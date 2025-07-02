Должностная обязанность Инженера по ремонту

Общие положения:

Инженер по ремонту играет важную роль в обслуживании и восстановлении работы технических систем и оборудования в компании. Задача инженера по ремонту состоит в проведении ремонтных работ, диагностике поломок и устранении неисправностей.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области машиностроения, электротехники или эквивалент.

— Знание принципов работы и устройства технических систем и оборудования.

— Опыт работы в области ремонта и обслуживания технических систем.

— Умение читать схемы и техническую документацию.

— Знание принципов безопасности при ремонтных работах.

Должностные обязанности:

— Диагностика неисправностей и поломок в технических системах и оборудовании.

— Проведение ремонтных работ и восстановление работы оборудования.

— Замена деталей и компонентов, исправление электрических и механических поломок.

— Подготовка и обновление технической документации по ремонту.

— Участие в плановых профилактических работах и обслуживании оборудования.

Отчетность:

Инженер по ремонту отчитывается перед руководством о проведенных ремонтных работах, использованных ресурсах и результате диагностики и ремонта. Отчеты также могут включать предложения по улучшению технической эксплуатации оборудования.

Права:

Инженер по ремонту имеет право:

— Диагностировать и устранять неисправности в технических системах и оборудовании.

— Проводить ремонтные работы и замену компонентов.

— Использовать необходимые инструменты и оборудование для ремонтных работ.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по ремонту несет ответственность за качественное выполнение ремонтных работ, эффективное восстановление работы систем и оборудования, а также соблюдение сроков и безопасности при проведении ремонтных работ.

Для подбора опытного и эффективного Инженера по ремонту, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по ремонту в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или отправьте запрос на сайте favorit.pro.