Общие положения Главного инженера горного предприятия

Главный инженер горного предприятия — руководящий инженерно‑технический работник, ответственный за техническую политику, организацию безопасной и эффективной горной добычи, эксплуатацию горной и вспомогательной техники, выполнение проектных решений и соблюдение требований промышленной безопасности. Обеспечивает реализацию производственной программы, координирует горно‑геологические и горно‑технические работы, внедряет современные технологии горной механизации и метрологии в соответствии с нормативами, приказами руководства и требованиями горного надзора.

Квалификационные требования Главного инженера горного предприятия

Высшее профильное образование — горное, горно‑геологическое, горно‑металлургическое или эквивалент (инженер‑горняк).

Опыт работы в горной отрасли от 5 лет на руководящих или ведущих инженерных позициях; для крупных предприятий — от 8–10 лет.

Знание нормативов и правил: ПБ горных работ, ГОСТ, СНиП, ОТТиБ, требования Ростехнадзора (горный надзор), правила охраны труда и промышленной безопасности.

Опыт проектирования и внедрения технологий открытых и/или подземных горных работ, разработки карьеров, вскрышных работ, дегазации и контроля геотехнического состояния.

Навыки эксплуатации горной техники и оборудования: экскаваторы, буровые, карьерные самосвалы, конвейерные системы; понимание сервисного обслуживания и логистики.

Знание систем управления производством (MES), планирования горных работ, систем мониторинга геомеханики и SCADA — преимущество.

Опыт управления инвестиционными проектами, бюджетированием капитальных и эксплуатационных затрат.

Навыки организации аварийно‑спасательных работ, взаимодействия с горно‑спасательными службами и службами пожарной безопасности.

Личные качества: стратегическое мышление, лидерство, способность принимать оперативные решения при ЧС, ответственность, коммуникабельность.

Должностные обязанности Главного инженера горного предприятия

Формирование и реализация технической политики предприятия в части горных работ, техники и технологий добычи.

Организация планирования и контроля выполнения горно‑добычных работ: составление графиков, нарядов, балансов вскрышных и добычных работ.

Обеспечение безопасной эксплуатации горного оборудования и инфраструктуры, контроль выполнения требований ПБ и охраны труда.

Координация проектно‑технических работ: внесение изменений в проектную документацию, утверждение технологических карт и горных постановок.

Управление парком горной техники: подбор, техническое обслуживание, модернизация, графики ТО и планирование замен.

Внедрение мероприятий по повышению производительности, снижению операционных затрат и оптимизации горных процессов.

Обеспечение геотехнического мониторинга (контроль склонов, кровли, вскрыши), анализ рисков и принятие мер по стабилизации горных пород.

Организация и проведение энерго‑ и ресурсосберегающих мероприятий в горном производстве.

Обеспечение выполнения планов по охране труда, организации обучения, аттестации и инструктажей персонала по ПБ.

Координация аварийно‑спасательных работ при авариях, проведение расследований, подготовка предложений по устранению причин и предотвращению повторений.

Взаимодействие с органами горного надзора, экологического контроля, подрядчиками и подрядными организациями.

Участие в разработке годовых и инвестиционных планов, подготовке ТЭО, расчётов эффективности и технических заданий для подрядов.

Отчетность Главного инженера горного предприятия

Главный инженер подотчётен генеральному директору (директору по производству) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по выполнению горных работ, отклонениям и рискам;

месячные и квартальные отчёты по добыче, вскрышным работам, производительности и топливно‑энергетическим затратам;

документы по инцидентам и авариям: акты, расследования, корректирующие мероприятия;

планы ТО и отчёты о состоянии парка техники, акты приёмки работ подрядчиков;

технические задания, сравнительный анализ альтернатив и расчёты по инвестиционным проектам.

Права Главного инженера горного предприятия

Запрашивать у структурных подразделений необходимые данные по горно‑геологическому состоянию, технике, запасам и планам работ.

Приостанавливать или ограничивать технологические операции при выявлении аварийных или опасных режимов до принятия мер по их устранению.

Утверждать технологические карты, регламенты и инструкции по производству работ в рамках делегированных полномочий.

Инициировать привлечение подрядчиков и специализированных служб (геология, горноспасатели) в рамках утверждённого бюджета и процедур.

Вносить предложения по модернизации, закупкам техники и внедрению цифровых систем управления производством.

Требовать проведения обучения, аттестации и проверки квалификации персонала в области ПБ и профессий горных работ.

Критерии эффективности и ответственность Главного инженера горного предприятия

Основные KPI: выполнение плана добычи и вскрышных работ, надёжность техники, уровень производства безаварийной работы, соблюдение норм ПБ, оптимизация затрат и своевременное введение инвестиционных проектов.

Примеры целевых значений: Выполнение плана добычи — ≥ 100% (по утверждённому плану); Количество аварий/нарушений техники — ≤ 2–5 в год (в зависимости от масштаба); Доля внеплановых простоев техники — ≤ 5% рабочего времени; Снижение эксплуатационных затрат по инициативам — ≥ 5–15% в год; Процент выполнения мероприятий по охране труда и ПБ — 100%.

Главный инженер несёт ответственность за техническую безопасность горных работ, корректность технических решений, достоверность отчётности и своевременное принятие мер при авариях. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Главного инженера горного предприятия в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор профильных кандидатов с проверкой практических кейсов: планирование горных работ, управление парком техники, расследование аварий.

Оценка знаний нормативов (ПБ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП), опыта взаимодействия с горным надзором и подрядчиками.

Тестирование навыков в реальных сценариях: кейсы по оптимизации вскрышных работ, кризис‑менеджменту и геотехническому мониторингу.

Проверка дипломов, допусков и сертификатов, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора главного инженера горного предприятия, способного обеспечить безопасность, эффективность и техническое развитие добычного производства, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы найдём инженера с профильным образованием, практическим опытом в горной отрасли, допусками и успешными кейсами по оптимизации производства и обеспечению промышленной безопасности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.