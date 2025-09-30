Должностные обязанности Графический дизайнер
Общие положения Графического дизайнера
Графический дизайнер — специалист, отвечающий за визуальную коммуникацию бренда, разработку макетов для цифровых и печатных носителей, создание бренд‑материалов и поддержку маркетинговых кампаний. Обеспечивает качество визуала, соответствие бренд‑гайдам и задачам бизнеса. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и задач руководителя (арт‑директора, marketing lead).
Квалификационные требования Графического дизайнера
- Профильное образование: высшее или среднее специальное (дизайн, графика, визуальные коммуникации) либо эквивалентный практический опыт.
- Коммерческий опыт в графическом/веб‑дизайне от 1–2 лет (Junior), 2–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).
- Владение инструментами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Sketch; базовые знания After Effects — преимущество.
- Понимание принципов типографики, колористики, композиции, верстки и подготовки макетов к печати.
- Базовые навыки вёрстки: HTML/CSS — преимущество для взаимодействия с фронтенд‑командой.
- Опыт работы с брендингом, разработкой логотипов, презентаций и рекламных материалов.
- Навыки создания адаптивных дизайн‑макетов для web и мобильных платформ, знание принципов UI/UX.
- Умение работать с дизайн‑системами, компонентными библиотеками и экспортом ассетов для разработки.
- Коммуникабельность, аккуратность, умение работать в срок и в многозадачном режиме.
- Портфолио с завершёнными проектами — обязательно.
- Разработка концепций и визуальных решений для маркетинговых кампаний, digital‑каналов и офлайн‑материалов.
- Создание брендированных материалов: логотипы, гайды, фирменные шаблоны, презентации, полиграфия, POS‑материалы.
- Дизайн интерфейсов и прототипирование экранов для web и mobile в Figma/Sketch с передачей готовых макетов в разработку.
- Подготовка макетов к печати (цветовые профили, резолюция, резервы, экспорты), взаимодействие с типографиями.
- Разработка баннеров, рекламных креативов для соцсетей, email‑рассылок и landing page.
- Подготовка анимаций и простых видеороликов для digital (After Effects) совместно с motion‑специалистами.
- Поддержание и развитие дизайн‑системы, создание и актуализация UI‑компонентов.
- Участие в брифингах, генерация идей, презентация концепций внутри команды и заказчику.
- Ведение и обновление портфолио и библиотеки графических ресурсов.
- Соблюдение сроков и стандартов качества, корректировка макетов по результатам тестирования и обратной связи.
Отчетность Графического дизайнера
Графический дизайнер подотчётен арт‑директору/руководителю отдела маркетинга и предоставляет:
- еженедельные статусы по текущим задачам и срокам;
- исходники и финальные файлы макетов по проектам;
- отчёты по выполненным кампаниям (креативы, варианты, KPI визуала по A/B);
- документацию по дизайн‑системе и файл‑структуре.
Права Графического дизайнера
- Запрашивать у маркетинга, продукта и менеджеров по проектам необходимые материалы и технические задания для разработки креативов.
- Вносить предложения по улучшению визуальной коммуникации, бренд‑гайдов и интерфейсов.
- Останавливать запуск креативов/публикаций при обнаружении критических несоответствий бренд‑требованиям или юридическим ограничениям.
- Использовать внешних подрядчиков (фрилансеров, типографии) в рамках согласованного бюджета и процедур.
- Предлагать и внедрять оптимизации рабочего процесса (шаблоны, автоматизация экспорта, библиотека ассетов).
Критерии эффективности и ответственность Графического дизайнера
- Основные KPI: соблюдение дедлайнов, соответствие бренду, конверсия креативов, качество макетов (ошибки подготовки к печати/вёрстке), эффективность A/B‑тестов визуала.
- Примеры целевых значений:
- Соблюдение сроков выполнения задач ≥ 95%;
- Ошибки в подготовке к печати / отклонённые макеты < 1–2%;
- Рост кликабельности рекламных креативов (CTR) по проектам ≥ 10% при оптимизации визуала;
- Удовлетворённость внутренних заказчиков (оценка) ≥ 4.5/5.
- Дизайнер несёт ответственность за авторские права (использование стоков и лицензий), корректность макетов, соблюдение бренд‑стандарта и своевременную передачу ассетов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.
Подбор Графических дизайнеров в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор дизайнеров с проверкой портфолио, практических кейсов и навыков в Figma/Adobe.
- Тестовые задания: редизайн лендинга, создание бренд‑материалов, подготовка макета к печати.
- Оценка soft‑skills: коммуникация с продуктом, способность работать по брифу и в сжатые сроки.
- Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора графического дизайнера, который создаст сильный визуал для вашего бренда, подготовит макеты к печати и внедрит дизайн‑систему, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным опытом, портфолио и личной совместимостью с вашей командой. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.