Общие положения Горнорабочего

Горнорабочий — рабочий, выполняющий подготовительные, горно‑рудные и добычные работы на подземных или открытых горных выработках. Обеспечивает безопасную и эффективную добычу полезных ископаемых (угля, руд, строительного камня и т.д.), эксплуатацию горного оборудования, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Действует в соответствии с производственными инструкциями, проектной документацией (ППР, ППРК), приказами руководства и нормативными актами горной отрасли.

Квалификационные требования Горнорабочего

Среднее профессиональное образование по специальностям горного дела, горных машин, подземных работ либо профильная подготовка на рабочей специальности.

Наличие действующих медсправок, допусков к работе в условиях вредных и опасных производств.

Опыт работы в горной отрасли: от 1 года для начального уровня; 2–5 лет для опытного горнорабочего.

Знание технологий разработки (подземная выемка, камерно‑столбовая система, забойные работы, открытые карьеры).

Навыки работы с горным оборудованием: бурильно‑взрывные установки, экскаваторы, погрузчики, комбайны, конвейерные системы.

Знание правил проведения взрывных работ, правил ПБ, ГОСТов и нормативных документов отрасли.

Владение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), умение использовать системы сигнализации и газоанализаторы.

Умение читать горные планы, разрезы, техническую документацию, схемы вентиляции.

Личные качества: ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, внимательность к технике безопасности.

Должностные обязанности Горнорабочего

Выполнение работ по добыче полезных ископаемых в соответствии с ППР, технологическими картами и указаниями руководителя участка.

Подготовка рабочего места в забое/карьере: крепление выработок, установка и проверка крепежных систем, обеспечение устойчивости горных массивов.

Эксплуатация горного оборудования и машин, проведение пуско‑наладочных и повседневных проверок состояния техники.

Организация и участие в бурильно‑взрывных работах при наличии соответствующих допусков: подготовка и безопасное проведение ВР.

Обеспечение вентиляции рабочих площадок, контроль газовой обстановки, своевременное использование газоанализаторов и средств защиты.

Погрузочно‑разгрузочные работы, транспортировка породы/руды в пределах участка, обслуживание конвейерных линий.

Выполнение текущего технического обслуживания и мелкого ремонта оборудования; участие в плановом ремонте под руководством механиков.

Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, участие в инструктажах и учениях по аварийным ситуациям.

Ведение производственной и технологической документации: сменные журналы, наряды‑поручения, акты по взрывным работам.

Участие в мероприятиях по повышению производительности и сокращению производственных потерь.

Отчетность Горнорабочего

Горнорабочий подотчётен мастеру смены/начальнику участка и предоставляет:

сменные журналы о выполненных работах и параметрах производства;

акты и протоколы по проведённым взрывным работам (при необходимости);

отчёты о неисправностях оборудования и предложениях по ремонту;

данные по объёму добычи, переработке и отгрузке по смене;

сообщения о происшествиях, нарушениях техники безопасности и принятых мерах.

Права Горнорабочего

Требовать у руководства и служб обеспечения предоставления исправного оборудования, СИЗ и инструментов для безопасной работы.

Остановить работу при выявлении опасных условий или признаков аварии и немедленно сообщить руководству.

Запрашивать необходимые инструкции, технологические карты и информацию по выполняемым работам.

Предлагать мероприятия по улучшению безопасности, повышению производительности и снижению потерь.

Принимать участие в комиссиях по расследованию происшествий и давать показания по фактам нарушения техники безопасности.

Критерии эффективности и ответственность Горнорабочего

Основные KPI: объём добычи (т/смена), соблюдение норм производительности, уровень соблюдения техники безопасности (отсутствие инцидентов), состояние оборудования и своевременность ремонта.

Примеры целевых значений: Выполнение плана добычи по смене ≥ 100% (в зависимости от норм на участке); Количество производственных травм и ЧП — 0; Показатель простоев оборудования по вине рабочего — ≤ 2% рабочего времени; Соблюдение нормативов по качеству крепления выработок — 100%.

Горнорабочий несёт ответственность за безопасное выполнение работ, сохранность оборудования, корректность ведения сменной документации и соблюдение нормативов промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными правилами и законодательством.

Подбор Горнорабочих в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор горнорабочих с проверкой практических навыков: работа в забое/карьере, подготовка выработок, эксплуатация горного оборудования, безопасность при ВР. Оцениваем:

соответствие профобразованию и наличию медицинских допусков;

опыт работы в аналогичных условиях (подземные/открытые разработки);

наличие допусков к взрывным работам и навыков работы с системами вентиляции и газообнаружения;

умение работать в команде и следовать инструкциям в аварийных ситуациях.

Мы сопровождаем адаптацию кандидата, probation‑период и гарантируем замену при несоответствии.

Для оперативного подбора горнорабочего, способного обеспечить безопасную и эффективную добычу, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать рабочего с нужными допусками, опытом и готовностью к работе в специфичных горно‑добывающих условиях.