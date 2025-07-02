Должностные обязанности Инженер по комплектации оборудования

Должностная обязанность Инженера по комплектации оборудования

Общие положения:

Инженер по комплектации оборудования играет важную роль в процессе подготовки и комплектации оборудования для различных проектов компании. Основная задача инженера по комплектации оборудования — обеспечение правильного подбора, сборки и настройки необходимого оборудования в соответствии с требованиями проектов и технической документацией.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, машиностроение, электротехника, автоматизация и управление, или эквивалент).
— Знание принципов работы и компонентов различного оборудования в соответствующей отрасли.
— Опыт работы с комплектацией и сборкой оборудования, включая установку и настройку на месте.
— Умение интерпретировать техническую документацию и следовать инструкциям.
— Навыки работы с различными инструментами и оборудованием.

Должностные обязанности:

— Анализ и понимание требований проекта в отношении комплектации оборудования.
— Подбор необходимого оборудования, компонентов и материалов для проекта.
— Сборка, настройка и проверка работоспособности оборудования в соответствии с технической документацией.
— Установка и настройка оборудования на месте установки.
— Участие в тестировании оборудования и проверка его соответствия требованиям и стандартам.
— Взаимодействие с другими отделами или внешними поставщиками для решения возникающих проблем и вопросов комплектации.

Отчетность:

Инженер по комплектации оборудования отчитывается перед руководством о выполненной работе по комплектации, сборке и настройке оборудования. Отчеты также могут включать информацию о возникших проблемах, выявленных несоответствиях и предложениях по их устранению.

Права:

Инженер по комплектации оборудования имеет право:
— Принимать решения по выбору и подбору оборудования для проектов.
— Определять последовательность и методы сборки и комплектации оборудования.
— Работать с представителями поставщиков для получения информации и поддержки при комплектации оборудования.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по комплектации оборудования несет ответственность за правильный подбор, сборку и настройку оборудования, а также за соответствие полученного оборудования требованиям проектов. Оценка эффективности может быть основана на правильной и своевременной комплектации оборудования, отсутствии проблем и несоответствий в процессе сборки и настройки.

 

Для поиска опытного и эффективного Инженера по комплектации оборудования, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти специалиста по комплектации оборудования в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить