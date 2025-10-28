Должностные обязанности Главный инженер горного предприятия
Общие положения Главного инженера горного предприятия
Главный инженер горного предприятия — руководящий инженерно‑технический работник, ответственный за техническую политику, организацию безопасной и эффективной горной добычи, эксплуатацию горной и вспомогательной техники, выполнение проектных решений и соблюдение требований промышленной безопасности. Обеспечивает реализацию производственной программы, координирует горно‑геологические и горно‑технические работы, внедряет современные технологии горной механизации и метрологии в соответствии с нормативами, приказами руководства и требованиями горного надзора.
Квалификационные требования Главного инженера горного предприятия
- Высшее профильное образование — горное, горно‑геологическое, горно‑металлургическое или эквивалент (инженер‑горняк).
- Опыт работы в горной отрасли от 5 лет на руководящих или ведущих инженерных позициях; для крупных предприятий — от 8–10 лет.
- Знание нормативов и правил: ПБ горных работ, ГОСТ, СНиП, ОТТиБ, требования Ростехнадзора (горный надзор), правила охраны труда и промышленной безопасности.
- Опыт проектирования и внедрения технологий открытых и/или подземных горных работ, разработки карьеров, вскрышных работ, дегазации и контроля геотехнического состояния.
- Навыки эксплуатации горной техники и оборудования: экскаваторы, буровые, карьерные самосвалы, конвейерные системы; понимание сервисного обслуживания и логистики.
- Знание систем управления производством (MES), планирования горных работ, систем мониторинга геомеханики и SCADA — преимущество.
- Опыт управления инвестиционными проектами, бюджетированием капитальных и эксплуатационных затрат.
- Навыки организации аварийно‑спасательных работ, взаимодействия с горно‑спасательными службами и службами пожарной безопасности.
- Личные качества: стратегическое мышление, лидерство, способность принимать оперативные решения при ЧС, ответственность, коммуникабельность.
Должностные обязанности Главного инженера горного предприятия
- Формирование и реализация технической политики предприятия в части горных работ, техники и технологий добычи.
- Организация планирования и контроля выполнения горно‑добычных работ: составление графиков, нарядов, балансов вскрышных и добычных работ.
- Обеспечение безопасной эксплуатации горного оборудования и инфраструктуры, контроль выполнения требований ПБ и охраны труда.
- Координация проектно‑технических работ: внесение изменений в проектную документацию, утверждение технологических карт и горных постановок.
- Управление парком горной техники: подбор, техническое обслуживание, модернизация, графики ТО и планирование замен.
- Внедрение мероприятий по повышению производительности, снижению операционных затрат и оптимизации горных процессов.
- Обеспечение геотехнического мониторинга (контроль склонов, кровли, вскрыши), анализ рисков и принятие мер по стабилизации горных пород.
- Организация и проведение энерго‑ и ресурсосберегающих мероприятий в горном производстве.
- Обеспечение выполнения планов по охране труда, организации обучения, аттестации и инструктажей персонала по ПБ.
- Координация аварийно‑спасательных работ при авариях, проведение расследований, подготовка предложений по устранению причин и предотвращению повторений.
- Взаимодействие с органами горного надзора, экологического контроля, подрядчиками и подрядными организациями.
- Участие в разработке годовых и инвестиционных планов, подготовке ТЭО, расчётов эффективности и технических заданий для подрядов.
Отчетность Главного инженера горного предприятия
Главный инженер подотчётен генеральному директору (директору по производству) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по выполнению горных работ, отклонениям и рискам;
- месячные и квартальные отчёты по добыче, вскрышным работам, производительности и топливно‑энергетическим затратам;
- документы по инцидентам и авариям: акты, расследования, корректирующие мероприятия;
- планы ТО и отчёты о состоянии парка техники, акты приёмки работ подрядчиков;
- технические задания, сравнительный анализ альтернатив и расчёты по инвестиционным проектам.
Права Главного инженера горного предприятия
- Запрашивать у структурных подразделений необходимые данные по горно‑геологическому состоянию, технике, запасам и планам работ.
- Приостанавливать или ограничивать технологические операции при выявлении аварийных или опасных режимов до принятия мер по их устранению.
- Утверждать технологические карты, регламенты и инструкции по производству работ в рамках делегированных полномочий.
- Инициировать привлечение подрядчиков и специализированных служб (геология, горноспасатели) в рамках утверждённого бюджета и процедур.
- Вносить предложения по модернизации, закупкам техники и внедрению цифровых систем управления производством.
- Требовать проведения обучения, аттестации и проверки квалификации персонала в области ПБ и профессий горных работ.
Критерии эффективности и ответственность Главного инженера горного предприятия
- Основные KPI: выполнение плана добычи и вскрышных работ, надёжность техники, уровень производства безаварийной работы, соблюдение норм ПБ, оптимизация затрат и своевременное введение инвестиционных проектов.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана добычи — ≥ 100% (по утверждённому плану);
- Количество аварий/нарушений техники — ≤ 2–5 в год (в зависимости от масштаба);
- Доля внеплановых простоев техники — ≤ 5% рабочего времени;
- Снижение эксплуатационных затрат по инициативам — ≥ 5–15% в год;
- Процент выполнения мероприятий по охране труда и ПБ — 100%.
- Главный инженер несёт ответственность за техническую безопасность горных работ, корректность технических решений, достоверность отчётности и своевременное принятие мер при авариях. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Подбор Главного инженера горного предприятия в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор профильных кандидатов с проверкой практических кейсов: планирование горных работ, управление парком техники, расследование аварий.
- Оценка знаний нормативов (ПБ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП), опыта взаимодействия с горным надзором и подрядчиками.
- Тестирование навыков в реальных сценариях: кейсы по оптимизации вскрышных работ, кризис‑менеджменту и геотехническому мониторингу.
- Проверка дипломов, допусков и сертификатов, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.
Для подбора главного инженера горного предприятия, способного обеспечить безопасность, эффективность и техническое развитие добычного производства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы найдём инженера с профильным образованием, практическим опытом в горной отрасли, допусками и успешными кейсами по оптимизации производства и обеспечению промышленной безопасности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.