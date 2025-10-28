Должностные обязанности Горнорабочий

Общие положения Горнорабочего

Горнорабочий — рабочий, выполняющий подготовительные, горно‑рудные и добычные работы на подземных или открытых горных выработках. Обеспечивает безопасную и эффективную добычу полезных ископаемых (угля, руд, строительного камня и т.д.), эксплуатацию горного оборудования, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Действует в соответствии с производственными инструкциями, проектной документацией (ППР, ППРК), приказами руководства и нормативными актами горной отрасли.

Квалификационные требования Горнорабочего

  • Среднее профессиональное образование по специальностям горного дела, горных машин, подземных работ либо профильная подготовка на рабочей специальности.
  • Наличие действующих медсправок, допусков к работе в условиях вредных и опасных производств.
  • Опыт работы в горной отрасли: от 1 года для начального уровня; 2–5 лет для опытного горнорабочего.
  • Знание технологий разработки (подземная выемка, камерно‑столбовая система, забойные работы, открытые карьеры).
  • Навыки работы с горным оборудованием: бурильно‑взрывные установки, экскаваторы, погрузчики, комбайны, конвейерные системы.
  • Знание правил проведения взрывных работ, правил ПБ, ГОСТов и нормативных документов отрасли.
  • Владение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), умение использовать системы сигнализации и газоанализаторы.
  • Умение читать горные планы, разрезы, техническую документацию, схемы вентиляции.
  • Личные качества: ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, внимательность к технике безопасности.

Должностные обязанности Горнорабочего

  • Выполнение работ по добыче полезных ископаемых в соответствии с ППР, технологическими картами и указаниями руководителя участка.
  • Подготовка рабочего места в забое/карьере: крепление выработок, установка и проверка крепежных систем, обеспечение устойчивости горных массивов.
  • Эксплуатация горного оборудования и машин, проведение пуско‑наладочных и повседневных проверок состояния техники.
  • Организация и участие в бурильно‑взрывных работах при наличии соответствующих допусков: подготовка и безопасное проведение ВР.
  • Обеспечение вентиляции рабочих площадок, контроль газовой обстановки, своевременное использование газоанализаторов и средств защиты.
  • Погрузочно‑разгрузочные работы, транспортировка породы/руды в пределах участка, обслуживание конвейерных линий.
  • Выполнение текущего технического обслуживания и мелкого ремонта оборудования; участие в плановом ремонте под руководством механиков.
  • Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, участие в инструктажах и учениях по аварийным ситуациям.
  • Ведение производственной и технологической документации: сменные журналы, наряды‑поручения, акты по взрывным работам.
  • Участие в мероприятиях по повышению производительности и сокращению производственных потерь.

Отчетность Горнорабочего

Горнорабочий подотчётен мастеру смены/начальнику участка и предоставляет:

  • сменные журналы о выполненных работах и параметрах производства;
  • акты и протоколы по проведённым взрывным работам (при необходимости);
  • отчёты о неисправностях оборудования и предложениях по ремонту;
  • данные по объёму добычи, переработке и отгрузке по смене;
  • сообщения о происшествиях, нарушениях техники безопасности и принятых мерах.

Права Горнорабочего

  • Требовать у руководства и служб обеспечения предоставления исправного оборудования, СИЗ и инструментов для безопасной работы.
  • Остановить работу при выявлении опасных условий или признаков аварии и немедленно сообщить руководству.
  • Запрашивать необходимые инструкции, технологические карты и информацию по выполняемым работам.
  • Предлагать мероприятия по улучшению безопасности, повышению производительности и снижению потерь.
  • Принимать участие в комиссиях по расследованию происшествий и давать показания по фактам нарушения техники безопасности.

Критерии эффективности и ответственность Горнорабочего

  • Основные KPI: объём добычи (т/смена), соблюдение норм производительности, уровень соблюдения техники безопасности (отсутствие инцидентов), состояние оборудования и своевременность ремонта.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана добычи по смене ≥ 100% (в зависимости от норм на участке);
    • Количество производственных травм и ЧП — 0;
    • Показатель простоев оборудования по вине рабочего — ≤ 2% рабочего времени;
    • Соблюдение нормативов по качеству крепления выработок — 100%.
  • Горнорабочий несёт ответственность за безопасное выполнение работ, сохранность оборудования, корректность ведения сменной документации и соблюдение нормативов промышленной безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными правилами и законодательством.

Подбор Горнорабочих в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор горнорабочих с проверкой практических навыков: работа в забое/карьере, подготовка выработок, эксплуатация горного оборудования, безопасность при ВР. Оцениваем:

  • соответствие профобразованию и наличию медицинских допусков;
  • опыт работы в аналогичных условиях (подземные/открытые разработки);
  • наличие допусков к взрывным работам и навыков работы с системами вентиляции и газообнаружения;
  • умение работать в команде и следовать инструкциям в аварийных ситуациях.

Мы сопровождаем адаптацию кандидата, probation‑период и гарантируем замену при несоответствии.

Для оперативного подбора горнорабочего, способного обеспечить безопасную и эффективную добычу, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать рабочего с нужными допусками, опытом и готовностью к работе в специфичных горно‑добывающих условиях.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить