Должностные обязанности Главный конструктор

Должностная обязанность Главного конструктора

Общие положения:

Главный конструктор играет важнейшую роль в разработке и проектировании товаров или систем. Главный конструктор отвечает за руководство и координацию инженерных команд, разработку концепций и создание технической документации.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области.
 — Знание инженерных методов и процессов проектирования.
 — Опыт работы в руководящей позиции в области конструирования.
 — Глубокие знания в своей сфере профессиональной деятельности.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация проектных решений и конструкций.
 — Руководство и координация инженерных команд и процессов.
 — Участие в выборе и утверждении материалов, технологий и оборудования.
 — Создание и контроль выполнения технической документации.
 — Взаимодействие с другими отделами и стейкхолдерами проектов.

Отчетность:

Главный конструктор отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах проектов, представляет отчеты и прогресс-доклады по выполнению задач и достигнутым результатам.

Права:

Главный конструктор имеет следующие права:
 — Принимать решения, связанные с проектированием и конструированием.
 — Распоряжаться ресурсами и инструментами, необходимыми для работы.
 — Руководить и координировать работу инженерных команд.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный конструктор несет ответственность за успешное выполнение проектов, соблюдение сроков и требований качества, а также обеспечение соответствия конструкций требованиям безопасности и нормативам. Критерии эффективности включают точность и качество проектирования, соблюдение сроков и бюджетов проектов, а также уровень удовлетворенности клиентов и коллег.

 

