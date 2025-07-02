Должностные обязанности Главный конструктор
Должностная обязанность Главного конструктора
Общие положения:
Главный конструктор играет важнейшую роль в разработке и проектировании товаров или систем. Главный конструктор отвечает за руководство и координацию инженерных команд, разработку концепций и создание технической документации.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в соответствующей области.
— Знание инженерных методов и процессов проектирования.
— Опыт работы в руководящей позиции в области конструирования.
— Глубокие знания в своей сфере профессиональной деятельности.
Должностные обязанности:
— Разработка и реализация проектных решений и конструкций.
— Руководство и координация инженерных команд и процессов.
— Участие в выборе и утверждении материалов, технологий и оборудования.
— Создание и контроль выполнения технической документации.
— Взаимодействие с другими отделами и стейкхолдерами проектов.
Отчетность:
Главный конструктор отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах проектов, представляет отчеты и прогресс-доклады по выполнению задач и достигнутым результатам.
Права:
Главный конструктор имеет следующие права:
— Принимать решения, связанные с проектированием и конструированием.
— Распоряжаться ресурсами и инструментами, необходимыми для работы.
— Руководить и координировать работу инженерных команд.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Главный конструктор несет ответственность за успешное выполнение проектов, соблюдение сроков и требований качества, а также обеспечение соответствия конструкций требованиям безопасности и нормативам. Критерии эффективности включают точность и качество проектирования, соблюдение сроков и бюджетов проектов, а также уровень удовлетворенности клиентов и коллег.
