил и нормативов в области энергетики.

