Должностная обязанность Инженера по наладке и испытаниям

Общие положения:

Инженер по наладке и испытаниям играет важную роль в обеспечении работоспособности и готовности технических систем и оборудования компании. Задача инженера по наладке и испытаниям состоит в установке, настройке, проведении испытаний и обеспечении работоспособности продукции или систем компании.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, технологии или эквивалент.

— Знание принципов работы и конфигурации технических систем и оборудования.

— Опыт работы в проведении наладки и испытаний технических систем и оборудования.

— Знание методов и приборов испытаний и измерений.

— Умение читать и интерпретировать техническую документацию и схемы.

— Навыки работы с программным обеспечением для настройки и контроля систем и оборудования.

Должностные обязанности:

— Участие в установке, наладке и настройке технических систем и оборудования.

— Проведение испытаний для проверки работоспособности и соответствия требованиям.

— Выявление и устранение неисправностей и ошибок на стадии наладки и испытаний.

— Анализ результатов испытаний и подготовка соответствующей документации.

— Сотрудничество с другими инженерами и специалистами для проверки и валидации работы систем и оборудования.

— Обучение персонала по вопросам эксплуатации систем и оборудования.

Отчетность:

Инженер по наладке и испытаниям отчитывается перед руководством о проведенных наладке и испытаниях, полученных результатах и представляет соответствующую документацию. Отчеты также могут включать информацию о выявленных неисправностях, рекомендациях по устранению и предложениях по улучшению процесса наладки и испытаний.

Права:

Инженер по наладке и испытаниям имеет право:

— Участвовать в наладке, настройке и испытаниях технических систем и оборудования.

— Предлагать и реализовывать меры по устранению неисправностей и повышению работоспособности систем и оборудования.

— Запрашивать и использовать необходимое оборудование, программное обеспечение и материалы для проведения испытаний.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по наладке и испытаниям несет ответственность за правильную наладку, настройку и испытания технических систем и оборудования, а также за обеспечение работоспособности и соответствия требованиям продукции или систем компании. Оценка эффективности может быть основана на качестве проведенной наладки и испытаний, отсутствии неисправностей и соответствии результатов требованиям.

