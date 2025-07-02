Должностные обязанности Главный технолог
Должностная обязанность Главного технолога
Общие положения:
Главный технолог играет важную роль в управлении и координации технологических процессов компании. Главный технолог отвечает за разработку и оптимизацию технологических процедур, контроль качества и повышение производительности.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в соответствующей области.
— Знание современных технологических методов и процессов.
— Опыт работы в руководящей позиции в области технологии производства.
— Глубокие знания в своей сфере профессиональной деятельности.
Должностные обязанности:
— Разработка и улучшение технологических процедур и процессов.
— Контроль качества выпускаемой продукции и обеспечение соответствия стандартам.
— Оптимизация использования ресурсов и повышение производительности.
— Внедрение новых технологий и методов для повышения эффективности и конкурентоспособности.
— Руководство технологическими командами и обеспечение их профессионального развития.
Отчетность:
Главный технолог отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах технологических процессов, представляет отчеты о выполненных задачах и достигнутых целях.
Права:
Главный технолог имеет следующие права:
— Разрабатывать и внедрять технологические процессы и методы.
— Распоряжаться ресурсами и инструментами, необходимыми для работы.
— Руководить и координировать работу технологических команд.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Главный технолог несет ответственность за оптимизацию технологических процессов, повышение качества продукции, эффективное использование ресурсов и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают производительность, качество продукции, сроки выпуска и уровень удовлетворенности клиентов.
