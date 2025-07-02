Должностная обязанность Главного конструктора

Общие положения:

Главный конструктор играет важнейшую роль в разработке и проектировании товаров или систем. Главный конструктор отвечает за руководство и координацию инженерных команд, разработку концепций и создание технической документации.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области.

— Знание инженерных методов и процессов проектирования.

— Опыт работы в руководящей позиции в области конструирования.

— Глубокие знания в своей сфере профессиональной деятельности.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация проектных решений и конструкций.

— Руководство и координация инженерных команд и процессов.

— Участие в выборе и утверждении материалов, технологий и оборудования.

— Создание и контроль выполнения технической документации.

— Взаимодействие с другими отделами и стейкхолдерами проектов.

Отчетность:

Главный конструктор отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах проектов, представляет отчеты и прогресс-доклады по выполнению задач и достигнутым результатам.

Права:

Главный конструктор имеет следующие права:

— Принимать решения, связанные с проектированием и конструированием.

— Распоряжаться ресурсами и инструментами, необходимыми для работы.

— Руководить и координировать работу инженерных команд.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный конструктор несет ответственность за успешное выполнение проектов, соблюдение сроков и требований качества, а также обеспечение соответствия конструкций требованиям безопасности и нормативам. Критерии эффективности включают точность и качество проектирования, соблюдение сроков и бюджетов проектов, а также уровень удовлетворенности клиентов и коллег.

