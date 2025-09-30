Общие положения Графического дизайнера

Графический дизайнер — специалист, отвечающий за визуальную коммуникацию бренда, разработку макетов для цифровых и печатных носителей, создание бренд‑материалов и поддержку маркетинговых кампаний. Обеспечивает качество визуала, соответствие бренд‑гайдам и задачам бизнеса. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и задач руководителя (арт‑директора, marketing lead).

Квалификационные требования Графического дизайнера

Профильное образование: высшее или среднее специальное (дизайн, графика, визуальные коммуникации) либо эквивалентный практический опыт.

Коммерческий опыт в графическом/веб‑дизайне от 1–2 лет (Junior), 2–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).

Владение инструментами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Sketch; базовые знания After Effects — преимущество.

Понимание принципов типографики, колористики, композиции, верстки и подготовки макетов к печати.

Базовые навыки вёрстки: HTML/CSS — преимущество для взаимодействия с фронтенд‑командой.

Опыт работы с брендингом, разработкой логотипов, презентаций и рекламных материалов.

Навыки создания адаптивных дизайн‑макетов для web и мобильных платформ, знание принципов UI/UX.

Умение работать с дизайн‑системами, компонентными библиотеками и экспортом ассетов для разработки.

Коммуникабельность, аккуратность, умение работать в срок и в многозадачном режиме.

Портфолио с завершёнными проектами — обязательно.

Должностные обязанности Графического дизайнера

Разработка концепций и визуальных решений для маркетинговых кампаний, digital‑каналов и офлайн‑материалов.

Создание брендированных материалов: логотипы, гайды, фирменные шаблоны, презентации, полиграфия, POS‑материалы.

Дизайн интерфейсов и прототипирование экранов для web и mobile в Figma/Sketch с передачей готовых макетов в разработку.

Подготовка макетов к печати (цветовые профили, резолюция, резервы, экспорты), взаимодействие с типографиями.

Разработка баннеров, рекламных креативов для соцсетей, email‑рассылок и landing page.

Подготовка анимаций и простых видеороликов для digital (After Effects) совместно с motion‑специалистами.

Поддержание и развитие дизайн‑системы, создание и актуализация UI‑компонентов.

Участие в брифингах, генерация идей, презентация концепций внутри команды и заказчику.

Ведение и обновление портфолио и библиотеки графических ресурсов.

Соблюдение сроков и стандартов качества, корректировка макетов по результатам тестирования и обратной связи.

Отчетность Графического дизайнера

Графический дизайнер подотчётен арт‑директору/руководителю отдела маркетинга и предоставляет:

еженедельные статусы по текущим задачам и срокам;

исходники и финальные файлы макетов по проектам;

отчёты по выполненным кампаниям (креативы, варианты, KPI визуала по A/B);

документацию по дизайн‑системе и файл‑структуре.

Права Графического дизайнера

Запрашивать у маркетинга, продукта и менеджеров по проектам необходимые материалы и технические задания для разработки креативов.

Вносить предложения по улучшению визуальной коммуникации, бренд‑гайдов и интерфейсов.

Останавливать запуск креативов/публикаций при обнаружении критических несоответствий бренд‑требованиям или юридическим ограничениям.

Использовать внешних подрядчиков (фрилансеров, типографии) в рамках согласованного бюджета и процедур.

Предлагать и внедрять оптимизации рабочего процесса (шаблоны, автоматизация экспорта, библиотека ассетов).

Критерии эффективности и ответственность Графического дизайнера

Основные KPI: соблюдение дедлайнов, соответствие бренду, конверсия креативов, качество макетов (ошибки подготовки к печати/вёрстке), эффективность A/B‑тестов визуала.

Примеры целевых значений: Соблюдение сроков выполнения задач ≥ 95%; Ошибки в подготовке к печати / отклонённые макеты < 1–2%; Рост кликабельности рекламных креативов (CTR) по проектам ≥ 10% при оптимизации визуала; Удовлетворённость внутренних заказчиков (оценка) ≥ 4.5/5.

Дизайнер несёт ответственность за авторские права (использование стоков и лицензий), корректность макетов, соблюдение бренд‑стандарта и своевременную передачу ассетов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.

Подбор Графических дизайнеров в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор дизайнеров с проверкой портфолио, практических кейсов и навыков в Figma/Adobe.

Тестовые задания: редизайн лендинга, создание бренд‑материалов, подготовка макета к печати.

Оценка soft‑skills: коммуникация с продуктом, способность работать по брифу и в сжатые сроки.

Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора графического дизайнера, который создаст сильный визуал для вашего бренда, подготовит макеты к печати и внедрит дизайн‑систему, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным опытом, портфолио и личной совместимостью с вашей командой. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.