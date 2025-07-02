Должностные обязанности Инженер DevOps
Должностная обязанность Инженера DevOps
Общие положения:
Инженер DevOps играет важную роль в разработке и поддержке инфраструктуры компании. Инженер DevOps отвечает за создание и оптимизацию процессов разработки и операционной поддержки, обеспечивая бесперебойную работу систем и приложений.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области ИТ, информационной безопасности или аналогичной специализации.
— Опыт работы в разработке программного обеспечения и знание современных технологий DevOps.
— Навыки автоматизации, управления конфигурацией и средствами контейнеризации.
— Умение работать с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
— Опыт работы с облачными платформами (например, AWS или Azure) будет преимуществом.
Должностные обязанности:
— Разработка и поддержка процессов непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD).
— Автоматизация и оптимизация процессов разработки, тестирования и развертывания.
— Управление конфигурацией, контроль версий и непрерывный мониторинг систем.
— Обеспечение безопасности и устойчивости инфраструктуры и систем.
— Сотрудничество с разработчиками, QA-инженерами и системными администраторами.
Отчетность:
Инженер DevOps отчитывается перед руководством о ходе проектов, представляет отчеты о работе систем и инфраструктуры, результаты автоматизации и оптимизации процессов.
Права:
Инженер DevOps имеет следующие права:
— Разрабатывать и оптимизировать инфраструктуру и процессы разработки.
— Выбирать и внедрять инструменты и технологии DevOps.
— Участвовать в принятии решений по развертыванию и масштабированию систем.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Инженер DevOps несет ответственность за безоперационность работы систем, высокую производительность и надежность инфраструктуры. Критерии эффективности включают эффективность процессов CI/CD, автоматизацию и оптимизацию разработки и непрерывное обеспечение безопасности систем.
