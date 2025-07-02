Должностные обязанности Инспектор отдела (отделения) документационного обеспечения, осуществляющего регистрацию приказов

Должностная обязанность Инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения, осуществляющего регистрацию приказов

Общие положения:

Инспектор отдела (отделения) документационного обеспечения, осуществляющий регистрацию приказов, играет важную роль в обеспечении правильной и своевременной регистрации и обработки приказов в компании. Задача инспектора заключается в регистрации приказов, контроле их исполнения, поддержании порядка в документации и соблюдении норм и требований по регистрации приказов.

Квалификационные требования:

— Среднее или высшее образование, предпочтительно в области документоведения, делопроизводства или архивоведения.
— Знание норм и правил регистрации и обработки приказов.
— Опыт работы в обработке документов и организации делопроизводства, предпочтительно в государственных органах.
— Навыки работы с электронными документооборотными системами и программами.

Должностные обязанности:

— Регистрация приказов в соответствии с требованиями и установленными процедурами.
— Контроль и обеспечение исполнения приказов.
— Поддержание порядка и правильное хранение документов в отделе (отделении).
— Предоставление информации о приказах и их исполнении при необходимости.
— Подготовка отчетов и предоставление статистической информации по регистрации приказов.

Отчетность:

Инспектор отчитывается перед руководством и отделом о регистрации приказов, предоставляя отчеты и статистическую информацию. Отчеты могут также включать рекомендации и предложения по улучшению работы в области регистрации приказов.

Права:

Инспектор имеет право:
— Регистрировать приказы в соответствии с установленными процедурами.
— Проверять исполнение приказов и обеспечивать их соблюдение.
— Требовать предоставление необходимой информации о приказах и их исполнении.

Критерии эффективности и ответственность:

Инспектор несет ответственность за точность и своевременность регистрации приказов, исполнение приказов, соблюдение норм и требований по регистрации. Оценка эффективности может быть основана на точности регистрации, своевременном контроле исполнения, правильной обработке документов и соблюдении конфиденциальности информации.

 

Для подбора опытного и эффективного Инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения, осуществляющего регистрацию приказов, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по документационному обеспечению в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить