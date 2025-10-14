Общие положения Инженера по вентиляции и кондиционированию

Инженер по вентиляции и кондиционированию — специалист, отвечающий за проектирование, монтаж, пуско‑наладку, эксплуатацию и обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и воздухообработки на объекте. Обеспечивает соблюдение нормативных требований по воздухообмену, микроклимату и энергоэффективности, контролирует качество работ подрядчиков и ведёт техническую документацию. Действует в соответствии с локальными регламентами, проектной документацией, СП, СНиП, СанПиН, требованиями пожарной безопасности и заданиями руководства.

Квалификационные требования Инженера по вентиляции и кондиционированию

Высшее техническое образование (отопление, вентиляция и кондиционирование, теплотехника, инженерное строительство) или эквивалентный практический опыт.

Опыт проектирования, монтажа и эксплуатации вентиляционных и систем кондиционирования от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание нормативов и стандартов: СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила пожарной безопасности и требования к качеству воздуха в помещениях.

Навыки расчёта воздухообмена, теплотехнических расчётов, балансировки систем (TAB) и гидравлических расчётов воздуховодов и трубопроводов.

Умение работать с проектной и исполнительной документацией: AutoCAD, Revit MEP; опыт оформления исполнительных схем и актов.

Знание оборудования: чиллеры, фанкойлы, VRF/VRV, кондиционеры, приточно‑вытяжные установки с рекуперацией, вентиляторы, фильтры, воздухораспределительные устройства.

Навыки проведения пуско‑наладочных работ, регулировки систем и наладки автоматического регулирования (BMS/АСУ ТП) — преимущество.

Опыт взаимодействия с подрядчиками, организация технического надзора, контроль качества монтажа и приёмки работ.

Владение методиками замеров: расход воздуха, давление, шум, фильтрация, параметры микроклимата.

Наличие допуска по работе на высоте и/или по работе с газовым оборудованием — при необходимости; водительское удостоверение — преимущество.

Личные качества: ответственность, внимательность к деталям, способность быстро принимать решения при авариях, коммуникабельность.

Должностные обязанности Инженера по вентиляции и кондиционированию

Проектирование и проверка проектных решений по вентиляции и кондиционированию в соответствии с техническим заданием и нормами.

Составление технических заданий на оборудование, подбор вентиляторов, установок, чиллеров, фанкойлов и систем управления.

Контроль выполнения монтажных работ подрядчиками: трассировка воздуховодов, утепление, герметизация, монтаж оборудования и автоматики.

Проведение пуско‑наладочных работ, регулировки, балансировки систем (TAB), испытаний на герметичность и измерений параметров воздуха.

Организация и контроль планового технического обслуживания и ремонтов, ведение графиков ТО и журналов эксплуатации.

Разработка и оформление исполнительной документации, паспортов систем, актов приёмки и протоколов испытаний.

Внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности: подбор регуляторов, рекуперация тепла, оптимизация режимов работы.

Обеспечение соблюдения санитарно‑гигиенических и противопожарных требований, участие в экспертизах и согласованиях.

Взаимодействие с отделами проектирования, эксплуатации, охраны труда и подрядными организациями.

Участие в расследовании аварийных ситуаций, подготовка предложений по предотвращению повторений и снижению рисков.

Подготовка технических спецификаций, сметной документации и оценка стоимости работ.

Отчетность Инженера по вентиляции и кондиционированию

Инженер подотчётен начальнику службы эксплуатации / главному инженеру и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные отчёты по состоянию систем вентиляции и кондиционирования;

акты пуско‑наладочных работ, протоколы измерений и паспорта систем;

графики планового обслуживания и отчёты по выполненным работам;

отчёты по авариям, причинам и мероприятиям по их устранению;

предложения по оптимизации энергоэффективности и оценку экономического эффекта.

Права Инженера по вентиляции и кондиционированию

Запрашивать у структурных подразделений необходимую проектную и эксплуатационную информацию для выполнения задач.

Приостанавливать эксплуатацию оборудования или рекомендовать вывод из эксплуатации при выявлении опасных или несертифицированных режимов.

Требовать от подрядчиков устранения дефектов и несоответствий в рамках договорных обязательств.

Участвовать в выборе оборудования, подрядчиков и материалов, выносить технические рекомендации и замечания.

Инициировать обучение персонала по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования и обеспечивать доступ к необходимым ресурсам.

Критерии эффективности и ответственность Инженера по вентиляции и кондиционированию

Основные KPI: надёжность и работоспособность систем вентиляции и кондиционирования, соответствие параметров микроклимата нормативам, своевременность проведения ТО, уровень энергоэффективности и количество аварий.

Примеры целевых значений: Доля планового ТО, выполненного вовремя — 100%; Время восстановления критических систем (MTTR) — ≤ 4 часа (в зависимости от объекта); Количество аварий/сбоев в год — ≤ 2–5 (в зависимости от масштаба); Соответствие параметров воздуха (температура/влажность/кратность воздухообмена) — 100% по контрольным точкам; Снижение энергопотребления за счёт оптимизаций — ≥ 5–15% по внедрённым проектам.

Инженер несёт ответственность за корректность проектных решений, качество пуско‑наладочных работ, достоверность измерений, соблюдение нормативов и инструкций по охране труда. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры согласно регламентам.

Подбор Инженера по вентиляции и кондиционированию в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор инженеров по вентиляции и кондиционированию с проверкой практических навыков: расчёты воздухообмена, гидравлические расчёты, опыт TAB и пуско‑наладки систем HVAC. Оценка знаний нормативов (СП, СНиП, СанПиН), опыта работы с Revit MEP/AutoCAD и взаимодействия с подрядчиками. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора инженера по вентиляции и кондиционированию, способного обеспечить проектирование, качественный монтаж и надёжную эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования на вашем объекте, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, допусками и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.