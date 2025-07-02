Должностные обязанности Инженер по ремонту

Должностная обязанность Инженера по ремонту

Общие положения:

Инженер по ремонту играет важную роль в обслуживании и восстановлении работы технических систем и оборудования в компании. Задача инженера по ремонту состоит в проведении ремонтных работ, диагностике поломок и устранении неисправностей.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области машиностроения, электротехники или эквивалент.
— Знание принципов работы и устройства технических систем и оборудования.
— Опыт работы в области ремонта и обслуживания технических систем.
— Умение читать схемы и техническую документацию.
— Знание принципов безопасности при ремонтных работах.

Должностные обязанности:

— Диагностика неисправностей и поломок в технических системах и оборудовании.
— Проведение ремонтных работ и восстановление работы оборудования.
— Замена деталей и компонентов, исправление электрических и механических поломок.
— Подготовка и обновление технической документации по ремонту.
— Участие в плановых профилактических работах и обслуживании оборудования.

Отчетность:

Инженер по ремонту отчитывается перед руководством о проведенных ремонтных работах, использованных ресурсах и результате диагностики и ремонта. Отчеты также могут включать предложения по улучшению технической эксплуатации оборудования.

Права:

Инженер по ремонту имеет право:
— Диагностировать и устранять неисправности в технических системах и оборудовании.
— Проводить ремонтные работы и замену компонентов.
— Использовать необходимые инструменты и оборудование для ремонтных работ.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по ремонту несет ответственность за качественное выполнение ремонтных работ, эффективное восстановление работы систем и оборудования, а также соблюдение сроков и безопасности при проведении ремонтных работ.

 

