Должностная обязанность Инспектора, ответственного за архив, отдела (отделения)

Общие положения:

Инспектор, ответственный за архив, отдела (отделения), играет важную роль в организации и управлении архивными процессами и документами в компании. Задача инспектора заключается в обеспечении правильного хранения, классификации, поиска и доступа к архивной информации.

Квалификационные требования:

— Среднее или высшее образование.

— Знание принципов работы с архивной документацией.

— Опыт работы в области архивного дела.

— Навыки работы с архивными системами и программами.

Должностные обязанности:

— Организация работы по систематизации, классификации и учету архивных документов.

— Обеспечение сохранности архивных материалов и соблюдения установленных правил хранения.

— Подготовка документов для передачи в архив и контроль за их возвратом.

— Проведение поиска и предоставление архивной информации по запросам сотрудников и внешних сторон.

— Обеспечение соблюдения требований по защите информации и конфиденциальности данных.

Отчетность:

Инспектор, ответственный за архив, отчитывается перед руководством о ходе и результатах работы с архивной документацией. Отчеты могут включать информацию о состоянии архива, выполненных работах, обращениях и запросах на предоставление информации.

Права:

Инспектор, ответственный за архив, имеет право:

— Обеспечивать доступ к архивной документации с учетом установленных правил и требований.

— Проводить инвентаризацию и проверку архивных материалов.

— Запрашивать дополнительную информацию и материалы для обеспечения архивных процессов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инспектор, ответственный за архив, несет ответственность за правильную организацию и учет архивных документов, обеспечение их доступности, сохранности и конфиденциальности. Критерии эффективности могут включать точность классификации и учета документов, эффективность поиска и предоставления архивной информации, а также соблюдение требований по защите информации.

