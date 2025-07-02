Должностные обязанности Инженер по качеству

Должностная обязанность Инженера по качеству

Общие положения:

Инженер по качеству играет важную роль в обеспечении и контроле качества продукции или услуг компании. Задача инженера по качеству состоит в том, чтобы разрабатывать, внедрять и поддерживать системы управления качеством, а также осуществлять контроль, анализ и улучшение процессов в соответствии с требованиями и стандартами качества.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области качества, производства, инженерии или эквивалент.
 — Глубокое понимание принципов и методов управления качеством.
 — Знание стандартов и требований в области качества (например, ISO 9001).
 — Опыт работы с инструментами и методами контроля качества (например, статистический контроль процессов, 8D, 5Why и т.д.).
 — Умение анализировать данные, выявлять коренные причины проблем и предлагать улучшения.
 — Навыки проведения внутренних и внешних аудитов качества.
 — Знание методологий улучшения качества, таких как Lean, Six Sigma или других, будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Разработка, внедрение и поддержка системы управления качеством в соответствии со стандартами и требованиями.
 — Контроль и анализ качества продукции или услуг, включая разработку и проведение испытаний, проверку соответствия требованиям и мониторинг процессов.
 — Анализ данных качества и выявление трендов, проблем и причинно-следственных связей.
 — Разработка, предложение и реализация мер по улучшению качества продукции или услуг и оптимизации процессов.
 — Координация и проведение внутренних и внешних аудитов качества.
 — Взаимодействие с другими отделами для решения проблем и вопросов качества.

Отчетность:

Инженер по качеству отчитывается перед руководством о выполненной работе по управлению качеством, проведении контроля и анализе качества продукции или услуг, анализе данных и предложении улучшений. Отчеты также могут включать информацию о проведенных аудитах и результаты проверок соответствия требованиям.

Права:

Инженер по качеству имеет право:
 — Проводить контроль качества продукции или услуг в соответствии с установленными процедурами.
 — Предлагать и реализовывать меры по улучшению качества и оптимизации процессов.
 — Проводить аудиты и проверки соответствия требованиям стандартов качества.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по качеству несет ответственность за обеспечение высокого уровня качества продукции или услуг компании. Оценка эффективности может быть основана на соблюдении стандартов качества, уровне удовлетворенности клиентов, эффективности процессов и достижении целей в области качества.

 

Для поиска опытного и эффективного Инженера по качеству, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящий производственный персонал для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить