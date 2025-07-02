Должностная обязанность Инженера технической поддержки

Общие положения:

Инженер технической поддержки играет важную роль в обеспечении и поддержке работоспособности технической инфраструктуры компании. Инженер технической поддержки отвечает за решение проблем пользователей, обслуживание оборудования и программного обеспечения, а также поддержку IT-инфраструктуры.

Квалификационные требования:

— Техническое образование в области информационных технологий, компьютерных наук или аналогичной специализации.

— Знание операционных систем, сетевой инфраструктуры и программного обеспечения.

— Навыки работы с оборудованием и инструментами технической поддержки.

— Коммуникативные навыки для работы с пользователями.

Должностные обязанности:

— Поддержка и обслуживание пользователей, решение их проблем и запросов.

— Установка и настройка программного и аппаратного обеспечения.

— Ремонт и обслуживание компьютеров, принтеров, серверов и другого оборудования.

— Управление системами резервного копирования данных и обеспечение их безопасности.

— Мониторинг и поддержка работы сетевой и серверной инфраструктуры.

Отчетность:

Инженер технической поддержки отчитывается перед руководством о выполненных задачах и решенных проблемах, представляет отчеты о качестве и эффективности работы технической поддержки.

Права:

Инженер технической поддержки имеет следующие права:

— Работать с оборудованием, программным обеспечением и данными пользователей.

— Предлагать улучшения и оптимизацию IT-инфраструктуры и процессов поддержки.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Инженер технической поддержки несет ответственность за бесперебойную работу IT-инфраструктуры, оперативное решение пользовательских проблем и уровень удовлетворенности пользователей. Критерии эффективности включают время реакции на запросы, эффективное решение проблем и высокую доступность IT-систем.

