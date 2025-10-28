Должностные обязанности Главный инженер горного предприятия

Общие положения Главного инженера горного предприятия

Главный инженер горного предприятия — руководящий инженерно‑технический работник, ответственный за техническую политику, организацию безопасной и эффективной горной добычи, эксплуатацию горной и вспомогательной техники, выполнение проектных решений и соблюдение требований промышленной безопасности. Обеспечивает реализацию производственной программы, координирует горно‑геологические и горно‑технические работы, внедряет современные технологии горной механизации и метрологии в соответствии с нормативами, приказами руководства и требованиями горного надзора.

Квалификационные требования Главного инженера горного предприятия

  • Высшее профильное образование — горное, горно‑геологическое, горно‑металлургическое или эквивалент (инженер‑горняк).
  • Опыт работы в горной отрасли от 5 лет на руководящих или ведущих инженерных позициях; для крупных предприятий — от 8–10 лет.
  • Знание нормативов и правил: ПБ горных работ, ГОСТ, СНиП, ОТТиБ, требования Ростехнадзора (горный надзор), правила охраны труда и промышленной безопасности.
  • Опыт проектирования и внедрения технологий открытых и/или подземных горных работ, разработки карьеров, вскрышных работ, дегазации и контроля геотехнического состояния.
  • Навыки эксплуатации горной техники и оборудования: экскаваторы, буровые, карьерные самосвалы, конвейерные системы; понимание сервисного обслуживания и логистики.
  • Знание систем управления производством (MES), планирования горных работ, систем мониторинга геомеханики и SCADA — преимущество.
  • Опыт управления инвестиционными проектами, бюджетированием капитальных и эксплуатационных затрат.
  • Навыки организации аварийно‑спасательных работ, взаимодействия с горно‑спасательными службами и службами пожарной безопасности.
  • Личные качества: стратегическое мышление, лидерство, способность принимать оперативные решения при ЧС, ответственность, коммуникабельность.

Должностные обязанности Главного инженера горного предприятия

  • Формирование и реализация технической политики предприятия в части горных работ, техники и технологий добычи.
  • Организация планирования и контроля выполнения горно‑добычных работ: составление графиков, нарядов, балансов вскрышных и добычных работ.
  • Обеспечение безопасной эксплуатации горного оборудования и инфраструктуры, контроль выполнения требований ПБ и охраны труда.
  • Координация проектно‑технических работ: внесение изменений в проектную документацию, утверждение технологических карт и горных постановок.
  • Управление парком горной техники: подбор, техническое обслуживание, модернизация, графики ТО и планирование замен.
  • Внедрение мероприятий по повышению производительности, снижению операционных затрат и оптимизации горных процессов.
  • Обеспечение геотехнического мониторинга (контроль склонов, кровли, вскрыши), анализ рисков и принятие мер по стабилизации горных пород.
  • Организация и проведение энерго‑ и ресурсосберегающих мероприятий в горном производстве.
  • Обеспечение выполнения планов по охране труда, организации обучения, аттестации и инструктажей персонала по ПБ.
  • Координация аварийно‑спасательных работ при авариях, проведение расследований, подготовка предложений по устранению причин и предотвращению повторений.
  • Взаимодействие с органами горного надзора, экологического контроля, подрядчиками и подрядными организациями.
  • Участие в разработке годовых и инвестиционных планов, подготовке ТЭО, расчётов эффективности и технических заданий для подрядов.

Отчетность Главного инженера горного предприятия

Главный инженер подотчётен генеральному директору (директору по производству) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выполнению горных работ, отклонениям и рискам;
  • месячные и квартальные отчёты по добыче, вскрышным работам, производительности и топливно‑энергетическим затратам;
  • документы по инцидентам и авариям: акты, расследования, корректирующие мероприятия;
  • планы ТО и отчёты о состоянии парка техники, акты приёмки работ подрядчиков;
  • технические задания, сравнительный анализ альтернатив и расчёты по инвестиционным проектам.

Права Главного инженера горного предприятия

  • Запрашивать у структурных подразделений необходимые данные по горно‑геологическому состоянию, технике, запасам и планам работ.
  • Приостанавливать или ограничивать технологические операции при выявлении аварийных или опасных режимов до принятия мер по их устранению.
  • Утверждать технологические карты, регламенты и инструкции по производству работ в рамках делегированных полномочий.
  • Инициировать привлечение подрядчиков и специализированных служб (геология, горноспасатели) в рамках утверждённого бюджета и процедур.
  • Вносить предложения по модернизации, закупкам техники и внедрению цифровых систем управления производством.
  • Требовать проведения обучения, аттестации и проверки квалификации персонала в области ПБ и профессий горных работ.

Критерии эффективности и ответственность Главного инженера горного предприятия

  • Основные KPI: выполнение плана добычи и вскрышных работ, надёжность техники, уровень производства безаварийной работы, соблюдение норм ПБ, оптимизация затрат и своевременное введение инвестиционных проектов.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана добычи — ≥ 100% (по утверждённому плану);
    • Количество аварий/нарушений техники — ≤ 2–5 в год (в зависимости от масштаба);
    • Доля внеплановых простоев техники — ≤ 5% рабочего времени;
    • Снижение эксплуатационных затрат по инициативам — ≥ 5–15% в год;
    • Процент выполнения мероприятий по охране труда и ПБ — 100%.
  • Главный инженер несёт ответственность за техническую безопасность горных работ, корректность технических решений, достоверность отчётности и своевременное принятие мер при авариях. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Главного инженера горного предприятия в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор профильных кандидатов с проверкой практических кейсов: планирование горных работ, управление парком техники, расследование аварий.
  • Оценка знаний нормативов (ПБ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП), опыта взаимодействия с горным надзором и подрядчиками.
  • Тестирование навыков в реальных сценариях: кейсы по оптимизации вскрышных работ, кризис‑менеджменту и геотехническому мониторингу.
  • Проверка дипломов, допусков и сертификатов, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора главного инженера горного предприятия, способного обеспечить безопасность, эффективность и техническое развитие добычного производства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы найдём инженера с профильным образованием, практическим опытом в горной отрасли, допусками и успешными кейсами по оптимизации производства и обеспечению промышленной безопасности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить