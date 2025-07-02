Должностные обязанности Инспектор участка входящей корреспонденции отдела (отделения, группы) документационного обеспечения

Должностная обязанность Инспектора участка входящей корреспонденции отдела (отделения, группы) документационного обеспечения

Общие положения:

Инспектор участка входящей корреспонденции отдела (отделения, группы) документационного обеспечения играет важную роль в обработке и учете входящей корреспонденции. Задача инспектора заключается в организации работы с входящими исходящими документами, их распределении, обработке и учете.

Квалификационные требования:

— Среднее или высшее образование.
— Знание принципов работы с документами и корреспонденцией.
— Опыт работы в сфере документационного обеспечения или архивного дела.
— Навыки организации и управления процессом обработки документов.

Должностные обязанности:

— Прием и регистрация входящей корреспонденции в соответствии с установленными процедурами.
— Распределение документов между отделами и исполнителями.
— Контроль за соблюдением сроков обработки и ответов на входящую корреспонденцию.
— Ведение учета и документации по входящей корреспонденции.
— Содействие в организации эффективного обмена информацией между отделами и с внешними организациями.

Отчетность:

Инспектор участка входящей корреспонденции отчитывается перед руководством о ходе и результатах работы с входящей корреспонденцией. Отчеты могут включать информацию о количестве обработанных документов, сроках выполнения и других важных данных.

Права:

Инспектор участка входящей корреспонденции имеет право:
— Проводить обработку, распределение и учет входящей корреспонденции.
— Получать необходимую информацию от сотрудников и внешних контрагентов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инспектор участка входящей корреспонденции несет ответственность за точную и своевременную обработку входящих документов, правильное распределение и учет корреспонденции. Оценка эффективности может быть основана на соблюдении сроков обработки, точности учета и обеспечении эффективного обмена информацией.

 

