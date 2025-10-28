Должностные обязанности Горнорабочий
Общие положения Горнорабочего
Горнорабочий — рабочий, выполняющий подготовительные, горно‑рудные и добычные работы на подземных или открытых горных выработках. Обеспечивает безопасную и эффективную добычу полезных ископаемых (угля, руд, строительного камня и т.д.), эксплуатацию горного оборудования, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Действует в соответствии с производственными инструкциями, проектной документацией (ППР, ППРК), приказами руководства и нормативными актами горной отрасли.
Квалификационные требования Горнорабочего
- Среднее профессиональное образование по специальностям горного дела, горных машин, подземных работ либо профильная подготовка на рабочей специальности.
- Наличие действующих медсправок, допусков к работе в условиях вредных и опасных производств.
- Опыт работы в горной отрасли: от 1 года для начального уровня; 2–5 лет для опытного горнорабочего.
- Знание технологий разработки (подземная выемка, камерно‑столбовая система, забойные работы, открытые карьеры).
- Навыки работы с горным оборудованием: бурильно‑взрывные установки, экскаваторы, погрузчики, комбайны, конвейерные системы.
- Знание правил проведения взрывных работ, правил ПБ, ГОСТов и нормативных документов отрасли.
- Владение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), умение использовать системы сигнализации и газоанализаторы.
- Умение читать горные планы, разрезы, техническую документацию, схемы вентиляции.
- Личные качества: ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, внимательность к технике безопасности.
Должностные обязанности Горнорабочего
- Выполнение работ по добыче полезных ископаемых в соответствии с ППР, технологическими картами и указаниями руководителя участка.
- Подготовка рабочего места в забое/карьере: крепление выработок, установка и проверка крепежных систем, обеспечение устойчивости горных массивов.
- Эксплуатация горного оборудования и машин, проведение пуско‑наладочных и повседневных проверок состояния техники.
- Организация и участие в бурильно‑взрывных работах при наличии соответствующих допусков: подготовка и безопасное проведение ВР.
- Обеспечение вентиляции рабочих площадок, контроль газовой обстановки, своевременное использование газоанализаторов и средств защиты.
- Погрузочно‑разгрузочные работы, транспортировка породы/руды в пределах участка, обслуживание конвейерных линий.
- Выполнение текущего технического обслуживания и мелкого ремонта оборудования; участие в плановом ремонте под руководством механиков.
- Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, участие в инструктажах и учениях по аварийным ситуациям.
- Ведение производственной и технологической документации: сменные журналы, наряды‑поручения, акты по взрывным работам.
- Участие в мероприятиях по повышению производительности и сокращению производственных потерь.
Отчетность Горнорабочего
Горнорабочий подотчётен мастеру смены/начальнику участка и предоставляет:
- сменные журналы о выполненных работах и параметрах производства;
- акты и протоколы по проведённым взрывным работам (при необходимости);
- отчёты о неисправностях оборудования и предложениях по ремонту;
- данные по объёму добычи, переработке и отгрузке по смене;
- сообщения о происшествиях, нарушениях техники безопасности и принятых мерах.
Права Горнорабочего
- Требовать у руководства и служб обеспечения предоставления исправного оборудования, СИЗ и инструментов для безопасной работы.
- Остановить работу при выявлении опасных условий или признаков аварии и немедленно сообщить руководству.
- Запрашивать необходимые инструкции, технологические карты и информацию по выполняемым работам.
- Предлагать мероприятия по улучшению безопасности, повышению производительности и снижению потерь.
- Принимать участие в комиссиях по расследованию происшествий и давать показания по фактам нарушения техники безопасности.
Критерии эффективности и ответственность Горнорабочего
- Основные KPI: объём добычи (т/смена), соблюдение норм производительности, уровень соблюдения техники безопасности (отсутствие инцидентов), состояние оборудования и своевременность ремонта.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана добычи по смене ≥ 100% (в зависимости от норм на участке);
- Количество производственных травм и ЧП — 0;
- Показатель простоев оборудования по вине рабочего — ≤ 2% рабочего времени;
- Соблюдение нормативов по качеству крепления выработок — 100%.
- Горнорабочий несёт ответственность за безопасное выполнение работ, сохранность оборудования, корректность ведения сменной документации и соблюдение нормативов промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными правилами и законодательством.
