Должностные обязанности Графический дизайнер

Общие положения Графического дизайнера

Графический дизайнер — специалист, отвечающий за визуальную коммуникацию бренда, разработку макетов для цифровых и печатных носителей, создание бренд‑материалов и поддержку маркетинговых кампаний. Обеспечивает качество визуала, соответствие бренд‑гайдам и задачам бизнеса. Действует в рамках маркетинговой стратегии компании, внутренних регламентов и задач руководителя (арт‑директора, marketing lead).

Квалификационные требования Графического дизайнера

  • Профильное образование: высшее или среднее специальное (дизайн, графика, визуальные коммуникации) либо эквивалентный практический опыт.
  • Коммерческий опыт в графическом/веб‑дизайне от 1–2 лет (Junior), 2–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).
  • Владение инструментами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, Sketch; базовые знания After Effects — преимущество.
  • Понимание принципов типографики, колористики, композиции, верстки и подготовки макетов к печати.
  • Базовые навыки вёрстки: HTML/CSS — преимущество для взаимодействия с фронтенд‑командой.
  • Опыт работы с брендингом, разработкой логотипов, презентаций и рекламных материалов.
  • Навыки создания адаптивных дизайн‑макетов для web и мобильных платформ, знание принципов UI/UX.
  • Умение работать с дизайн‑системами, компонентными библиотеками и экспортом ассетов для разработки.
  • Коммуникабельность, аккуратность, умение работать в срок и в многозадачном режиме.
  • Портфолио с завершёнными проектами — обязательно.

Должностные обязанности Графического дизайнера

  • Разработка концепций и визуальных решений для маркетинговых кампаний, digital‑каналов и офлайн‑материалов.
  • Создание брендированных материалов: логотипы, гайды, фирменные шаблоны, презентации, полиграфия, POS‑материалы.
  • Дизайн интерфейсов и прототипирование экранов для web и mobile в Figma/Sketch с передачей готовых макетов в разработку.
  • Подготовка макетов к печати (цветовые профили, резолюция, резервы, экспорты), взаимодействие с типографиями.
  • Разработка баннеров, рекламных креативов для соцсетей, email‑рассылок и landing page.
  • Подготовка анимаций и простых видеороликов для digital (After Effects) совместно с motion‑специалистами.
  • Поддержание и развитие дизайн‑системы, создание и актуализация UI‑компонентов.
  • Участие в брифингах, генерация идей, презентация концепций внутри команды и заказчику.
  • Ведение и обновление портфолио и библиотеки графических ресурсов.
  • Соблюдение сроков и стандартов качества, корректировка макетов по результатам тестирования и обратной связи.

Отчетность Графического дизайнера

Графический дизайнер подотчётен арт‑директору/руководителю отдела маркетинга и предоставляет:

  • еженедельные статусы по текущим задачам и срокам;
  • исходники и финальные файлы макетов по проектам;
  • отчёты по выполненным кампаниям (креативы, варианты, KPI визуала по A/B);
  • документацию по дизайн‑системе и файл‑структуре.

Права Графического дизайнера

  • Запрашивать у маркетинга, продукта и менеджеров по проектам необходимые материалы и технические задания для разработки креативов.
  • Вносить предложения по улучшению визуальной коммуникации, бренд‑гайдов и интерфейсов.
  • Останавливать запуск креативов/публикаций при обнаружении критических несоответствий бренд‑требованиям или юридическим ограничениям.
  • Использовать внешних подрядчиков (фрилансеров, типографии) в рамках согласованного бюджета и процедур.
  • Предлагать и внедрять оптимизации рабочего процесса (шаблоны, автоматизация экспорта, библиотека ассетов).

Критерии эффективности и ответственность Графического дизайнера

  • Основные KPI: соблюдение дедлайнов, соответствие бренду, конверсия креативов, качество макетов (ошибки подготовки к печати/вёрстке), эффективность A/B‑тестов визуала.
  • Примеры целевых значений:
    • Соблюдение сроков выполнения задач ≥ 95%;
    • Ошибки в подготовке к печати / отклонённые макеты < 1–2%;
    • Рост кликабельности рекламных креативов (CTR) по проектам ≥ 10% при оптимизации визуала;
    • Удовлетворённость внутренних заказчиков (оценка) ≥ 4.5/5.
  • Дизайнер несёт ответственность за авторские права (использование стоков и лицензий), корректность макетов, соблюдение бренд‑стандарта и своевременную передачу ассетов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами.

Подбор Графических дизайнеров в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор дизайнеров с проверкой портфолио, практических кейсов и навыков в Figma/Adobe.
  • Тестовые задания: редизайн лендинга, создание бренд‑материалов, подготовка макета к печати.
  • Оценка soft‑skills: коммуникация с продуктом, способность работать по брифу и в сжатые сроки.
  • Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора графического дизайнера, который создаст сильный визуал для вашего бренда, подготовит макеты к печати и внедрит дизайн‑систему, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужным опытом, портфолио и личной совместимостью с вашей командой. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить