Общие положения Горного инженера‑проектировщика

Горный инженер‑проектировщик — специалист, выполняющий проектирование горных работ (подземных и открытых), разработку проектной документации по разработке месторождений, обеспечению горной безопасности и оптимизации производственных процессов. Обеспечивает технико‑экономическое обоснование горно‑технических решений, расчёты устойчивости горных выработок, схемы крепления, разработку ППР/ППРк и комплектов рабочих чертежей. Действует в соответствии с законодательством в сфере недропользования, нормативами (ГОСТ, СНиП, правила горной безопасности), внутренними регламентами и распоряжениями руководства.

Квалификационные требования Горного инженера‑проектировщика

Высшее образование по специальности «Горное дело», «Подземная разработка», «Открытые горные работы» или эквивалент.

Опыт проектной/производственной работы в горной отрасли от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативов и правил: Правила безопасности в горных работах, СНиП, ГОСТ, ПБ, локальные регламенты по охране труда и промышленной безопасности.

Навыки горнотехнических расчётов: устойчивость откосов и выработок, расчёт крепления, моделирование деформаций горных масс.

Опыт проектирования вентиляции шахт и лав, оценки газо‑ и пылеопасности, организации проветривания.

Практические навыки по горно‑технической документации: ППР, ППРк, технологические карты, расчёты взрывных работ.

Владение ПО: AutoCAD, Micromine/Surpac/Datamine, Plaxis, Ventsim, специализированные расчётные пакеты и Excel (макросы).

Опыт взаимодействия с геологами, взрывниками, геотехниками, проконтролировать буровзрывные работы и горно‑капитальные мероприятия.

Знание основ экологического регулирования и рекультивации территорий (при необходимости).

Наличие допусков и аттестаций по промышленной безопасности — преимущество.

Личные качества: аналитическое мышление, ответственность, умение принимать решения в аварийных условиях, навыки планирования и командной работы.

Должностные обязанности Горного инженера‑проектировщика

Разработка проектной документации на горные работы: технологические схемы, ППР/ППРк, рабочие чертежи, спецификации и сметы.

Выполнение горно‑технических расчётов: устойчивость откосов и выработок, расчёт крепления, оценка боковых давлений, расчёт параметров вентиляции.

Проектирование схем разработки месторождений (подземная и открытая), определение параметров подготовки и добычи, подбор методов механизации.

Подготовка и согласование планов буровзрывных работ, расчёт нужных ВР, контроль соблюдения нормативов по взрывобезопасности.

Разработка мероприятий по обеспечению горной безопасности, мониторингу деформаций, установке геодинамических датчиков и систем контроля.

Взаимодействие с геологией, ОТиПБ, экологии, подрядчиками и подрядными организациями при проектировании и вводе в эксплуатацию горных объектов.

Сопровождение проектных решений на этапе строительства и пусконаладки, участие в приёмке горно‑капитальных работ.

Подготовка обоснований и расчётов для ТЭО, технико‑экономических разделов проекта и расчётов по затратам.

Обеспечение соответствия проектной документации нормативным требованиям и участие в согласованиях с контролирующими органами.

Ведение журналов, отчётной документации, чертежей и электронных баз данных проекта.

Обучение и консультации оперативного персонала по новым технологическим решениям и вопросам безопасности.

Отчетность Горного инженера‑проектировщика

Горный инженер‑проектировщик подотчётен начальнику проектного отдела / главному инженеру и предоставляет:

рабочие чертежи, ППР/ППРк и комплект проектной документации в установленные сроки;

технические отчёты и расчёты устойчивости, вентиляции и взрывных работ;

еженедельные/ежемесячные сводки по статусу проектов и согласований;

акты приёма работ и сопроводительную документацию по внедрению проектных решений;

документы по инцидентам и предложения по корректирующим мероприятиям.

Права Горного инженера‑проектировщика

Запрашивать у структурных подразделений, геологов и подрядчиков необходимую инженерно‑техническую информацию, исходные данные и результаты обследований.

Приостанавливать или требовать приостановки работ при выявлении опасных или нестабильных горно‑технических условий до принятия мер по безопасности.

Вносить предложения по изменению технологических схем, креплению и методам разработки для повышения безопасности и эффективности.

Подписывать техническую документацию и акты в пределах делегированных полномочий.

Инициировать экспертизу проектных решений и привлечение специализированных организаций для расчётов и инструментального контроля.

Критерии эффективности и ответственность Горного инженера‑проектировщика

Основные KPI: соблюдение сроков разработки проектной документации, соответствие проектов требованиям безопасности, отсутствие аварий и инцидентов в проектируемых зонах, точность расчётов и экономическая обоснованность решений.

Примеры целевых значений: Сдача проектной документации в срок — 100%; Число аварийных событий, связанных с проектными решениями — 0; Отклонение фактических затрат от сметы — ≤ ±5%; Уровень выполнения рекомендаций по мониторингу и креплению — ≥ 95%.

Горный инженер‑проектировщик несёт ответственность за корректность проектных расчётов, соблюдение нормативов горной безопасности, качество подготовленной документации и обоснованность технологических решений. За нарушения применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

