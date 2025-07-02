Должностные обязанности Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа
Должностная обязанность Инспектора экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа
Общие положения:
Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа играет важную роль в документационном обеспечении таможенных процедур и контроле за перевозкой грузов через таможенную границу. Задача инспектора заключается в обеспечении организации и контроле за документацией, связанной с экспедированием грузов и прохождением таможенных процедур.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области экономики, таможенного дела или эквивалент.
— Знание таможенного законодательства и процедур экспедирования грузов.
— Опыт работы в таможенной службе или связанных с таможенными процедурами областях.
— Навыки работы с документацией и таможенными системами.
Должностные обязанности:
— Организация и контроль за процессом экспедирования грузов через таможенную границу.
— Проверка и обработка документации, связанной с таможенными процедурами и экспедированием грузов.
— Контроль за соответствием документов требованиям таможенного законодательства и экспортно-импортным регламентам.
— Взаимодействие с таможенными органами, перевозчиками и сторонними организациями по вопросам экспедиции грузов.
Отчетность:
Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа отчитывается о ходе и результате работы по экспедированию грузов перед руководством. Отчеты могут включать информацию о количестве обработанных грузов, соответствии документов требованиям и статистической информации.
Права:
Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа имеет право:
— Проводить проверку и обработку документов, связанных с экспедированием грузов.
— Взаимодействовать с таможенными органами и сторонними организациями по вопросам экспедирования грузов.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Инспектор экспедиционного отдела (отделения, группы) документационного обеспечения таможенного органа несет ответственность за правильную и точную обработку документации, соответствие документов требованиям таможенного законодательства и успешное выполнение таможенных процедур. Критерии эффективности могут включать своевременное проведение экспедирования грузов, соблюдение соответствующих правил и процедур, а также минимизацию ошибок и нарушений.
