Общие положения Главного энергетика службы эксплуатации

Главный энергетик службы эксплуатации — руководящий инженер‑специалист, отвечающий за организацию и надзор за эксплуатацией энергетического хозяйства предприятия. Обеспечивает бесперебойное и эффективное снабжение объектной инфраструктуры электроэнергией, теплом и вспомогательными энергоресурсами; проводит энергоаудиты, внедряет мероприятия по энергосбережению и контролирует соответствие нормативам (ПТЭ, ПУЭ, СНиП). Действует на основании приказов руководства, внутренних регламентов, норм охраны труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Главного энергетика службы эксплуатации

Высшее образование в области электротехники, энергетики или смежных дисциплин (инженер‑энергетик).

Опыт работы в энергетике предприятия, службе эксплуатации или энергетической службе от 5 лет для позиции Главного энергетика.

Знание нормативных документов: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТы, СНиПы, правила промышленной безопасности и охраны труда.

Практические навыки эксплуатации и ремонта трансформаторных подстанций, распределительных сетей, ДГУ, котельных и систем отопления/охлаждения.

Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, энергобаланса и внедрения мероприятий по энергосбережению.

Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS) и навыки их внедрения/сопровождения.

Владение программами расчёта и моделирования (ETAP, SKM или аналогичными) — преимущество.

Наличие действующих допусков по электробезопасности и разрешений для управленческой деятельности.

Личные качества: аналитическое мышление, лидерство, ответственность, умение принимать решения в аварийных ситуациях и руководить персоналом.

Должностные обязанности Главного энергетика службы эксплуатации

Организация и контроль эксплуатации энергетического хозяйства предприятия: электроснабжение, теплогенерация, ДГУ, системы автоматизации.

Обеспечение бесперебойной работы источников энергии и систем распределения, оперативное управление режимами нагрузки.

Планирование и координация профилактических и ремонтных работ, утверждение графиков техобслуживания и технических осмотров.

Проведение энергоаудитов и мониторинг энергопотребления, формирование суточных/месячных/годовых энергобалансов.

Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению, оптимизации тарифов и управлению пиковыми нагрузками.

Подготовка технических заданий, контроль подрядных работ по энергетике и электроснабжению, приёмка выполненных работ.

Настройка и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR), обеспечение качества исходных данных для аналитики.

Разработка регламентов, инструкций и планов аварийного реагирования; участие в расследовании аварий и подготовке отчетов.

Управление персоналом энергетической службы: распределение обязанностей, обучение, аттестация и контроль соблюдения правил безопасности.

Бюджетирование энергозатрат, контроль расхода топлива и электроэнергии, инициирование мероприятий по снижению затрат.

Взаимодействие с внешними энергоснабжающими организациями, органами надзора и поставщиками оборудования.

Отчетность Главного энергетика службы эксплуатации

Главный энергетик подотчётен руководителю службы эксплуатации (главному инженеру, директору по эксплуатации) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по режимам работы и отклонениям энергопотребления;

месячные и годовые отчёты по энергопотреблению, энергобалансам и выполненным мероприятиям по энергоэффективности;

акты выполненных работ, протоколы проверок и приёмки подрядных работ;

отчёты по авариям, инцидентам и мероприятиям по их устранению (post‑mortem);

документацию по нормативным требованиям, журнал учёта и акты поверок измерительных приборов.

Права Главного энергетика службы эксплуатации

Запрашивать у структурных подразделений предприятия данные по потреблению, режимам работы технологического оборудования и техническую документацию.

Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов или нарушении норм безопасности.

Принимать решения о привлечении подрядных организаций для проведения работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов и регламентов.

Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, оптимизации графиков нагрузок и сокращению энергозатрат.

Требовать проведения обучения и аттестации сотрудников энергетической службы по электробезопасности и промышленной безопасности.

Участвовать в закупках оборудования и материалов по техническим требованиям и спецификациям.

Критерии эффективности и ответственность Главного энергетика службы эксплуатации

Критерии эффективности: надёжность энергоснабжения, снижение энергопотребления, выполнение планов технического обслуживания, соблюдение нормативов безопасности и сокращение затрат на энергию.

Примеры целевых значений KPI: Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия); Снижение энергопотребления по инициативным проектам — ≥ 5–15% в год; Выполнение планов профилактики и ремонта — 100%; Процент выполнения мероприятий по результатам энергоаудита — ≥ 90%; Достоверность учёта электроэнергии (ошибки учёта) — < 1%.

Главный энергетик несёт ответственность за корректность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергоресурсов, соблюдение требований электробезопасности и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними правилами и законодательством.

Подбор Главного энергетика службы эксплуатации в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и отбор специалистов с подтверждённым опытом эксплуатации энергетических систем, проведением энергоаудитов и внедрением мероприятий по энергосбережению.

Оценка знаний нормативов (ПТЭ/ПУЭ/СНиП), практических навыков работы с SCADA/AMR и опыта управления ремонтными работами.

Проверка кейсов по аварийным ситуациям, расчёту нагрузок и реализации энергоэффективных проектов.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период, гарантийная замена при несоответствии требованиям.

