Должностные обязанности Интернет-маркетолог
Должностная обязанность Интернет-маркетолога
Общие положения:
Интернет-маркетолог играет важную роль в развитии компании, привлечении новых клиентов и продвижении продуктов и услуг в онлайн-среде. Интернет-маркетолог отвечает за разработку и реализацию маркетинговых стратегий в интернете, анализ эффективности кампаний и улучшение онлайн-присутствия компании.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, экономики или аналогичной специализации.
— Знание цифрового маркетинга, основных инструментов и каналов продвижения в онлайн-среде.
— Опыт работы с рекламными платформами, аналитическими инструментами и социальными сетями.
— Умение анализировать данные и принимать решения на основе результатов.
Должностные обязанности:
— Разработка и реализация маркетинговых стратегий и планов продвижения в интернете.
— Управление рекламными кампаниями в различных онлайн-каналах и платформах.
— Анализ эффективности маркетинговых активностей и оптимизация кампаний.
— Создание контента для онлайн-продвижения, включая тексты, графику и видео.
— Участие в разработке и оптимизации веб-сайта и пользовательского опыта.
Отчетность:
Интернет-маркетолог отчитывается перед руководством о выполненных задачах, представляет отчеты о результативности маркетинговых кампаний, анализ данных и предоставляет рекомендации по улучшению стратегий продвижения.
Права:
Интернет-маркетолог имеет следующие права:
— Разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии и планы продвижения.
— Определять бюджеты и распоряжаться рекламными ресурсами в интернете.
— Использовать аналитические инструменты для измерения и анализа результатов.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Интернет-маркетолог несет ответственность за успешное продвижение компании в интернете, привлечение клиентов и повышение узнаваемости бренда. Критерии эффективности включают степень достижения маркетинговых целей, увеличение трафика и конверсий, а также измеряемую прибыльность маркетинговых активностей.
