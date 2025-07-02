Должностная обязанность Инженера по инвентаризации строений и сооружений

Общие положения:

Инженер по инвентаризации строений и сооружений играет важную роль в определении и фиксации состояния и параметров объектов недвижимости компании. Основная задача инженера по инвентаризации строений и сооружений — проведение обследования, составление и ведение справочников и баз данных об объектах недвижимости.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области строительства, архитектуры, инженерии зданий и сооружений или эквивалент.

— Знание норм и правил инвентаризации недвижимого имущества.

— Опыт работы в проведении обследований и инвентаризации строений и сооружений.

— Умение работать с измерительными и регистрационными приборами.

— Знание соответствующего программного обеспечения для ведения баз данных и создания отчетов по инвентаризации.

Должностные обязанности:

— Планирование и организация инвентаризации строений и сооружений.

— Проведение обследования и измерений для фиксации технических параметров объектов недвижимости.

— Внесение информации об объектах недвижимости в базу данных и ведение справочника.

— Составление отчетов о результатах инвентаризации и представление их руководству.

— Сотрудничество с другими специалистами и органами для получения дополнительной информации о объектах недвижимости.

— Участие в разработке и внедрении методик и технологий инвентаризации.

Отчетность:

Инженер по инвентаризации строений и сооружений отчитывается перед руководством о выполненной инвентаризации, состоянии объектов недвижимости и результате работы. Отчеты также включают информацию о выявленных проблемах и предлагаемых мерах по их устранению.

Права:

Инженер по инвентаризации строений и сооружений имеет право:

— Проводить обследование и измерение строений и сооружений.

— Вносить информацию об объектах недвижимости и вести справочник.

— Представлять результаты инвентаризации и отчеты руководству.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по инвентаризации строений и сооружений несет ответственность за точность и качество проведения инвентаризации, а также за актуальность и достоверность данных о объектах недвижимости. Оценка эффективности может быть основана на правильности и полноте информации о строениях и сооружениях, а также на своевременности представления отчетов и информации.

