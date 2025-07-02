Должностная обязанность Инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения, осуществляющего регистрацию приказов

Общие положения:

Инспектор отдела (отделения) документационного обеспечения, осуществляющий регистрацию приказов, играет важную роль в обеспечении правильной и своевременной регистрации и обработки приказов в компании. Задача инспектора заключается в регистрации приказов, контроле их исполнения, поддержании порядка в документации и соблюдении норм и требований по регистрации приказов.

Квалификационные требования:

— Среднее или высшее образование, предпочтительно в области документоведения, делопроизводства или архивоведения.

— Знание норм и правил регистрации и обработки приказов.

— Опыт работы в обработке документов и организации делопроизводства, предпочтительно в государственных органах.

— Навыки работы с электронными документооборотными системами и программами.

Должностные обязанности:

— Регистрация приказов в соответствии с требованиями и установленными процедурами.

— Контроль и обеспечение исполнения приказов.

— Поддержание порядка и правильное хранение документов в отделе (отделении).

— Предоставление информации о приказах и их исполнении при необходимости.

— Подготовка отчетов и предоставление статистической информации по регистрации приказов.

Отчетность:

Инспектор отчитывается перед руководством и отделом о регистрации приказов, предоставляя отчеты и статистическую информацию. Отчеты могут также включать рекомендации и предложения по улучшению работы в области регистрации приказов.

Права:

Инспектор имеет право:

— Регистрировать приказы в соответствии с установленными процедурами.

— Проверять исполнение приказов и обеспечивать их соблюдение.

— Требовать предоставление необходимой информации о приказах и их исполнении.

Критерии эффективности и ответственность:

Инспектор несет ответственность за точность и своевременность регистрации приказов, исполнение приказов, соблюдение норм и требований по регистрации. Оценка эффективности может быть основана на точности регистрации, своевременном контроле исполнения, правильной обработке документов и соблюдении конфиденциальности информации.

