Должностные обязанности Инженер-конструктор автокомпонентов

Общие положения Инженера‑конструктора автокомпонентов

Инженер‑конструктор автокомпонентов — специалист проектного отдела или инженерного бюро, ответственный за разработку, конструирование и доводку деталей и узлов автомобильной техники (компоненты шасси, кузова, силовых агрегатов, электрооборудования и т.д.). Обеспечивает выполнение технического задания, создание конструкторской и рабочей документации, проведение расчётов прочности и жёсткости, а также сопровождение изделия на этапе прототипирования и запуска в серийное производство. Действует в соответствии с требованиями заказчика, стандартами автомобильной отрасли (IATF 16949, ISO), внутренними регламентами предприятия и технико‑экономическими показателями проекта.

Квалификационные требования Инженера‑конструктора автокомпонентов

  • Высшее образование (машиностроение, прикладная механика, автомобилестроение или эквивалент).
  • Опыт работы в разработке автокомпонентов или на автомобильных производствах: от 2 лет (Middle) / от 4–6 лет (Senior).
  • Владение CAD‑системами: SolidWorks, CATIA V5/V6, NX — создание 3D‑моделей и конструкторской документации по ЕСКД/ASME.
  • Навыки расчётов и анализа: CAE/FEA (ANSYS, Abaqus, Nastran) для оценки прочности, жёсткости и долговечности.
  • Знание принципов GD&T, допусков и посадок, методов контроля размеров.
  • Понимание технологий производства: пресс‑формование, штамповка, литьё, литьё под давлением, штамповка, сварка, пайка, обработка металлов и пластиков, сборка.
  • Опыт подготовки BOM, спецификаций материалов и выбор материалов (стали, алюминиевых сплавов, композитов, пластмасс) с учётом коррозии и стойкости к эксплуатации.
  • Знание процессов качества и стандартов автомобильной индустрии: APQP, PPAP, PFMEA, MSA, SPC.
  • Навыки тестирования прототипов, проведение испытаний на стендах, участие в испытаниях NVH, durability и environmental testing.
  • Умение работать с документацией: технические задания, Чертежи, спецификации, отчёты по испытаниям, ECO/ECN.
  • Английский — технический уровень (чтение документации, взаимодействие с зарубежными поставщиками) — преимущество.
  • Личные качества: ответственность, системное мышление, аккуратность, коммуникабельность, умение работать в кросс‑функциональной команде (проект, производство, качество, снабжение).

Должностные обязанности Инженера‑конструктора автокомпонентов

  • Разработка 3D‑моделей и рабочих чертежей автокомпонентов в CAD‑среде согласно требованиям заказчика и стандартам ЕСКД/ISO.
  • Проведение расчётов прочности, жёсткости и долговечности (FEA), оценка запасов прочности и предложение конструктивных изменений.
  • Разработка технологических решений для серийного производства: DFM/DFA‑анализ, проектирование оснастки, фиксаторов, штампов и пресс‑форм.
  • Подготовка спецификаций материалов, ведомостей покупных изделий и сборочных единиц (BOM).
  • Участие в составлении технических заданий и взаимодействие с подразделениями: снабжение, производство, контроль качества, испытательная лаборатория.
  • Сопровождение прототипирования и тестовых образцов: участие в испытаниях, анализ результатов, внесение корректировок.
  • Подготовка и оформление пакета документации для PPAP/сертификации, участие в проведении аудитных проверок.
  • Управление инженерными изменениями: оформление ECO/ECN, оценка влияния изменений на стоимость, качество и сроки.
  • Взаимодействие с поставщиками по вопросам конструкторской документации, допусков и требований к процессу производства.
  • Анализ себестоимости компонентов и предложения по снижению затрат без ухудшения технических характеристик.
  • Участие в решении рекламаций, анализ причин отказов, подготовка корректирующих мероприятий и их внедрение.
  • Ведение записей по испытаниям, протоколирование и подготовка отчетов для руководства и заказчика.

Отчетность Инженера‑конструктора автокомпонентов

Инженер‑конструктор подотчётен руководителю конструкторского отдела / начальнику проекта и предоставляет:

  • 3D‑модели и комплект рабочих чертежей в установленные сроки;
  • технические спецификации, ведомости материалов и BOM;
  • отчёты по расчётам прочности и протоколы испытаний;
  • пакеты документов для PPAP/сертификации и акты приёмки прототипов;
  • отчёты по инженерным изменениям (ECO/ECN) и оценку их влияния;
  • еженедельные/ежемесячные сводки по статусу задач, рискам и потребностям в ресурсах.

Права Инженера‑конструктора автокомпонентов

  • Запрашивать у смежных подразделений (производство, снабжение, качество, лаборатория) информацию и образцы, необходимые для проектирования и испытаний.
  • Инициировать инженерные изменения и приостанавливать передачу документации в производство при выявлении критических несоответствий.
  • Участвовать в выборе материалов, поставщиков и технических решений в рамках утверждённых бюджетов и процедур.
  • Требовать проведения испытаний и подтверждающих расчётов перед массовым выпуском изделия.
  • Вносить предложения по оптимизации конструкции, снижению себестоимости и повышению производственных показателей.

Критерии эффективности и ответственность Инженера‑конструктора автокомпонентов

  • Основные KPI: соблюдение сроков разработки и вывода на производство, количество инженерных доработок на этапе запуска, процент брака/рекламаций, выполнение PPAP в срок, снижение себестоимости.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременная сдача документации (выполнение графика) — ≥ 95%;
    • Количество корректировок после запуска (rework) — ≤ 2–5% от узлов;
    • Уровень рекламаций по конструкции в первый год эксплуатации — < 1% (в зависимости от типа компонента);
    • Успешное прохождение PPAP/сертификации в первые сроки — 100%;
    • Снижение себестоимости по инициативам инженера — ≥ 3–8% от базовой стоимости.
  • Инженер‑конструктор несёт ответственность за корректность конструкторской документации, соблюдение стандартов качества, надёжность и безопасность изделий. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры и санкции согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Инженера‑конструктора автокомпонентов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с подтверждённым опытом проектирования автокомпонентов: портфолио, 3D‑модели, реализованные проекты.
  • Техническая оценка: тестовые задания в CAD (моделирование и выдача чертежей), проверка навыков FEA/CAE и знаний GD&T.
  • Оценка опыта прохождения PPAP, участия в APQP/ PFMEA и взаимодействия с поставщиками.
  • Проверка soft‑skills: коммуникация с производством, управление инженерными изменениями, работа в кросс‑функциональных командах.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора инженера‑конструктора автокомпонентов, способного проектировать надёжные, технологичные и конкурентные детали для автомобильной отрасли, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужными компетенциями по CAD/CAE, опытом работы с поставщиками и практическими кейсами внедрения в серийное производство.

