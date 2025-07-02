Должностная обязанность Главного технолога

Общие положения:

Главный технолог играет важную роль в управлении и координации технологических процессов компании. Главный технолог отвечает за разработку и оптимизацию технологических процедур, контроль качества и повышение производительности.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области.

— Знание современных технологических методов и процессов.

— Опыт работы в руководящей позиции в области технологии производства.

— Глубокие знания в своей сфере профессиональной деятельности.

Должностные обязанности:

— Разработка и улучшение технологических процедур и процессов.

— Контроль качества выпускаемой продукции и обеспечение соответствия стандартам.

— Оптимизация использования ресурсов и повышение производительности.

— Внедрение новых технологий и методов для повышения эффективности и конкурентоспособности.

— Руководство технологическими командами и обеспечение их профессионального развития.

Отчетность:

Главный технолог отчитывается перед руководством компании о ходе и результатах технологических процессов, представляет отчеты о выполненных задачах и достигнутых целях.

Права:

Главный технолог имеет следующие права:

— Разрабатывать и внедрять технологические процессы и методы.

— Распоряжаться ресурсами и инструментами, необходимыми для работы.

— Руководить и координировать работу технологических команд.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Главный технолог несет ответственность за оптимизацию технологических процессов, повышение качества продукции, эффективное использование ресурсов и достижение поставленных целей. Критерии эффективности включают производительность, качество продукции, сроки выпуска и уровень удовлетворенности клиентов.

