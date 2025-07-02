Должностные обязанности Инженер DevOps

Должностная обязанность Инженера DevOps

Общие положения:

Инженер DevOps играет важную роль в разработке и поддержке инфраструктуры компании. Инженер DevOps отвечает за создание и оптимизацию процессов разработки и операционной поддержки, обеспечивая бесперебойную работу систем и приложений.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области ИТ, информационной безопасности или аналогичной специализации.
 — Опыт работы в разработке программного обеспечения и знание современных технологий DevOps.
 — Навыки автоматизации, управления конфигурацией и средствами контейнеризации.
 — Умение работать с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
 — Опыт работы с облачными платформами (например, AWS или Azure) будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка и поддержка процессов непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD).
 — Автоматизация и оптимизация процессов разработки, тестирования и развертывания.
 — Управление конфигурацией, контроль версий и непрерывный мониторинг систем.
 — Обеспечение безопасности и устойчивости инфраструктуры и систем.
 — Сотрудничество с разработчиками, QA-инженерами и системными администраторами.

Отчетность:

Инженер DevOps отчитывается перед руководством о ходе проектов, представляет отчеты о работе систем и инфраструктуры, результаты автоматизации и оптимизации процессов.

Права:

Инженер DevOps имеет следующие права:
 — Разрабатывать и оптимизировать инфраструктуру и процессы разработки.
 — Выбирать и внедрять инструменты и технологии DevOps.
 — Участвовать в принятии решений по развертыванию и масштабированию систем.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инженер DevOps несет ответственность за безоперационность работы систем, высокую производительность и надежность инфраструктуры. Критерии эффективности включают эффективность процессов CI/CD, автоматизацию и оптимизацию разработки и непрерывное обеспечение безопасности систем.

 

