Должностные обязанности Главный энергетик службы эксплуатации
Общие положения Главного энергетика службы эксплуатации
Главный энергетик службы эксплуатации — руководящий инженер‑специалист, отвечающий за организацию и надзор за эксплуатацией энергетического хозяйства предприятия. Обеспечивает бесперебойное и эффективное снабжение объектной инфраструктуры электроэнергией, теплом и вспомогательными энергоресурсами; проводит энергоаудиты, внедряет мероприятия по энергосбережению и контролирует соответствие нормативам (ПТЭ, ПУЭ, СНиП). Действует на основании приказов руководства, внутренних регламентов, норм охраны труда и промышленной безопасности.
Квалификационные требования Главного энергетика службы эксплуатации
- Высшее образование в области электротехники, энергетики или смежных дисциплин (инженер‑энергетик).
- Опыт работы в энергетике предприятия, службе эксплуатации или энергетической службе от 5 лет для позиции Главного энергетика.
- Знание нормативных документов: ПТЭ, ПУЭ, ГОСТы, СНиПы, правила промышленной безопасности и охраны труда.
- Практические навыки эксплуатации и ремонта трансформаторных подстанций, распределительных сетей, ДГУ, котельных и систем отопления/охлаждения.
- Опыт проведения энергоаудитов, расчётов нагрузок, энергобаланса и внедрения мероприятий по энергосбережению.
- Знание систем автоматизации и диспетчеризации (SCADA), ПЛК, систем учёта электроэнергии (AMR/EMS) и навыки их внедрения/сопровождения.
- Владение программами расчёта и моделирования (ETAP, SKM или аналогичными) — преимущество.
- Наличие действующих допусков по электробезопасности и разрешений для управленческой деятельности.
- Личные качества: аналитическое мышление, лидерство, ответственность, умение принимать решения в аварийных ситуациях и руководить персоналом.
Должностные обязанности Главного энергетика службы эксплуатации
- Организация и контроль эксплуатации энергетического хозяйства предприятия: электроснабжение, теплогенерация, ДГУ, системы автоматизации.
- Обеспечение бесперебойной работы источников энергии и систем распределения, оперативное управление режимами нагрузки.
- Планирование и координация профилактических и ремонтных работ, утверждение графиков техобслуживания и технических осмотров.
- Проведение энергоаудитов и мониторинг энергопотребления, формирование суточных/месячных/годовых энергобалансов.
- Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению, оптимизации тарифов и управлению пиковыми нагрузками.
- Подготовка технических заданий, контроль подрядных работ по энергетике и электроснабжению, приёмка выполненных работ.
- Настройка и сопровождение систем учёта и диспетчеризации (SCADA, AMR), обеспечение качества исходных данных для аналитики.
- Разработка регламентов, инструкций и планов аварийного реагирования; участие в расследовании аварий и подготовке отчетов.
- Управление персоналом энергетической службы: распределение обязанностей, обучение, аттестация и контроль соблюдения правил безопасности.
- Бюджетирование энергозатрат, контроль расхода топлива и электроэнергии, инициирование мероприятий по снижению затрат.
- Взаимодействие с внешними энергоснабжающими организациями, органами надзора и поставщиками оборудования.
Отчетность Главного энергетика службы эксплуатации
Главный энергетик подотчётен руководителю службы эксплуатации (главному инженеру, директору по эксплуатации) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по режимам работы и отклонениям энергопотребления;
- месячные и годовые отчёты по энергопотреблению, энергобалансам и выполненным мероприятиям по энергоэффективности;
- акты выполненных работ, протоколы проверок и приёмки подрядных работ;
- отчёты по авариям, инцидентам и мероприятиям по их устранению (post‑mortem);
- документацию по нормативным требованиям, журнал учёта и акты поверок измерительных приборов.
Права Главного энергетика службы эксплуатации
- Запрашивать у структурных подразделений предприятия данные по потреблению, режимам работы технологического оборудования и техническую документацию.
- Приостанавливать эксплуатацию оборудования и вводить временные ограничения при выявлении опасных режимов или нарушении норм безопасности.
- Принимать решения о привлечении подрядных организаций для проведения работ по энергетике в рамках утверждённых бюджетов и регламентов.
- Вносить предложения по модернизации энергетического хозяйства, оптимизации графиков нагрузок и сокращению энергозатрат.
- Требовать проведения обучения и аттестации сотрудников энергетической службы по электробезопасности и промышленной безопасности.
- Участвовать в закупках оборудования и материалов по техническим требованиям и спецификациям.
Критерии эффективности и ответственность Главного энергетика службы эксплуатации
- Критерии эффективности: надёжность энергоснабжения, снижение энергопотребления, выполнение планов технического обслуживания, соблюдение нормативов безопасности и сокращение затрат на энергию.
- Примеры целевых значений KPI:
- Количество аварийных отключений (год) — ≤ 2–4 (в зависимости от масштаба предприятия);
- Снижение энергопотребления по инициативным проектам — ≥ 5–15% в год;
- Выполнение планов профилактики и ремонта — 100%;
- Процент выполнения мероприятий по результатам энергоаудита — ≥ 90%;
- Достоверность учёта электроэнергии (ошибки учёта) — < 1%.
- Главный энергетик несёт ответственность за корректность режимов эксплуатации, достоверность учёта энергоресурсов, соблюдение требований электробезопасности и промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними правилами и законодательством.
Подбор Главного энергетика службы эксплуатации в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и отбор специалистов с подтверждённым опытом эксплуатации энергетических систем, проведением энергоаудитов и внедрением мероприятий по энергосбережению.
- Оценка знаний нормативов (ПТЭ/ПУЭ/СНиП), практических навыков работы с SCADA/AMR и опыта управления ремонтными работами.
- Проверка кейсов по аварийным ситуациям, расчёту нагрузок и реализации энергоэффективных проектов.
- Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период, гарантийная замена при несоответствии требованиям.
Для быстрого подбора Главного энергетика службы эксплуатации, способного обеспечить надёжную эксплуатацию энергетического хозяйства, снизить энергозатраты и повысить уровень безопасности — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём инженера с нужной квалификацией, допусками и реальными кейсами по оптимизации энергопотребления. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.