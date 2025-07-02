Должностные обязанности Инженер по наладке и испытаниям

Должностная обязанность Инженера по наладке и испытаниям

Общие положения:

Инженер по наладке и испытаниям играет важную роль в обеспечении работоспособности и готовности технических систем и оборудования компании. Задача инженера по наладке и испытаниям состоит в установке, настройке, проведении испытаний и обеспечении работоспособности продукции или систем компании.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, технологии или эквивалент.
— Знание принципов работы и конфигурации технических систем и оборудования.
— Опыт работы в проведении наладки и испытаний технических систем и оборудования.
— Знание методов и приборов испытаний и измерений.
— Умение читать и интерпретировать техническую документацию и схемы.
— Навыки работы с программным обеспечением для настройки и контроля систем и оборудования.

Должностные обязанности:

— Участие в установке, наладке и настройке технических систем и оборудования.
— Проведение испытаний для проверки работоспособности и соответствия требованиям.
— Выявление и устранение неисправностей и ошибок на стадии наладки и испытаний.
— Анализ результатов испытаний и подготовка соответствующей документации.
— Сотрудничество с другими инженерами и специалистами для проверки и валидации работы систем и оборудования.
— Обучение персонала по вопросам эксплуатации систем и оборудования.

Отчетность:

Инженер по наладке и испытаниям отчитывается перед руководством о проведенных наладке и испытаниях, полученных результатах и представляет соответствующую документацию. Отчеты также могут включать информацию о выявленных неисправностях, рекомендациях по устранению и предложениях по улучшению процесса наладки и испытаний.

Права:

Инженер по наладке и испытаниям имеет право:
— Участвовать в наладке, настройке и испытаниях технических систем и оборудования.
— Предлагать и реализовывать меры по устранению неисправностей и повышению работоспособности систем и оборудования.
— Запрашивать и использовать необходимое оборудование, программное обеспечение и материалы для проведения испытаний.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по наладке и испытаниям несет ответственность за правильную наладку, настройку и испытания технических систем и оборудования, а также за обеспечение работоспособности и соответствия требованиям продукции или систем компании. Оценка эффективности может быть основана на качестве проведенной наладки и испытаний, отсутствии неисправностей и соответствии результатов требованиям.

 

Для подбора опытного и эффективного Инженера по наладке и испытаниям, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти специалиста по наладке и испытаниям в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.

