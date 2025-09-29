Общие положения Главного специалиста КЖ

Главный специалист КЖ — инженер‑проектировщик, отвечающий за разработку и контроль раздела КЖ (конструкции железобетонные) проектной документации, расчёты железобетонных конструкций и их рабочую детализацию. Обеспечивает соответствие конструктивных решений нормативным требованиям (СП, СНиП, ГОСТ), техническому заданию и архитектурным решениям, координирует взаимодействие с подрядчиками и смежными разделами проекта. Действует в рамках приказов руководства, проектных регламентов и требований по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Главного специалиста КЖ

Высшее образование в области строительной или гражданской инженерии (специализация — железобетонные конструкции, строительные конструкции).

Опыт проектирования железобетонных конструкций от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативной базы: СП, СНиП, ГОСТ, требования по сейсмике, пожарной и промышленной безопасности.

Умение выполнять расчёты по предельным состояниям I и II, расчёт на стойкость, устойчивость, вычисление армирования.

Навыки разработки рабочих чертежей КЖ, спецификаций, ведомостей арматуры и узлов.

Опыт согласования проектной документации с надзорными органами и сопровождения экспертиз.

Владение профильным ПО: LIRA-SAPRLIRA\text{-}SAPRLIRA-SAPR, Autodesk Robot, SCAD, ETABS, Tekla Structures, Revit/Autodesk Revit Structure, AutoCAD, плюс Excel для расчётов и ведомостей.

Наличие допуска/сертификата проектировщика и предпочтительно членство в СРО проектировщиков — преимущество.

Понимание строительных технологий, требований к бетону и арматуре, методов контроля качества на стройплощадке.

Внимательность к деталям, ответственность, умение работать в междисциплинарной команде, навыки технической коммуникации.

Должностные обязанности Главного специалиста КЖ

Выполнение расчётов железобетонных конструкций, подбор сечений и армирования, проверка несущей способности элементов.

Разработка рабочей документации КЖ: чертежи, узлы, спецификации, ведомости арматуры и железобетонных изделий.

Координация конструктивных решений с архитектурой, КМ (металлоконструкции), ОВиК и другими разделами проекта.

Подготовка технических заданий и исходных данных для расчётов, сбор и анализ строительных нагрузок.

Проверка и согласование проектной документации, внесение корректировок по замечаниям экспертиз и заказчика.

Участие в экспертизе проектов, подготовка обоснований и расчётных отчётов для государственных/независимых проверок.

Контроль соответствия проектных решений строительным материалам и технологическим требованиям; разработка узловых решений и типовых деталей.

Взаимодействие со смежными подразделениями и подрядчиками при изготовлении и монтажe ЖБИ; проверка монтажных схем и чертежей изготовителей.

Авторский надзор и выезды на строительную площадку для контроля соответствия реализации проектной документации.

Ведение проектной документации, журналов замечаний, актов приемки и отчётной документации по КЖ.

Участие в оптимизации конструктивных решений для снижения стоимости и сокращения сроков строительства без потери прочностных характеристик.

Отчетность Главного специалиста КЖ

Главный специалист КЖ подотчётен руководителю проектного отдела (главному инженеру проекта) и предоставляет:

расчётные обоснования и отчёты по конструкциям;

комплект рабочей документации КЖ (чертежи, ведомости, спецификации);

акты сверки и отчёты по замечаниям экспертиз и инспекций;

протоколы выездов на объект и авторского надзора;

технические задания и акты приёмки работ подрядчиков по узлам и элементам конструкций.

Права Главного специалиста КЖ

Запрашивать у проектных и заказных подразделений исходные данные, геотехнические отчёты, результаты обследований и исполнительную документацию.

Останавливать согласование решений и требовать доработки при выявлении критических ошибок в расчётах или несоответствий нормативам.

Давать технические задания подрядчикам и специализированным организациям по подготовке узлов, чертежей и специзделий.

Принимать участие в выборе поставщиков и фабрик по изготовлению ЖБИ, вносить требования к качеству и методам контроля.

Инициировать проверку расчётов и решение спорных технических вопросов с привлечением экспертов и руководства.

Критерии эффективности и ответственность Главного специалиста КЖ

Основные KPI: точность и полнота проектной документации КЖ, число замечаний при экспертизе, соответствие реализации проекту, скорость выполнения расчётов и комплектов КЖ, отсутствие конструктивных дефектов на объекте.

Примеры целевых значений: Количество замечаний при экспертизе на комплект КЖ — ≤ 1–2 (в зависимости от сложности); Своевременность сдачи комплектов КЖ в проектный график — ≥ 95%; Процент несоответствий проекта и реализации (по актам) — < 1–2%; Участие в снижении стоимости конструктивной части проекта — ≥ 3–8% за счёт оптимизации решений.

Главный специалист КЖ несёт ответственность за техническую корректность расчётов и рабочих чертежей, соблюдение нормативов и требований безопасности, а также за ошибки, приведшие к перерасходу материалов или нарушению сроков. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

