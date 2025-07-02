Должностные обязанности Инженер-проектировщик в строительстве
Должностная обязанность Инженера-проектировщика в строительстве
Общие положения:
Инженер-проектировщик в строительстве играет важную роль в разработке проектной документации и обеспечении правильного выполнения строительных работ. Задача инженера-проектировщика в строительстве состоит в создании и разработке проектных решений, координации работы подрядчиков и соблюдении стандартов и норм в строительстве.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области строительства, архитектуры или эквивалент.
— Знание методов и стандартов проектирования в строительстве.
— Опыт работы в области проектирования и управления строительными процессами.
— Умение читать и создавать техническую документацию и чертежи.
— Знание соответствующих строительных норм и стандартов.
Должностные обязанности:
— Разработка проектной документации в соответствии с требованиями заказчика и строительных стандартов.
— Координация работы субподрядчиков и контроль качества выполнения работ.
— Участие в планировании бюджета и ресурсов для строительных проектов.
— Организация и контроль качества выполнения строительных работ.
— Соблюдение требований безопасности и норм строительства.
Отчетность:
Инженер-проектировщик в строительстве отчитывается перед руководством о разработанных проектных решениях, результате контроля работ и соблюдении строительных норм и стандартов. Отчеты также могут включать информацию об использовании ресурсов и бюджета проекта.
Права:
Инженер-проектировщик в строительстве имеет право:
— Разрабатывать и внедрять проектные решения в соответствии с требованиями заказчика и строительных стандартов.
— Контролировать выполнение строительных работ и обеспечивать их качество.
— Взаимодействовать с заказчиком, субподрядчиками и контролирующими органами по вопросам проектирования и строительства.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-проектировщик в строительстве несет ответственность за успешное завершение строительных проектов, соблюдение качества и сроков выполнения работ, а также соблюдение правил и норм строительства. Оценка эффективности может быть основана на успешной реализации проектов, минимизации затрат и рисков, а также удовлетворении заказчиков.
