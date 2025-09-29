Должностные обязанности Главный энергетик

Общие положения Главного энергетика

Главный энергетик — ключевой специалист, отвечающий за надёжную эксплуатацию, техническое обслуживание и стратегическое управление энергетическим хозяйством предприятия. Обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией, теплом и топливом, контролирует потребление, проводит энергоаудиты и внедряет мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Действует в соответствии с приказами руководства, нормативными актами (ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП), внутренними регламентами и требованиями по охране труда и промышленной безопасности, координируя работу с отделом главного инженера и смежными службами.

Квалификационные требования Главного энергетика

  • Высшее образование в области электротехники, энергетики, теплотехники или эквивалент (инженер‑энергетик).
  • Опыт работы в энергетике промышленных предприятий или службе эксплуатации: от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior) для руководящих функций.
  • Знание нормативов и правил эксплуатации электроустановок и тепловых систем: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТ, СНиП, нормативы по промышленной безопасности и охране труда.
  • Навыки эксплуатации и ремонта трансформаторных подстанций, распределительных сетей, ДГУ/ДЭС, котельных и систем охлаждения.
  • Опыт проведения энергоаудитов, расчётов электрических нагрузок, баланса энергопотребления и разработки мероприятий по энергосбережению.
  • Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS), навыки работы с ПО расчёта нагрузок (ETAP, SKM и пр.).
  • Навыки ведения технической документации: электрические схемы, P&ID, паспорта, журналы учёта, акты приёмки.
  • Наличие допуска по электробезопасности соответствующей группы; наличие допуска и сертификатов по видам работ — преимущество.
  • Владение MS Office и специализированными инструментами аналитики; навыки управления проектами и бюджетирования.
  • Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, лидерство, способность принимать решения в аварийных ситуациях и эффективно коммуницировать со сторонними подрядчиками и внутренними подразделениями.

Должностные обязанности Главного энергетика

  • Обеспечение бесперебойного и безопасного энергоснабжения предприятия: контроль режимов работы источников, трансформаторных подстанций и распределительных сетей.
  • Мониторинг, анализ и оптимизация энергопотребления по объектам; формирование суточных, месячных и годовых балансов энергопотребления.
  • Организация и контроль профилактического обслуживания, ремонтов и пуско‑наладочных работ на энергетическом оборудовании.
  • Проведение энергоаудитов и разработка мероприятий по снижению энергопотребления, повышению КПД систем и оптимизации расходов.
  • Планирование и контроль реализации инвестиционных проектов и мероприятий по модернизации энергетического хозяйства.
  • Разработка технических заданий, участие в приёмке работ подрядчиков и контроле качества выполняемых работ.
  • Ведение и контроль журналов учёта электроэнергии, аварийных событий, командных распоряжений и закрытие замечаний по безопасности.
  • Обеспечение исполнения требований ПТЭ, ПУЭ и других нормативных документов при эксплуатации оборудования.
  • Настройка, внедрение и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR/EMS); подготовка данных для аналитики и отчётности.
  • Разработка регламентов, инструкций и эксплуатационной документации по энергетике; обеспечение соблюдения инструкций персоналом.
  • Организация обучения, инструктажей и аттестации ответственного персонала по безопасной эксплуатации электроустановок и энергосбережению.
  • Участие в расследовании аварий и инцидентов, подготовка предложений по предотвращению повторных нарушений и повышению надёжности систем.

Отчетность Главного энергетика

Главный энергетик подотчётен непосредственно главному инженеру (директору по эксплуатации) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по режимам работы энергосистем и отклонениям;
  • месячные и квартальные отчёты по энергопотреблению, балансы и аналитические материалы;
  • акты выполненных работ, приёмки и отчёты по энергоаудитам и проектам энергосбережения;
  • документы по авариям и инцидентам, планы корректирующих мероприятий;
  • планы развития энергетики, сметы и обоснования инвестиционных заявок.

Права Главного энергетика

  • Запрашивать у структурных подразделений данные по потреблению, режимам работы оборудования и техническую документацию.
  • Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов и несоответствий нормам безопасности.
  • Инициировать и контролировать привлечение подрядных организаций для проведения работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов и процедур закупки.
  • Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, оптимизации графиков нагрузки и сокращению энергозатрат.
  • Требовать проведения обучения и аттестации персонала по электробезопасности и обслуживанию энергетического оборудования.
  • Участвовать в согласовании технических решений и закупок оборудования для энергетики предприятия.

Критерии эффективности и ответственность Главного энергетика

  • Основные KPI: надёжность энергоснабжения (количество и длительность аварий), снижение энергопотребления, выполнение плана энергосбережения, соблюдение нормативов безопасности, своевременность профилактических работ.
  • Примеры целевых значений:
    • Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия);
    • Снижение энергопотребления по инициативам — ≥ 5–15% в год (по проектам энергосбережения);
    • Соблюдение планов профилактики — 100%;
    • Процент выполнения мероприятий по энергоаудиту — ≥ 90%;
    • Экономия средств по проектам оптимизации — согласованный % от базового потребления.
  • Главный энергетик несёт ответственность за правильность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергопотребления, соблюдение норм электробезопасности и промышленной безопасности, своевременность устранения аварий. За нарушения могут применяться дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Главного энергетика в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор руководителей энергетических служб с проверкой практических навыков: расчёт нагрузок, энергоаудит, кейсы по аварийным ситуациям и управлению подрядчиками.
  • Оценка знания нормативов (ПТЭ/ПУЭ, ГОСТ, СНиП), опыта работы с SCADA/EMS/AMR и реализации проектов модернизации.
  • Проверка допусков по электробезопасности, сертификатов и успешных реализованных проектов по энергосбережению.
  • Организация тестовых заданий и интервью с техническим экспертом; сопровождение кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Главного энергетика, способного обеспечить надёжную эксплуатацию энергосистем, снизить энергозатраты и внедрить мероприятия по энергосбережению, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическим опытом.

