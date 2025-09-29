Должностные обязанности Главный специалист КЖ

Общие положения Главного специалиста КЖ

Главный специалист КЖ — инженер‑проектировщик, отвечающий за разработку и контроль раздела КЖ (конструкции железобетонные) проектной документации, расчёты железобетонных конструкций и их рабочую детализацию. Обеспечивает соответствие конструктивных решений нормативным требованиям (СП, СНиП, ГОСТ), техническому заданию и архитектурным решениям, координирует взаимодействие с подрядчиками и смежными разделами проекта. Действует в рамках приказов руководства, проектных регламентов и требований по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Главного специалиста КЖ

  • Высшее образование в области строительной или гражданской инженерии (специализация — железобетонные конструкции, строительные конструкции).
  • Опыт проектирования железобетонных конструкций от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативной базы: СП, СНиП, ГОСТ, требования по сейсмике, пожарной и промышленной безопасности.
  • Умение выполнять расчёты по предельным состояниям I и II, расчёт на стойкость, устойчивость, вычисление армирования.
  • Навыки разработки рабочих чертежей КЖ, спецификаций, ведомостей арматуры и узлов.
  • Опыт согласования проектной документации с надзорными органами и сопровождения экспертиз.
  • Владение профильным ПО: LIRA-SAPRLIRA\text{-}SAPRLIRA-SAPR, Autodesk Robot, SCAD, ETABS, Tekla Structures, Revit/Autodesk Revit Structure, AutoCAD, плюс Excel для расчётов и ведомостей.
  • Наличие допуска/сертификата проектировщика и предпочтительно членство в СРО проектировщиков — преимущество.
  • Понимание строительных технологий, требований к бетону и арматуре, методов контроля качества на стройплощадке.
  • Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в междисциплинарной команде, навыки технической коммуникации.

Должностные обязанности Главного специалиста КЖ

  • Выполнение расчётов железобетонных конструкций, подбор сечений и армирования, проверка несущей способности элементов.
  • Разработка рабочей документации КЖ: чертежи, узлы, спецификации, ведомости арматуры и железобетонных изделий.
  • Координация конструктивных решений с архитектурой, КМ (металлоконструкции), ОВиК и другими разделами проекта.
  • Подготовка технических заданий и исходных данных для расчётов, сбор и анализ строительных нагрузок.
  • Проверка и согласование проектной документации, внесение корректировок по замечаниям экспертиз и заказчика.
  • Участие в экспертизе проектов, подготовка обоснований и расчётных отчётов для государственных/независимых проверок.
  • Контроль соответствия проектных решений строительным материалам и технологическим требованиям; разработка узловых решений и типовых деталей.
  • Взаимодействие со смежными подразделениями и подрядчиками при изготовлении и монтажe ЖБИ; проверка монтажных схем и чертежей изготовителей.
  • Авторский надзор и выезды на строительную площадку для контроля соответствия реализации проектной документации.
  • Ведение проектной документации, журналов замечаний, актов приемки и отчётной документации по КЖ.
  • Участие в оптимизации конструктивных решений для снижения стоимости и сокращения сроков строительства без потери прочностных характеристик.

Отчетность Главного специалиста КЖ

Главный специалист КЖ подотчётен руководителю проектного отдела (главному инженеру проекта) и предоставляет:

  • расчётные обоснования и отчёты по конструкциям;
  • комплект рабочей документации КЖ (чертежи, ведомости, спецификации);
  • акты сверки и отчёты по замечаниям экспертиз и инспекций;
  • протоколы выездов на объект и авторского надзора;
  • технические задания и акты приёмки работ подрядчиков по узлам и элементам конструкций.

Права Главного специалиста КЖ

  • Запрашивать у проектных и заказных подразделений исходные данные, геотехнические отчёты, результаты обследований и исполнительную документацию.
  • Останавливать согласование решений и требовать доработки при выявлении критических ошибок в расчётах или несоответствий нормативам.
  • Давать технические задания подрядчикам и специализированным организациям по подготовке узлов, чертежей и специзделий.
  • Принимать участие в выборе поставщиков и фабрик по изготовлению ЖБИ, вносить требования к качеству и методам контроля.
  • Инициировать проверку расчётов и решение спорных технических вопросов с привлечением экспертов и руководства.

Критерии эффективности и ответственность Главного специалиста КЖ

  • Основные KPI: точность и полнота проектной документации КЖ, число замечаний при экспертизе, соответствие реализации проекту, скорость выполнения расчётов и комплектов КЖ, отсутствие конструктивных дефектов на объекте.
  • Примеры целевых значений: 
    • Количество замечаний при экспертизе на комплект КЖ — ≤ 1–2 (в зависимости от сложности);
    • Своевременность сдачи комплектов КЖ в проектный график — ≥ 95%;
    • Процент несоответствий проекта и реализации (по актам) — < 1–2%;
    • Участие в снижении стоимости конструктивной части проекта — ≥ 3–8% за счёт оптимизации решений.
  • Главный специалист КЖ несёт ответственность за техническую корректность расчётов и рабочих чертежей, соблюдение нормативов и требований безопасности, а также за ошибки, приведшие к перерасходу материалов или нарушению сроков. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

Подбор Главного специалиста КЖ в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор инженеров‑проектировщиков КЖ с проверкой практических навыков: расчёты по ПСС/СП, разработка рабочих чертежей и ведомостей арматуры.
  • Оценка владения профильным ПО (LIRA‑SAPR, Robot, Tekla, Revit), опыта прохождения экспертиз и наличия допусков/членства в СРО.
  • Проверка реальных кейсов: проверка расчётных обоснований, примеров рабочих чертежей и отчётов авторского надзора.
  • Поддержка при адаптации: probation‑период, сопровождение вхождения в проект и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Главного специалиста КЖ, способного обеспечить качественную проектную документацию, корректные расчёты и надёжное сопровождение конструктивной части проекта, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём инженера с нужной квалификацией, опытом работы с ЖБ‑конструкциями и подтверждёнными кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

