Должностные обязанности Инженер по реконструкции и реставрации

Общие положения Инженера по реконструкции и реставрации

Инженер по реконструкции и реставрации — специалист, отвечающий за проектирование, техническое руководство и контроль работ по реконструкции, реставрации и консервации зданий и объектов культурного наследия. Обеспечивает сохранение архитектурной ценности, соответствие регламентам по охране памятников, инженерным нормам и требованиям строительного надзора. Действует в рамках приказов руководства, нормативных актов в области охраны культурного наследия, строительных норм (СНиП, СП) и правил охраны труда.

Квалификационные требования Инженера по реконструкции и реставрации

  • Высшее образование в области архитектуры, реставрации, строительной инженерии или смежных дисциплин.
  • Опыт работы в реставрационных проектах, реконструкции исторических зданий или капитальном ремонте от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание нормативов и требований охраны культурного наследия, охраняемых территорий, процедур госэкспертизы и согласования проектов с органами охраны памятников.
  • Навыки работы с проектной документацией: архитектурные чертежи, технологические решения, P&ID (где применимо), спецификации материалов.
  • Опыт обследований конструкций, составления дефектных ведомостей, материаловедческих исследований и методик консервации.
  • Понимание методов реставрации материалов (камень, кирпич, штукатурка, дерево, металлы), технологий выбора совместимых материалов и растворов.
  • Знание BIM/ CAD‑инструментов (AutoCAD, Revit), умение читать и корректировать рабочую и исполнительную документацию.
  • Навыки взаимодействия с подрядчиками, архитекторами, органами надзора и специалистами по охране памятников.
  • Знание правил охраны труда и требований пожарной безопасности при реставрационных работах.
  • Владение техническим английским — преимущество для работы с зарубежными методиками и материалами.
  • Личные качества: внимательность к деталям, системное мышление, ответственность, умение вести переговоры и организовывать рабочих на объекте.

Должностные обязанности Инженера по реконструкции и реставрации

  • Проведение предпроектных обследований объектов, составление дефектных ведомостей и заключений о состоянии конструкций.
  • Разработка проектной документации по реконструкции и реставрации (рабочие чертежи, спецификации, технологические карты) в соответствии с требованиями охраны памятников.
  • Подготовка технических заданий и участие в выборe материалов и технологий, совместимых с историческими конструкциями.
  • Согласование проектных решений с органами охраны культурного наследия, государственным строительным надзором и другими заинтересованными инстанциями.
  • Организация и технический надзор за выполнением реставрационных и реконструкционных работ на объекте: контроль качества, соответствия технологическим картам и охране культурных ценностей.
  • Координация работы подрядных организаций, специалистов‑реставраторов, инженеров и смежных служб.
  • Обеспечение выполнения требований по охране труда, технике безопасности и противопожарным мерам на реставрационных работах.
  • Ведение исполнительной документации: журналы работ, акты скрытых работ, фотопротоколы, паспорта антикоррозийной/консервационной обработки.
  • Проведение лабораторных испытаний материалов и контроль их соответствия проекту (при необходимости — организация экспертных исследований).
  • Разработка методик консервации и мероприятий по долговременной защите конструкций.
  • Участие в составлении сметной документации, оценке трудоёмкости работ и подготовке отчётов для инвестора.
  • Обеспечение передачи объекта в эксплуатацию с соблюдением требований по сохранению историко‑культурной ценности.

Отчетность Инженера по реконструкции и реставрации

Инженер подотчётен руководителю проектного отдела / главному инженеру и предоставляет:

  • протоколы обследований и дефектные ведомости;
  • рабочие чертежи, методические карты и спецификации материалов;
  • еженедельные/ежемесячные отчёты о ходе работ и соблюдении графика;
  • акты выполненных работ, журналы ответственности и фотопротоколы;
  • документы для согласований и материалы для экспертной оценки;
  • отчёты по несоответствиям, инцидентам и принятым корректирующим мероприятиям.

Права Инженера по реконструкции и реставрации

  • Запрашивать у заказчика, подрядчиков и смежных подразделений техническую документацию, схемы и исходные данные, необходимые для проектирования и надзора.
  • Останавливать отдельные виды работ или вводить временные ограничения при выявлении угрозы сохранности памятника, опасных конструктивных дефектов или нарушений техники безопасности, с обязательным уведомлением руководства и органов надзора.
  • Требовать проведения лабораторных исследований материалов и привлекать профильных экспертов в рамках утверждённого бюджета проекта.
  • Вносить предложения по выбору материалов, методик консервации и технологических решений для сохранения исторической аутентичности.
  • Участвовать в приёмке работ подрядчиков и оформлять Акты приёмки/неприёмки выполненных работ в рамках своей компетенции.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по реконструкции и реставрации

  • Основные KPI: соблюдение сроков и качества реставрационных работ, сохранение исторической ценности объекта, минимизация дефектов после сдачи, соблюдение бюджета и нормативов безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Соблюдение графика выполнения работ — ≥ 95% этапов в срок;
    • Количество замечаний от органов охраны памятников — 0–1 (в зависимости от сложности объекта);
    • Соответствие выполненных работ проектной документации — ≥ 98%;
    • Процент переделок/дефектов, выявленных при приемке — < 2%.
  • Инженер несёт ответственность за правильность проектных решений, качество технадзора, достоверность исполнительной документации и соблюдение требований охраны памятников и техники безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

