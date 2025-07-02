Должностная обязанность Главного инженера проекта

Общие положения:

Главный инженер проекта играет важную роль в управлении и реализации инженерных проектов. Главный инженер проекта отвечает за планирование, координацию и контроль выполнения проектов, а также обеспечение их соответствия техническим требованиям.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области.

— Знание методов управления проектами и процессами проектирования.

— Опыт работы в руководящей позиции в области инженерных проектов.

— Навыки планирования, организации и контроля выполнения проектов.

Должностные обязанности:

— Планирование и организация выполнения инженерных проектов.

— Распределение ресурсов, координация работы команды проекта.

— Контроль выполнения работ в соответствии с рабочими планами и техническими требованиями.

— Обеспечение соответствия проектов нормам и стандартам безопасности.

— Взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и другими стейкхолдерами проектов.

Отчетность:

Главный инженер проекта отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах проектов, представляет отчеты и прогресс-доклады по выполнению задач и достигнутым результатам.

Права:

Главный инженер проекта имеет следующие права:

— Принимать решения и устанавливать приоритеты в рамках выполнения проектов.

— Руководить и координировать работу проектной команды.

— Использовать ресурсы и технологии, необходимые для выполнения проектов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный инженер проекта несет ответственность за успешное выполнение инженерных проектов, соблюдение сроков и бюджетов, а также обеспечение соответствия техническим требованиям. Критерии эффективности включают выполнение проектов в заданные сроки, соответствие требованиям заказчика и уровень доверия со стороны руководства и стейкхолдеров.

