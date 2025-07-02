Должностные обязанности Интервьюер
Должностная обязанность Интервьюера
Общие положения:
Интервьюер играет важную роль в процессе подбора персонала и обладает способностью проводить эффективное и надежное собеседование с кандидатами. Задача интервьюера состоит в проведении беседы с кандидатами, оценке их навыков и квалификации, а также принятии решения о приеме на работу.
Квалификационные требования:
— Высшее или среднее профессиональное образование, связанное с областью подбора персонала, психологией или эквивалент.
— Знание принципов и методов проведения собеседований.
— Опыт работы в области подбора персонала, рекрутинге или похожих областях.
— Навыки коммуникации и оценки кандидатов.
Должностные обязанности:
— Проведение собеседований с кандидатами в соответствии с установленными процедурами и требованиями компании.
— Оценка квалификации, навыков и соответствия кандидатов требованиям вакансии.
— Ведение и анализ результатов собеседований и принятие решений о приеме на работу.
— Взаимодействие с другими отделами компании для обсуждения и подбора персонала.
Отчетность:
Интервьюер отчитывается перед руководством о ходе и результатах проведенных собеседований. Отчеты могут включать информацию о количестве проведенных интервью, оценке квалификации и рекомендациях по приему на работу.
Права:
Интервьюер имеет право:
— Проводить собеседования с кандидатами на вакансии.
— Задавать вопросы, касающиеся квалификации и опыта кандидатов.
— Рекомендовать кандидатов для принятия на работу.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Интервьюер несет ответственность за проведение надежных и эффективных собеседований, оценку квалификации и навыков кандидатов в соответствии с требованиями вакансии. Критерии эффективности могут включать успешность подбора персонала, соответствие выбранных кандидатов требованиям компании и минимизацию времени на подбор.
Для подбора опытного и эффективного Интервьюера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет найти подходящего специалиста по подбору персонала в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.