Общие положения Инженера по вентиляции и кондиционированию
Инженер по вентиляции и кондиционированию — специалист, отвечающий за проектирование, монтаж, пуско‑наладку, эксплуатацию и обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и воздухообработки на объекте. Обеспечивает соблюдение нормативных требований по воздухообмену, микроклимату и энергоэффективности, контролирует качество работ подрядчиков и ведёт техническую документацию. Действует в соответствии с локальными регламентами, проектной документацией, СП, СНиП, СанПиН, требованиями пожарной безопасности и заданиями руководства.
Квалификационные требования Инженера по вентиляции и кондиционированию
- Высшее техническое образование (отопление, вентиляция и кондиционирование, теплотехника, инженерное строительство) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт проектирования, монтажа и эксплуатации вентиляционных и систем кондиционирования от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание нормативов и стандартов: СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила пожарной безопасности и требования к качеству воздуха в помещениях.
- Навыки расчёта воздухообмена, теплотехнических расчётов, балансировки систем (TAB) и гидравлических расчётов воздуховодов и трубопроводов.
- Умение работать с проектной и исполнительной документацией: AutoCAD, Revit MEP; опыт оформления исполнительных схем и актов.
- Знание оборудования: чиллеры, фанкойлы, VRF/VRV, кондиционеры, приточно‑вытяжные установки с рекуперацией, вентиляторы, фильтры, воздухораспределительные устройства.
- Навыки проведения пуско‑наладочных работ, регулировки систем и наладки автоматического регулирования (BMS/АСУ ТП) — преимущество.
- Опыт взаимодействия с подрядчиками, организация технического надзора, контроль качества монтажа и приёмки работ.
- Владение методиками замеров: расход воздуха, давление, шум, фильтрация, параметры микроклимата.
- Наличие допуска по работе на высоте и/или по работе с газовым оборудованием — при необходимости; водительское удостоверение — преимущество.
- Личные качества: ответственность, внимательность к деталям, способность быстро принимать решения при авариях, коммуникабельность.
Должностные обязанности Инженера по вентиляции и кондиционированию
- Проектирование и проверка проектных решений по вентиляции и кондиционированию в соответствии с техническим заданием и нормами.
- Составление технических заданий на оборудование, подбор вентиляторов, установок, чиллеров, фанкойлов и систем управления.
- Контроль выполнения монтажных работ подрядчиками: трассировка воздуховодов, утепление, герметизация, монтаж оборудования и автоматики.
- Проведение пуско‑наладочных работ, регулировки, балансировки систем (TAB), испытаний на герметичность и измерений параметров воздуха.
- Организация и контроль планового технического обслуживания и ремонтов, ведение графиков ТО и журналов эксплуатации.
- Разработка и оформление исполнительной документации, паспортов систем, актов приёмки и протоколов испытаний.
- Внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности: подбор регуляторов, рекуперация тепла, оптимизация режимов работы.
- Обеспечение соблюдения санитарно‑гигиенических и противопожарных требований, участие в экспертизах и согласованиях.
- Взаимодействие с отделами проектирования, эксплуатации, охраны труда и подрядными организациями.
- Участие в расследовании аварийных ситуаций, подготовка предложений по предотвращению повторений и снижению рисков.
- Подготовка технических спецификаций, сметной документации и оценка стоимости работ.
Отчетность Инженера по вентиляции и кондиционированию
Инженер подотчётен начальнику службы эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:
- еженедельные/ежемесячные отчёты по состоянию систем вентиляции и кондиционирования;
- акты пуско‑наладочных работ, протоколы измерений и паспорта систем;
- графики планового обслуживания и отчёты по выполненным работам;
- отчёты по авариям, причинам и мероприятиям по их устранению;
- предложения по оптимизации энергоэффективности и оценку экономического эффекта.
Права Инженера по вентиляции и кондиционированию
- Запрашивать у структурных подразделений необходимую проектную и эксплуатационную информацию для выполнения задач.
- Приостанавливать эксплуатацию оборудования или рекомендовать вывод из эксплуатации при выявлении опасных или несертифицированных режимов.
- Требовать от подрядчиков устранения дефектов и несоответствий в рамках договорных обязательств.
- Участвовать в выборе оборудования, подрядчиков и материалов, выносить технические рекомендации и замечания.
- Инициировать обучение персонала по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования и обеспечивать доступ к необходимым ресурсам.
Критерии эффективности и ответственность Инженера по вентиляции и кондиционированию
- Основные KPI: надёжность и работоспособность систем вентиляции и кондиционирования, соответствие параметров микроклимата нормативам, своевременность проведения ТО, уровень энергоэффективности и количество аварий.
- Примеры целевых значений:
- Доля планового ТО, выполненного вовремя — 100%;
- Время восстановления критических систем (MTTR) — ≤ 4 часа (в зависимости от объекта);
- Количество аварий/сбоев в год — ≤ 2–5 (в зависимости от масштаба);
- Соответствие параметров воздуха (температура/влажность/кратность воздухообмена) — 100% по контрольным точкам;
- Снижение энергопотребления за счёт оптимизаций — ≥ 5–15% по внедрённым проектам.
- Инженер несёт ответственность за корректность проектных решений, качество пуско‑наладочных работ, достоверность измерений, соблюдение нормативов и инструкций по охране труда. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры согласно регламентам.
