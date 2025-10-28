Общие положения Инженера по реконструкции и реставрации

Инженер по реконструкции и реставрации — специалист, отвечающий за проектирование, техническое руководство и контроль работ по реконструкции, реставрации и консервации зданий и объектов культурного наследия. Обеспечивает сохранение архитектурной ценности, соответствие регламентам по охране памятников, инженерным нормам и требованиям строительного надзора. Действует в рамках приказов руководства, нормативных актов в области охраны культурного наследия, строительных норм (СНиП, СП) и правил охраны труда.

Квалификационные требования Инженера по реконструкции и реставрации

Высшее образование в области архитектуры, реставрации, строительной инженерии или смежных дисциплин.

Опыт работы в реставрационных проектах, реконструкции исторических зданий или капитальном ремонте от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативов и требований охраны культурного наследия, охраняемых территорий, процедур госэкспертизы и согласования проектов с органами охраны памятников.

Навыки работы с проектной документацией: архитектурные чертежи, технологические решения, P&ID (где применимо), спецификации материалов.

Опыт обследований конструкций, составления дефектных ведомостей, материаловедческих исследований и методик консервации.

Понимание методов реставрации материалов (камень, кирпич, штукатурка, дерево, металлы), технологий выбора совместимых материалов и растворов.

Знание BIM/ CAD‑инструментов (AutoCAD, Revit), умение читать и корректировать рабочую и исполнительную документацию.

Навыки взаимодействия с подрядчиками, архитекторами, органами надзора и специалистами по охране памятников.

Знание правил охраны труда и требований пожарной безопасности при реставрационных работах.

Владение техническим английским — преимущество для работы с зарубежными методиками и материалами.

Личные качества: внимательность к деталям, системное мышление, ответственность, умение вести переговоры и организовывать рабочих на объекте.

Должностные обязанности Инженера по реконструкции и реставрации

Проведение предпроектных обследований объектов, составление дефектных ведомостей и заключений о состоянии конструкций.

Разработка проектной документации по реконструкции и реставрации (рабочие чертежи, спецификации, технологические карты) в соответствии с требованиями охраны памятников.

Подготовка технических заданий и участие в выборe материалов и технологий, совместимых с историческими конструкциями.

Согласование проектных решений с органами охраны культурного наследия, государственным строительным надзором и другими заинтересованными инстанциями.

Организация и технический надзор за выполнением реставрационных и реконструкционных работ на объекте: контроль качества, соответствия технологическим картам и охране культурных ценностей.

Координация работы подрядных организаций, специалистов‑реставраторов, инженеров и смежных служб.

Обеспечение выполнения требований по охране труда, технике безопасности и противопожарным мерам на реставрационных работах.

Ведение исполнительной документации: журналы работ, акты скрытых работ, фотопротоколы, паспорта антикоррозийной/консервационной обработки.

Проведение лабораторных испытаний материалов и контроль их соответствия проекту (при необходимости — организация экспертных исследований).

Разработка методик консервации и мероприятий по долговременной защите конструкций.

Участие в составлении сметной документации, оценке трудоёмкости работ и подготовке отчётов для инвестора.

Обеспечение передачи объекта в эксплуатацию с соблюдением требований по сохранению историко‑культурной ценности.

Отчетность Инженера по реконструкции и реставрации

Инженер подотчётен руководителю проектного отдела / главному инженеру и предоставляет:

протоколы обследований и дефектные ведомости;

рабочие чертежи, методические карты и спецификации материалов;

еженедельные/ежемесячные отчёты о ходе работ и соблюдении графика;

акты выполненных работ, журналы ответственности и фотопротоколы;

документы для согласований и материалы для экспертной оценки;

отчёты по несоответствиям, инцидентам и принятым корректирующим мероприятиям.

Права Инженера по реконструкции и реставрации

Запрашивать у заказчика, подрядчиков и смежных подразделений техническую документацию, схемы и исходные данные, необходимые для проектирования и надзора.

Останавливать отдельные виды работ или вводить временные ограничения при выявлении угрозы сохранности памятника, опасных конструктивных дефектов или нарушений техники безопасности, с обязательным уведомлением руководства и органов надзора.

Требовать проведения лабораторных исследований материалов и привлекать профильных экспертов в рамках утверждённого бюджета проекта.

Вносить предложения по выбору материалов, методик консервации и технологических решений для сохранения исторической аутентичности.

Участвовать в приёмке работ подрядчиков и оформлять Акты приёмки/неприёмки выполненных работ в рамках своей компетенции.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по реконструкции и реставрации

Основные KPI: соблюдение сроков и качества реставрационных работ, сохранение исторической ценности объекта, минимизация дефектов после сдачи, соблюдение бюджета и нормативов безопасности.

Примеры целевых значений: Соблюдение графика выполнения работ — ≥ 95% этапов в срок; Количество замечаний от органов охраны памятников — 0–1 (в зависимости от сложности объекта); Соответствие выполненных работ проектной документации — ≥ 98%; Процент переделок/дефектов, выявленных при приемке — < 2%.

Инженер несёт ответственность за правильность проектных решений, качество технадзора, достоверность исполнительной документации и соблюдение требований охраны памятников и техники безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

