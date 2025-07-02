Должностная обязанность Интервьюера

Общие положения:

Интервьюер играет важную роль в процессе подбора персонала и обладает способностью проводить эффективное и надежное собеседование с кандидатами. Задача интервьюера состоит в проведении беседы с кандидатами, оценке их навыков и квалификации, а также принятии решения о приеме на работу.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование, связанное с областью подбора персонала, психологией или эквивалент.

— Знание принципов и методов проведения собеседований.

— Опыт работы в области подбора персонала, рекрутинге или похожих областях.

— Навыки коммуникации и оценки кандидатов.

Должностные обязанности:

— Проведение собеседований с кандидатами в соответствии с установленными процедурами и требованиями компании.

— Оценка квалификации, навыков и соответствия кандидатов требованиям вакансии.

— Ведение и анализ результатов собеседований и принятие решений о приеме на работу.

— Взаимодействие с другими отделами компании для обсуждения и подбора персонала.

Отчетность:

Интервьюер отчитывается перед руководством о ходе и результатах проведенных собеседований. Отчеты могут включать информацию о количестве проведенных интервью, оценке квалификации и рекомендациях по приему на работу.

Права:

Интервьюер имеет право:

— Проводить собеседования с кандидатами на вакансии.

— Задавать вопросы, касающиеся квалификации и опыта кандидатов.

— Рекомендовать кандидатов для принятия на работу.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Интервьюер несет ответственность за проведение надежных и эффективных собеседований, оценку квалификации и навыков кандидатов в соответствии с требованиями вакансии. Критерии эффективности могут включать успешность подбора персонала, соответствие выбранных кандидатов требованиям компании и минимизацию времени на подбор.

