Общие положения Главного энергетика

Главный энергетик — ключевой специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и стратегическое управление энергетическим хозяйством предприятия. Обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией, теплом и топливом, контролирует потребление, проводит энергоаудиты и внедряет мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами (ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП), внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности, координируя работу с отделом главного инженера и смежными службами.

Квалификационные требования Главного энергетика

Высшее образование в области электротехники, энергетики, теплотехники или эквивалент (инженер‑энергетик).

Опыт работы в энергетике промышленных предприятий или службе эксплуатации: от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) для руководящих функций.

Знание нормативов и правил эксплуатации электроустановок и тепловых систем: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, нормативы по промышленной безопасности и охране труда.

Навыки эксплуатации и ремонта трансформаторных подстанций, распределительных сетей, ДГУ/ДЭС, котельных и систем охлаждения.

Опыт проведения энергоаудитов, расчётов электрических нагрузок, баланса энергопотребления и разработки мероприятий по энергосбережению.

Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS), навыки работы с ПО расчёта нагрузок (ETAP, SKM и пр.).

Навыки ведения технической документации: электрические схемы, P&ID, паспорта, журналы учёта, акты приёмки.

Наличие допуска по электробезопасности соответствующей группы; наличие допуска и сертификатов по видам работ — преимущество.

Владение MS Office и специализированными инструментами аналитики; навыки управления проектами и бюджетирования.

Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, лидерство, способность принимать решения в аварийных ситуациях и эффективно коммуницировать со сторонними подрядчиками и внутренними подразделениями.

Должностные обязанности Главного энергетика

Обеспечение бесперебойного и безопасного энергоснабжения предприятия: контроль режимов работы источников, трансформаторных подстанций и распределительных сетей.

Мониторинг, анализ и оптимизация энергопотребления по объектам; формирование суточных, месячных и годовых балансов энергопотребления.

Организация и контроль профилактического обслуживания, ремонтов и пуско‑наладочных работ на энергетическом оборудовании.

Проведение энергоаудитов и разработка мероприятий по снижению энергопотребления, повышению КПД систем и оптимизации расходов.

Планирование и контроль реализации инвестиционных проектов и мероприятий по модернизации энергетического хозяйства.

Разработка технических заданий, участие в приёмке работ подрядчиков и контроле качества выполняемых работ.

Ведение и контроль журналов учёта электроэнергии, аварийных событий, командных распоряжений и закрытие замечаний по безопасности.

Обеспечение исполнения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативных документов при эксплуатации оборудования.

Настройка, внедрение и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR/EMS); подготовка данных для аналитики и отчётности.

Разработка регламентов, инструкций и эксплуатационной документации по энергетике; обеспечение соблюдения инструкций персоналом.

Организация обучения, инструктажей и аттестации ответственного персонала по безопасной эксплуатации электроустановок и энергосбережению.

Участие в расследовании аварий и инцидентов, подготовка предложений по предотвращению повторных нарушений и повышению надёжности систем.

Отчетность Главного энергетика

Главный энергетик подотчётен непосредственно главному инженеру (директору по эксплуатации) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по режимам работы энергосистем и отклонениям;

месячные и квартальные отчёты по энергопотреблению, балансы и аналитические материалы;

акты выполненных работ, приёмки и отчёты по энергоаудитам и проектам энергосбережения;

документы по авариям и инцидентам, планы корректирующих мероприятий;

планы развития энергетики, сметы и обоснования инвестиционных заявок.

Права Главного энергетика

Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и техническую документацию.

Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и несоответствий нормам безопасности.

Инициировать и контролировать привлечение подрядных организаций для проведения работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов и процедур закупки.

Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, оптимизации графиков нагрузки и сокращению энергозатрат.

Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности и обслуживанию энергетического оборудования.

Участвовать в согласовании технических решений и закупок оборудования для энергетики предприятия.

Критерии эффективности и ответственность Главного энергетика

Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности, своевременность профилактических работ.

Примеры целевых значений: Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия); Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (по проектам энергосбережения); Соблюдение планов профилактики — 100%; Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%; Экономия средств по проектам оптимизации — согласованный % от базового потребления.

Главный энергетик несёт ответственность за правильность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления, соблюдение норм электробезопасности и промышленной безопасности, своевременность устранения аварий. За нарушения могут применяться дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Главного энергетика в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор руководителей энергетических служб с проверкой практических навыков: расчёт нагрузок, энергоаудит, кейсы по аварийным ситуациям и управлению подрядчиками.

Оценка знания нормативов (ПТЭ/ПУЭ, ГОСТ, СНиП), опыта работы с SCADA/EMS/AMR и реализации проектов модернизации.

Проверка допусков по электробезопасности, сертификатов и успешных реализованных проектов по энергосбережению.

Организация тестовых заданий и интервью с техническим экспертом; сопровождение кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Главного энергетика, способного обеспечить надёжную эксплуатацию энергосистем, снизить энергозатраты и внедрить мероприятия по энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом.