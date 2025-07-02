Должностные обязанности Интернет-маркетолог

Должностная обязанность Интернет-маркетолога

Общие положения:

Интернет-маркетолог играет важную роль в развитии компании, привлечении новых клиентов и продвижении продуктов и услуг в онлайн-среде. Интернет-маркетолог отвечает за разработку и реализацию маркетинговых стратегий в интернете, анализ эффективности кампаний и улучшение онлайн-присутствия компании.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, экономики или аналогичной специализации.
— Знание цифрового маркетинга, основных инструментов и каналов продвижения в онлайн-среде.
— Опыт работы с рекламными платформами, аналитическими инструментами и социальными сетями.
— Умение анализировать данные и принимать решения на основе результатов.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация маркетинговых стратегий и планов продвижения в интернете.
— Управление рекламными кампаниями в различных онлайн-каналах и платформах.
— Анализ эффективности маркетинговых активностей и оптимизация кампаний.
— Создание контента для онлайн-продвижения, включая тексты, графику и видео.
— Участие в разработке и оптимизации веб-сайта и пользовательского опыта.

Отчетность:

Интернет-маркетолог отчитывается перед руководством о выполненных задачах, представляет отчеты о результативности маркетинговых кампаний, анализ данных и предоставляет рекомендации по улучшению стратегий продвижения.

Права:

Интернет-маркетолог имеет следующие права:
— Разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии и планы продвижения.
— Определять бюджеты и распоряжаться рекламными ресурсами в интернете.
— Использовать аналитические инструменты для измерения и анализа результатов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Интернет-маркетолог несет ответственность за успешное продвижение компании в интернете, привлечение клиентов и повышение узнаваемости бренда. Критерии эффективности включают степень достижения маркетинговых целей, увеличение трафика и конверсий, а также измеряемую прибыльность маркетинговых активностей.

 

