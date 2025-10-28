Должностные обязанности Горный инженер-проектировщик

Общие положения Горного инженера‑проектировщика

Горный инженер‑проектировщик — специалист, выполняющий проектирование горных работ (подземных и открытых), разработку проектной документации по разработке месторождений, обеспечению горной безопасности и оптимизации производственных процессов. Обеспечивает технико‑экономическое обоснование горно‑технических решений, расчёты устойчивости горных выработок, схемы крепления, разработку ППР/ППРк и комплектов рабочих чертежей. Действует в соответствии с законодательством в сфере недропользования, нормативами (ГОСТ, СНиП, правила горной безопасности), внутренними регламентами и распоряжениями руководства.

Квалификационные требования Горного инженера‑проектировщика

  • Высшее образование по специальности «Горное дело», «Подземная разработка», «Открытые горные работы» или эквивалент.
  • Опыт проектной/производственной работы в горной отрасли от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативов и правил: Правила безопасности в горных работах, СНиП, ГОСТ, ПБ, локальные регламенты по охране труда и промышленной безопасности.
  • Навыки горнотехнических расчётов: устойчивость откосов и выработок, расчёт крепления, моделирование деформаций горных масс.
  • Опыт проектирования вентиляции шахт и лав, оценки газо‑ и пылеопасности, организации проветривания.
  • Практические навыки по горно‑технической документации: ППР, ППРк, технологические карты, расчёты взрывных работ.
  • Владение ПО: AutoCAD, Micromine/Surpac/Datamine, Plaxis, Ventsim, специализированные расчётные пакеты и Excel (макросы).
  • Опыт взаимодействия с геологами, взрывниками, геотехниками, проконтролировать буровзрывные работы и горно‑капитальные мероприятия.
  • Знание основ экологического регулирования и рекультивации территорий (при необходимости).
  • Наличие допусков и аттестаций по промышленной безопасности — преимущество.
  • Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, умение принимать решения в аварийных условиях, навыки планирования и командной работы.

Должностные обязанности Горного инженера‑проектировщика

  • Разработка проектной документации на горные работы: технологические схемы, ППР/ППРк, рабочие чертежи, спецификации и сметы.
  • Выполнение горно‑технических расчётов: устойчивость откосов и выработок, расчёт крепления, оценка боковых давлений, расчёт параметров вентиляции.
  • Проектирование схем разработки месторождений (подземная и открытая), определение параметров подготовки и добычи, подбор методов механизации.
  • Подготовка и согласование планов буровзрывных работ, расчёт нужных ВР, контроль соблюдения нормативов по взрывобезопасности.
  • Разработка мероприятий по обеспечению горной безопасности, мониторингу деформаций, установке геодинамических датчиков и систем контроля.
  • Взаимодействие с геологией, ОТиПБ, экологии, подрядчиками и подрядными организациями при проектировании и вводе в эксплуатацию горных объектов.
  • Сопровождение проектных решений на этапе строительства и пусконаладки, участие в приёмке горно‑капитальных работ.
  • Подготовка обоснований и расчётов для ТЭО, технико‑экономических разделов проекта и расчётов по затратам.
  • Обеспечение соответствия проектной документации нормативным требованиям и участие в согласованиях с контролирующими органами.
  • Ведение журналов, отчётной документации, чертежей и электронных баз данных проекта.
  • Обучение и консультации оперативного персонала по новым технологическим решениям и вопросам безопасности.

Отчетность Горного инженера‑проектировщика

Горный инженер‑проектировщик подотчётен начальнику проектного отдела / главному инженеру и предоставляет:

  • рабочие чертежи, ППР/ППРк и комплект проектной документации в установленные сроки;
  • технические отчёты и расчёты устойчивости, вентиляции и взрывных работ;
  • еженедельные/ежемесячные сводки по статусу проектов и согласований;
  • акты приёма работ и сопроводительную документацию по внедрению проектных решений;
  • документы по инцидентам и предложения по корректирующим мероприятиям.

Права Горного инженера‑проектировщика

  • Запрашивать у структурных подразделений, геологов и подрядчиков необходимую инженерно‑техническую информацию, исходные данные и результаты обследований.
  • Приостанавливать или требовать приостановки работ при выявлении опасных или нестабильных горно‑технических условий до принятия мер по безопасности.
  • Вносить предложения по изменению технологических схем, креплению и методам разработки для повышения безопасности и эффективности.
  • Подписывать техническую документацию и акты в пределах делегированных полномочий.
  • Инициировать экспертизу проектных решений и привлечение специализированных организаций для расчётов и инструментального контроля.

Критерии эффективности и ответственность Горного инженера‑проектировщика

  • Основные KPI: соблюдение сроков разработки проектной документации, соответствие проектов требованиям безопасности, отсутствие аварий и инцидентов в проектируемых зонах, точность расчётов и экономическая обоснованность решений.
  • Примеры целевых значений:
    • Сдача проектной документации в срок — 100%;
    • Число аварийных событий, связанных с проектными решениями — 0;
    • Отклонение фактических затрат от сметы — ≤ ±5%;
    • Уровень выполнения рекомендаций по мониторингу и креплению — ≥ 95%.
  • Горный инженер‑проектировщик несёт ответственность за корректность проектных расчётов, соблюдение нормативов горной безопасности, качество подготовленной документации и обоснованность технологических решений. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Горных инженеров‑проектировщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор горных инженеров‑проектировщиков с проверкой практических навыков: горно‑технические расчёты, проектирование ППР/ППРк, кейсы по креплению и вентиляции.
  • Оценка знаний нормативной базы (Правила безопасности, СНиП, ГОСТ), опыта работы с программным обеспечением (AutoCAD, Surpac, Ventsim, Plaxis).
  • Проверка опыта ведения согласований, взаимодействия с контролирующими органами и реализации проектных решений на производстве.
  • Поддержка при адаптации специалиста, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора горного инженера‑проектировщика, способного подготовить надёжную проектную документацию, обеспечить безопасность горных работ и снизить технические риски, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическими кейсами.

