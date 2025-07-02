Должностные обязанности Инженер по качеству
Должностная обязанность Инженера по качеству
Общие положения:
Инженер по качеству играет важную роль в обеспечении и контроле качества продукции или услуг компании. Задача инженера по качеству состоит в том, чтобы разрабатывать, внедрять и поддерживать системы управления качеством, а также осуществлять контроль, анализ и улучшение процессов в соответствии с требованиями и стандартами качества.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области качества, производства, инженерии или эквивалент.
— Глубокое понимание принципов и методов управления качеством.
— Знание стандартов и требований в области качества (например, ISO 9001).
— Опыт работы с инструментами и методами контроля качества (например, статистический контроль процессов, 8D, 5Why и т.д.).
— Умение анализировать данные, выявлять коренные причины проблем и предлагать улучшения.
— Навыки проведения внутренних и внешних аудитов качества.
— Знание методологий улучшения качества, таких как Lean, Six Sigma или других, будет преимуществом.
Должностные обязанности:
— Разработка, внедрение и поддержка системы управления качеством в соответствии со стандартами и требованиями.
— Контроль и анализ качества продукции или услуг, включая разработку и проведение испытаний, проверку соответствия требованиям и мониторинг процессов.
— Анализ данных качества и выявление трендов, проблем и причинно-следственных связей.
— Разработка, предложение и реализация мер по улучшению качества продукции или услуг и оптимизации процессов.
— Координация и проведение внутренних и внешних аудитов качества.
— Взаимодействие с другими отделами для решения проблем и вопросов качества.
Отчетность:
Инженер по качеству отчитывается перед руководством о выполненной работе по управлению качеством, проведении контроля и анализе качества продукции или услуг, анализе данных и предложении улучшений. Отчеты также могут включать информацию о проведенных аудитах и результаты проверок соответствия требованиям.
Права:
Инженер по качеству имеет право:
— Проводить контроль качества продукции или услуг в соответствии с установленными процедурами.
— Предлагать и реализовывать меры по улучшению качества и оптимизации процессов.
— Проводить аудиты и проверки соответствия требованиям стандартов качества.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер по качеству несет ответственность за обеспечение высокого уровня качества продукции или услуг компании. Оценка эффективности может быть основана на соблюдении стандартов качества, уровне удовлетворенности клиентов, эффективности процессов и достижении целей в области качества.
